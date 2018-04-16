Китай победил в «битве мозгов» США и их российских союзников

Источник: ria.ru

Есть цифра, благодаря которой лучше понятен смысл нынешней торговой войны между США и Китаем. Эта цифра — 42,8%.



Из всех поданных в мире в 2017 году заявок на патенты, по данным Международной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Швейцария, именно 42,8% зарегистрированы в Китае. В США — только 19,4%. В Японии и Южной Корее — по 10,2%. Остается Европа — это 5,1%, и «весь остальной мир» — 15,8%.

Конечно, не всякий патент — грандиозная инновация, способная перевернуть мир, это может быть просто новая модель зажигалки. И не каждый китайский патент принадлежит жителю страны — это может быть и иностранец. Но ровно те же оговорки можно и нужно сделать в отношении патентов, зарегистрированных, допустим, в США.

Говорит этот показатель о том, что глобальный интеллект утекает из США (бывшего лидера по этой части) в Китай. Причем тенденция инновационного сдвига в сторону Китая и прочей Азии прослеживается давно, уже лет десять-пятнадцать и притом с ускорением: только за 2017-й мы наблюдаем рост по части доли китайских заявок на патенты на 4,8%.

Термин «утечка мозгов», напомним, родился в предыдущую эпоху, когда из не вполне развитых стран молодые люди отправлялись учиться на Запад и не возвращались, оставаясь работать на инновационный потенциал, к примеру, США. Потому что там больше платили и вдобавок исследовали интереснейшие проблемы, на пару технологических уровней выше, чем дома.

В итоге где-то к 1980-м годам родилась глобальная концепция: Запад — это группа государств, где концентрируются инновации, дизайн и прочий интеллект, а остальные страны, включая Китай, — это “мастерские, где работают руками, зачастую на грязных производствах. Мир такой и таким должен быть дальше. Но мир постепенно изменился и стал другим.

Посмотрим, что происходит сегодня в данной сфере между Китаем и США. Китайцы и индийцы до сих пор лидируют по части заявок на въездные визы H1B, с помощью которых американский хайтек высасывал мозги из прочего мира. Вот только через какое-то время китайцы, получив визы, набравшись опыта и знаний, возвращаются домой, и этот обратный поток только растет.

С 2012 года в страну вернулись 2,5 миллиона китайских студентов, учившихся за границей. В 2016 году возвращенцев было 432 тысячи — на 58% больше, чем в 2012-м.

Естественно, сами по себе такие вещи не происходят. Есть запущенная Пекином в 2008 году программа «Тысяча талантов» (кстати, по ней прошла уже не одна тысяча, а семь). Это лучшие из лучших, которым дают грант на исследования, равный 317 тысячам долларов, сумму на личные расходы (вчетверо меньше, чем грант, но почти 80 тысяч — совсем неплохо), а также оплачивают медицину и жилье. И есть множество других похожих программ — центральных и местных, делающих возвращение выгодным.

В итоге в громадной стране создалась инфраструктура исследовательских центров и технопарков, где создаются изобретения, приносящие доход производствам и самим инноваторам. Добавим общую атмосферу жадности к знаниям. Все это тихо росло, копилось — и вот почти 43% мировых патентов сегодня регистрируются в Китае. Где ещё лет двадцать назад, по общему мнению, «творческая мысль не росла в силу особенностей местной культуры».

Теперь несколько выводов, попавших в СМИ с недавно завершившегося форума Боао (китайского аналога нашего Петербургского экономического форума). Главной темой была, разумеется, объявленная Америкой Китаю торговая война, главный удар в которой наносится как раз по инновационной китайской продукции. Согласно речам и твитам Дональда Трампа, суть проблемы в том, что китайцы воруют у американцев технологии, о чем в США ведутся расследования. Но не дожидаясь их результата, Трамп накладывает санкции (то есть таможенные тарифы) на ввоз именно инновационной продукции из Китая.

Будет, конечно, очень трудно доказать, что Китай хоть как-то нарушает нормы международной торговли, но кого сегодня волнуют доказательства.

Насчет воровства стоит отметить, что на том же форуме было объявлено о новых мерах по госзащите в Китае интеллектуальной собственности, включая создание нового надзорного ведомства.

…Была такая эпоха, когда модно было думать, что китайцы только и умеют, что заимствовать и копировать. Твиты Трампа — для тех, кто в той эпохе остался. Сейчас суть проблемы США в том, что надо любыми, самыми безумными акциями остановить ситуацию, в которой уже американцам придется воровать технологии из Китая. Так что торговая война Трампа — примерно то же самое, что его сирийские безумства: уже не до доказательств и международного права, надо что-то делать, чтобы не допустить укрепления в мире сил, не подчиняющихся США и имеющих для этого массу возможностей.

И еще: в ходе недавних президентских выборов в России один из провалившихся кандидатов опубликовал тезисы по внешней политике. В тезисах этих, среди прочих, содержится мысль: никуда России не деваться от Запада, потому что основной источник инноваций — это США, Европа и прочие.

Так вот: это писал человек, оставшийся в прошлой эпохе. А по части инновационного потенциала держав — уже чуть ли не в позапрошлой.

Автор: Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА «Россия сегодня»

Источник: nstarikov.ru