Гуманизм людоедов

Претендент на звание «шоумен года» Дональд Трамп, «наказавший» Асада за «непослушание» длившейся менее часа бомбардировкой, больше напомнившей фейерверк на 4 июля, переможно заявил, что «миссия выполнена».

Всем спасибо, все свободны.

И вообще, «- Кто молодец? Я молодец!» — обещание выполнено, угрозы реализованы, спецпрокурор Мюллер на время вытеснен из топа новостей и вообще, вы это видели?

«Она всё-таки упала! Честное слово, она упала! Ты видел? Раз — и вдребезги, да?»

Но за всем этим несомненно ярким и эффектным с точки зрения шоу-биза действом кроется один нюанс. А именно — абсолютное отсутствие эффективности. 200 миллионов долларов американских налогоплательщиков ушло на реабилитацию уязвлённого самолюбия и ущемлённой гордости одного человека. Как по мне, то весьма дороговато для одноразового сеанса психотерапии. Даже при условии, что пациент — президент США.

Впрочем, все всё прекрасно понимают. И после того, как стало понятно, что сирийская ПВО сработала на отлично и старая советская техника выиграла бой у «красивых» и «умных» американских и британских ракет, — в ход пошли другие бомбардировки. Информационные.

Спустя полдня после «перемоги» стало очевидным, что Колесо Генотьбы (позора) перестало быть исключительно украинским атрибутом войны. Докатилось оно и до Вашингтона. И буквально на глазах, с каждой последующей уточняющей новостью, превращала триумф в зраду. В связи с чем пришлось поднять по тревоге Пентагон. И заявить, что никаких ракет Сирия не сбивала, Америка победила, а все, кто опровергает эту информацию — русские тролли, КПД которых зафиксирован на уровне 2000%.

Но и это ещё не всё. Главная перемога бомбардировок, согласовать которые Трамп, Макрон и Мэй не удосужились даже с собственными парламентами, заключается в том, что они не нанесли никакого ущерба. И теперь всем приказано восторгаться, насколько внезапно «поумнели» ракеты союзников, ещё недавно превращавшие в руины целые города и попадающие по ошибке то в свадьбу, то в похоронную процессию с десятками человеческих жертв, но которые на этот раз «ювелирно» отработали исключительно по «правильному» объекту. То, что это была никакая не химлаборатирия, а исследовательский центр по разработке лекарств (в том числе — против рака) — людей со светлыми лицами не волнует. Они упоённо рассуждают о гуманности бомбардировок и называют это очередным доказательством американского превосходства над варварской Россией. С чем была связана такая «аккуратность», чуждая «исключительным» при бомбардировках Ливии и Ирака — никто говорить не хочет. Потому что выводы будут из серии «неудобных».

Но я всё же озвучу. Фокус в том, что в этот раз приверженцев теории «мир — это война» сдерживало присутствие России. И отклонение одной ракеты на один градус от курса могло спровоцировать необратимые и фатальные последствия. Во-вторых, долетело только то, что успело и смогло долететь.

И, да! Памятуя трогательную заботу Ники Хейли о детях Сирии, хотелось бы спросить, почему, планируя нанести удар по «лаборатории с химоружием», не брались в расчёт последствия? Или умные американские ракеты способны ещё и на нейтрализацию химических веществ, которые, будь они действительно в наличии, поразили бы огромную территорию?

Впрочем, американцы знали, что никакого химоружия там нет, потому и совесть их «чиста». Абсолютно.

«Миссия выполнена». Да, дорого. Да почти безрезультатно. Зато все увидели, что президент США не только слов на ветер не бросает, но и может подписать на любое грязное дело парочку весьма сговорчивых и безропотных союзников.

Как говориться, чего же боле? А те, кто его критикуют — так они просто завидуют! Трамп отверг последовавшую критику со стороны СМИ, назвав их лживыми. Он еще много раз использовал выражение «миссия выполнена». «Используйте чаще», — написал он в «Твиттере».

Перемога состоялась. А кто её не видит — пусть купит себе очки. И почитает в Твитере неполжЫвцев, которые на пальцах объясняют, до чего дошёл американский прогресс.

И насколько умными и гуманными, оказывается, могут быть бомбардировки.

При условии, что где-то совсем рядом присутствует Россия, которой удалось посадить на диету и обуздать непомерный аппетит американского людоеда. Нет, безобидным вегетарианцем он не станет никогда. Однако, жрать всех подряд без риска получить заворот кишок — уже не в состоянии.

Впрочем, понимание этого факта доступно не всем.

Но в Белом доме с этим придётся смириться.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru