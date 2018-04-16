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НЕФАКТ. Выпуск №102

14:08. 16 апреля 2018 Просмотров - 69 2 коммент. Опубликовал:

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в тесном подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны Николай II и его семья. Так закончилась 300-летняя история дома Романовых. С тех пор прошло 100 лет, но остаётся главный вопрос: почему никто не спас последнего императора России? Неужели Николай II оказался никому не нужен? Возможно ли, что у царской семьи был шанс остаться в живых, и даже не один…

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 3688 2729
    любопытный 16 апреля 2018 в 14:39 Ссылка Пометить
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    Вообще этот молодой человек переводческих лжет. Я помню со школы, как Ленин писал в своих письмах о том, что нужно расстрелять царскую семью всю, что бы в последствии не было восстановление монархии. Мы эти письма конспектировали. И о чём этот фильм, всё наоборот. Вот там ещё один армянин ведёт эту передачу, так вот он говорит больше правды, хотя я не все их передачи смотрю.

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  • 280 176
    Viktop 16 апреля 2018 в 14:39 Ссылка Пометить
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    Не закончилась династия дома Романовых. Остался ребенок от
    “Фальшивой” беременности Александры Федоровны,1901-1902г. Ребенок был был передан священнослужителям и переправлен на Святую гору Бога,в России. Род императорский. До 862г на Руси была монархия- социальная,Цари. Изучите слово-”чиновник’. Иезуиты переписали род Чингисхана из славян (рыжих, голубоглазых,высоких) в монголов. Грядущий царь будет по отцовской линии из этого рода- рода от Бога. Сейчас правит тьма. Вы прекрасно знаете,что будет второе пришествие Бога,отсутствовавшие ввиду борьбы с тьмой в другом месте. Человеку не имеющего мышления в это поверить нельзя.

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