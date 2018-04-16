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В Москве рассказали о подготовке удара “под дых” американцам

11:00. 16 апреля 2018 Просмотров - 293 2 коммент. Опубликовал:

В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам. В Москве рассказали о подготовке удара под дых американцам

Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.

Эта норма содержится в законопроекте, предусматривающем ответные меры на антироссийские санкции. К мерам воздействия предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств".

По словам первого заместителя председателя комитета ГД Михаила Емельянова, норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", — цитирует Емельянова "Интерфакс".

 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий ответные меры на санкции США.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединённых Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и её граждан и юридических лиц", — сообщил инициатор законопроекта спикер Вячеслав Володин.

 

Источник: www.pravda.ru

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2 коммент.»

  • 9825 8357
    Вячеслав 16 апреля 2018 в 11:17 Ссылка Пометить
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    А чего ждать, когда они очередную вонючку нам подкинут? Раз закон позволяет, то можно уже сейчас начинать им пользоваться… На следующие их выпады отказаться от доллара, макдональдсов и кока-колы, их фильмов… А позже можно не поставлять им наши двигатели к их ракетам…

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  • 7463 5665
    Павел 16 апреля 2018 в 11:29 Ссылка Пометить
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    Это хорошо:)

    Уже пару лет как расшифровал состав тампонажных смесей для бетона типа “Пенетрон”.
    При себестоимости в 10 руб/кг их продают минимум по 200 руб. Хорошая будет ответка:)

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