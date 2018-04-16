“Комета” возвращается
12:12. 16 апреля 2018 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: brahman
И еще на тему наших местных новшеств.
Такой себе привет из очень далекого детства. Спустя четверть века в Севастополь возвращается "Комета".
"Комета-120М" впервые вышла на ходовые испытания.
2. Как я писал в этом материале https://modgahead-sev.livejournal.com/187714.html, 15 ноября 2017 г. новую "Комету" притянули на барже в Севастополь
3. И вот спустя почти полгода прошли первые ходовые испытания судна на подводных крыльях (СПК). "Комета" вернулась в Севастопольскую бухту своим ходом.
4. Пройдя за пару минут дистанцию в несколько сот метров, судно свернуло в Южную бухту и встало у причалов судоремонтного завода "Персей".
Видеозапись захода судна в бухту:
5. Для Крыма и Севастополя суда на подводных крыльях не являются новинкой. В 80-х г.г. прошлого века "Кометы" регулярно курсировали между Севастополем и Ялтой.
Артиллерийская бухта, начало 1980-х гг. "Комета-3" и неопознанный катер типа "Радуга". Из путеводителя "По улицам Севастополя", издательство "Таврия", 1983 г.
6. В 90-е г.г. XX века большинство "Комет" ушло на металлолом, но как минимум две продали для работы в Греции.
Эгейское море, остров Алонисос, 2008 год
Но ничто не вечно на земле, и похоже, в виду возраста все их уже списали и порезали на металлолом \ или забросили.
Предполагается, что севастопольская "Комета" начнёт курсировать между Севастополем и Ялтой с начала лета 2018 г. Стоимость билета составит примерно 500 руб.
Организовывать перевозки на судах на подводных крыльях будет специально созданная судостроительным заводом "Вымпел" дочерняя компания – оператор "Морские скоростные пассажирские перевозки"
Справка
http://sev-transport.info
http://fleetphoto.ru
https://modgahead-sev.livejournal.com/215754.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com