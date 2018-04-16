НЕФАКТ. Выпуск №102

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в тесном подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны Николай II и его семья. Так закончилась 300-летняя история дома Романовых. С тех пор прошло 100 лет, но остаётся главный вопрос: почему никто не спас последнего императора России? Неужели Николай II оказался никому не нужен? Возможно ли, что у царской семьи был шанс остаться в живых, и даже не один…



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Источник: www.youtube.com