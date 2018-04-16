Такого в России быть не должно! Мы имеем в их лице самую страшную мафию!

Чего быть в России не должно?

А вот того, что мы видим на фотографии!

Христианское начальство, с одной стороны, и Иудеи, с другой стороны, стоящие рядом и совместно улыбающиеся в объектив фотографа, — это нонсенс для человека разумного, а фактически — это предательство Христа а также издевательство над смыслом его жертвенного Подвига!

Нацисты в России запрещены?

Запрещены!

Почему? Да потому, что инициированная нацистами Вторая Мировая война принесла горе и страдания многим народам планеты! В той войне только граждан Советского Союза было убито более 27 миллионов человек! Поэтому любой, кто называет себя сегодня нацистом, кто позитивно отзывается о Гитлере, или кто пропагандирует символику нацистской Германии 1935-1945 годов — ставит себя вне закона! Причём в этом деле есть одно немаловажное обстоятельство:

Совершённые нацистами преступления против человечества и человечности не имеют срока давности!

А чем лучше нацистов библейские Иудеи?

А ничем! Это как двое из ларца одинаковых с лица!

Гитлер (Адик Шикльгрубер) вместе со своим подельником Йосей Геббельсом внушали немцам: "С нами Бог!"?

Да, внушали! Было такое!

Библейские Иудеи внушали еврейской нации идею: "С нами Бог, а мы его богоизбранный народ!"

Да, внушали! Было такое!

При этом, когда к евреям с миссией их спасения пришёл Христос, вошедший в историю как Спаситель, что стали делать библейские Иудеи?

Они многократно стремились убить его под разными предлогами!"

Приведу несколько цитат из "Библии", в которых этот факт отмечен:

Так что в итоге МИР ОБРЁЛ сначала в лице ЗАПАДНОГО ХРИСТИАНСТВА, а потом и в лице ВОСТОЧНОГО ХРИСТИАНСТВА?

Ответ на этот вопрос находится вот в этом фрагменте Библии:

Первосвященники сговорились, что ИМ ЛУЧШЕ, чтобы ХРИСТОС УМЕР за людей! И с того дня первосвященники-иудеи решили, что ОНИ УБЬЮТ ХРИСТА!

Из этого же фрагмента Библии видно, что идею первосвященника Каиафы "Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино..." они, род священников, используют для того, чтобы всех "чад Божиих" собрать буквально в стада и быть у них пастырями, прикрываясь именем и образом распятого Христа-Спасителя! Для того ОНИ и "положили убить Его".

В осуществление этого подлого замысла можно было бы не поверить, но, увы, не получается! Мы видим сегодня своими глазами что род убийц Христа и многих сотен человеческих душ в последующие времена (Иудеи) и так называемые "пастыри Христовы" действуют заодно, буквально рука об руку!

Хуже того, они сообща внушают народам, что диавол, которому верно служат лукавые Иудеи, и Бог Христа — "Отец Небесный" — это ОДИН БОГ!

А это наглая ложь! Что доказывает та же Библия: "Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но СБОРИЩЕ САТАНИНСКОЕ" (Откровение, 2: 9). Об этом же говорил и сам Христос: "Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Эта страшная РЕЛИГИОЗНАЯ МАФИЯ так задурила головы миллионам людей планеты, что сегодня мне пишут вот такие письма:

Димитрий Лебедев: (dimitrii_lebedev@mail.ru):

"Здравствуйте, Антон! Хотел бы обратиться к Вам, читал пару ваших статей в блоге вашем. Пробежал глазами и ваши книги. Наверняка, Вам писали не раз претензии по поводу вашей ВОЛЬНОЙ трактовки Библии. Напрашивается в очередной раз вопрос, который Вам в 1000-й раз должны были задавать заинтересованные люди, такие как я: кто дал Вам право СВОЕВОЛЬНО трактовать Библию?

Для трактования Божьего слова были оставлены труды Святых Отцов и труды служителей церкви! А Вы то зачем сюда лезете? Причём, не понимая очень много?

Таких вот как Вы писак много в Интернете — лжепророков, как сам Христос говорил, которые появятся и будут влиять на умы людей.

Вы понимаете что Вы своими теориями, домыслами сворачиваете с Истины много людей? Нынче люди не особо думают сами, читают вот литературу вроде вашей. Сейчас в мире несложно мусорным потоком заполонить чью-то голову, чем Вы при публикации своих творений наверняка успешно занимаетесь!

Я не представитель духовенства, я обычный мирянин, но после ваших текстов чувствуется фантастика, перемешанная с долей Истины! Но это всё-равно ложь, ибо любая правда перемешанная с ложью и есть ложь!

Призываю Вас перестать заниматься само-творчеством, занимайтесь своим собственным духовным миром, а все свои вольные мысли оставьте при себе!

Если вы хотите исследовать мир — исследуйте! Исследуйте духовную сторону в соприкосновении с Библией и многовекового опыта Церкви Православной и опять же трудов Святых Отцов.

Не приплетайте язычество, веды, славянство к Христианству, какие-то свои домыслы, ибо все это от лукавого!

Никакого соглашения Христа с Велиаром быть не может! Побойтесь Бога! Отвечать же придётся всем нам за всё содеянное!

P.S.

После пробежки вкратце вашей книжки еретической "Распятое Солнце" всё встало на свои места...

Как можно Вам говорить о Христе положительно (не знаю я, за кого Вы считаете Христа? За Бога, за святого, за обычного мудреца, что тоже важно) и в то же время насмехаться над Богом "Ветхого Завета"?

Неужели так сложно понять (а Вы читали несомненно пояснения церкви) что Иегова, он же Саваоф, он же Сущий, он же Яхве — это тот же Господь-Бог, что и в "Новом Завете"?

Неужели не ясно, что все сбывшиеся пророчества "Ветхого Завета" указанные в "Новом Завете" ясно доказывают что и "Ветхий Завет" — истина?

Зачем Вы богохульствуете? "Ветхий Завет" был дан евреям как первому народу на Земле, не впавшему в язычество. Этот народ через Авраама как прародителя еврейского народа заключил Завет с Богом! Ну а далее он отверг Сына Божьего Иисуса Христа. Христос есть Бог. За это они наказаны, и не имеют своей земли. Придумали себе Талмуд, не поняли, что Господь заключил "Новый Завет" не только с евреями но и со всем миром, а иудеи этого не поняли и продолжают поклоняться Богу, который их не слышит ибо не веруют в Христа. Христос говорил: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и сё, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь". И что ж Вам теперь-то непонятно?!"

Прежде всего я хочу адресовать слова Димитрия Лебедева главе РПЦ патриарху Кириллу (Гундяеву), который не только дружит с родом Иудеев, праотцы которого хотели убить Христа и убили его в конце-концов, но и принимает от Иудеев дорогие подарки. Как же так? Ведь "никакого соглашения Христа с Велиаром быть не может! Побойтесь Бога! Отвечать же придётся всем нам за всё содеянное!"

Справка: Велиал или Велиар — библейское название тёмной силы, олицетворяющей всякое нечестие и беззаконие. Само слово по-еврейски означает «виновник или князь всякого зла и нечестия», вследствие чего оно, употребляясь сначала в отвлеченном смысле, мало-помалу стало применяться к диаволу или сатане. Нечестивые беззаконные люди на библейском языке часто называются сынами Велиала. Так, во Второзаконии (13, 13) в русском переводе термином «нечестивые люди» передано именно еврейское выражение «сыны Велиала». В псалме 40, ст. 9 выражением: «слово Велиала пришло на него» обозначается злой извет, или даже пагубная болезнь, наводимая на человека злыми людьми. В Новом Завете слово это встречается только однажды, во 2-м послании к коринфянам, и там он уже вполне имеет смысл олицетворения духа злобы и тьмы, причём Велиал решительно противопоставляется Христу. «Что общего у света с тьмою»? — спрашивает апостол и затем, продолжая параллель, говорит: «Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор. 6, 14, 15). Источник текста: "Православная богословская энциклопедия". Том 3, стлб. 267. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу "Странник" за 1902 г. Орфография современная.

Ну а если уж у российской паствы такой ПАСТЫРЬ, то какой СПРОС за умственное и духовное состояние с верующего народа, подвластного ему?

Какой спрос с того же Димитрия Лебедева, написавшего мне критическое письмо и задавшего вопрос: "КТО дал Вам право СВОЕВОЛЬНО трактовать Библию?"

А ведь мы, общество, люди, пришли к такому вопиющему ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ХРИСТА нашим священноначалием НЕ СЕГОДНЯ! Мы шли к этому долго, медленно, в том числе и с подачи упомянутых Д.Лебедевым прошлых "Святых Отцов" и служителей церкви. И если я, которому Бог дал разум и понимание, что род Иудеев распял не только тело Христа, но и само Учение Христа "О Духе Святом", о котором сегодня кое-где лишь упоминают, и то, как бы вскользь, когда уж совсем нельзя промолчать, если я вижу это, а миллионы людей не видят этого, то почему я не могу трактовать Библию?!

И когда мне тот же Дмитрий Лебедев пишет глупость: "неужели так сложно понять (а Вы читали несомненно пояснения церкви) что Иегова, он же Саваоф, он же Сущий, он же Яхве — это тот же Господь-Бог, что и в "Новом Завете"?", то я и как человек разумный и как писатель, имеющий представление о том, как и кем сочинялась Библия, и для, кого для чего, хочу сказать, что под термином "Господь-Бог" в Библии замаскирован тот самый диавол, о котором Христос-Спаситель сказал, что он отец лжи и человекоубийца от начала.

"Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Ин. 8: 44). И вот это про него Дмитрий Лебедев, мирянин, как он себя называет, говорит, что Господь-Бог является Богом Христа?!

Кто автор этих слов, Бог Христа или таки диавол?

Каким же фанатиком, а по сути сумасшедшим, надо быть, чтобы полагать и верить, что Бог Христа, которого сам Исус называл "Отцом небесным", мог надиктовать Иудеям для передачи евреям вот эти "божьи законы", в которых сплошь даны команды: "пойди убей!", "истреби!", "сожги огнём!", "разрушь!" и т.п.

Если кого-то из верующих смущает, что я трактую Библию как-то своевольно, не имея при том богословского образования, а только руководствуюсь разумом, данным мне Богом от рождения, то вот вам авторитетное трактование Библии, созвучное моему, от доктора богословия и философиии Кэролла Р. Бирбауэра:

"Читая Библию, вы, несомненно, замечали, что Ветхий и Новый Завет по-разному представляют себе Бога. Задавались ли вы вопросом, почему бог ветхого Завета является богом только Израиля и не интересуется языческими народами? Спрашивали ли вы, почему он любит только Израиль? Не кажется ли вам странным, что бог приказывал Израилю убить тысячи людей, и что он послал ангела смерти истребить тысячи невинных младенцев и детей в Египте? Не кажется ли вам столь же странным, что этот бог ревнив, и ревнив настолько, что одно из его имён – Ревнивец (Исх. 34:14)? Эти вопросы смущают многих искренних христиан, читающих Ветхий Завет. Учитывая, что и Ветхий, и Новый Завет принято считать словом Божьим, это становится настоящим парадоксом. Ещё увеличивая смущение, переводчики Ветхого Завета перевели YHVH как «Господь», а не как имя собственное «Иегова». Несомненно, это было сделано для того, чтобы читатель не смог отличить Господа Ветхого Завета от Господа Нового.

В отношении Ветхого Завета мы должны решить – либо пророки, писавшие о своём боге Иегове, лгали о нём, либо они говорили о нём правду. Если они лгали о нём, мы не должны принимать в расчёт ничего из того, что они сказали о своём боге, и все описания деятельности Иеговы в Ветхом Завете. Если они действительно говорили правду, мы узнаём, что их бог Иегова был мстительным тираном, ревнивым, лживым и творящим зло. В данной статье мы исходим из того, что они были правдивы.

Во втором столетии благовестник Маркион увидел эту проблему и занялся ею. Иудео-христианское большинство энергично противостояло его взглядам. Это вызвало величайший раскол в истории христианства, но он был настолько хорошо скрыт христианскими историками, что позднее только немногие знали о нём. Благодаря росту образования и сегодняшней доступности информации скрытая история начинает выходить на свет. Сегодня многие христиане, читая Ветхий и Новый Заветы, убеждаются в противоречии между Иеговой и Отцом Небесным. Возникает вопрос, являются ли еврейский бог Иегова и Отец Небесный одним и тем же Богом? Может ли Бог быть одновременно и благим, и злым?

Целью настоящей статьи является привлечь внимание читателей к тем отрывкам Библии, которые однозначно указывают на противоречия (антитезы) между еврейским богом Иеговой и Отцом Небесным, Богом Иисуса. Эти «антитезы» очевидны и не имеют недостатка в примерах на страницах нашей Библии. Я посвятил служению больше двадцати лет, прежде чем принял решение больше не заниматься апологиями и оправданиями дурного поведения Иеговы и начал искать решение этой дилеммы. Теперь, после нескольких лет серьёзного изучения и исследования этого парадокса, я представляю результаты своих усилий на суд читателей.

2005 год.

Целиком рассказ доктора богословия и философии Кэролла Р. Бирбауэра можно прочесть по этой ссылке: http://www.thelema.ru/library/antitezi

Я же приведу здесь только окончательный вывод Коэролла Р. Бирбауэра:

"Основываясь на ошеломляющих свидетельствах Библии, мы должны признать, что бог Израиля это бог войны и что Отец Небесный это Бог любви и мира. Иисус – миротворец, а мессия иудеев – военачальник; поэтому Иисус не был и не мог быть мессией Иеговы! Иисус не исполнил условий, необходимых, чтобы считаться мессией Иеговы. Это и не было Его целью и Его стремлением. Иисус не выступал от имени мстительного бога войны, зла, ненависти и ревности. Иисус открыл Своего Бога-Отца, Который был неведом миру, пока Иисус не явил Его (Мф. 11:27). Поэтому Отец Небесный и не упоминается в Ветхом Завете".

Что сказать сказать вам, читатель, в качестве послесловия?

Мы живём в России, вечно от чего-то страдая, то ругая плохие дороги, то дураков, которые всё не так делают, а всё потому, что большинство людей не понимают ни истинной роли Церкви, главенствующей над нашим обществом, ни истинной роли тех Иудеев, которые окружают наше высокое начальство: патриарха Кирилла (Гундяева), Владимира Путина (Президента России), Дмитрия Медведева (премьер-министра России) и прочих наших начальников. Эти Иудеи являются правопреемниками и последователями тех Иудеев, которые стремились всё время убить Христа и которые в конце-концов убили его, пусть и не своими руками.

Причём они убили его во исполнение той же книги "Торы", по которой они живут и сегодня!

И надо быть очень зашоренным человеком или буквально врагом Христа и всего миролюбивого человечества, чтобы не понимать, что любые контакты с Иудеями а тем паче какие-то совместные дела с Иудеями — это работа на самую страшную мафию на земле! Иудеи как делали дела дьявольские во времена Христа, так и сейчас делают, только в ещё больших масштабах...

Приложение:

1. "Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?"

2. "О двух видах людей в Библии или учение Христа «О ВОЛКАХ И ОВЦАХ».

3. "Откуда черпать истинное учение Христа?"

16 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин