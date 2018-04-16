Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2018

Занимающийся сбором средств для «АТО» украинский телеведущий и бывший участник Comedy Club Сергей Притула похвастался, что с его помощью участники «карательной операции» в Донбассе поймали «сепаратиста».

Об этом Притула написал в своем блоге, сопроводив публикацию фотографией человека в камуфляже с мешком на голове.

«Фото плененного сепара вам для настроения. Где брали в плен не скажу, скажу только, что приобретенный нами тепловизор пригодился! Осталось взять в плен еще 40 000 сепаров, и война выиграна!» — радуется телеведущий.

Ранее Притула признавал, что пожертвования жителей Украины на т. н. АТО — резко сократились. По его словам, причина снижения пожертвований — обнищание населения Украины, а также спад интереса к боевым действиям.

«ПолитНавигатор»

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