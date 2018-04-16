Горбачев не крал, а СССР исчез

По итогам нашего эфира на радио «Комсомольская правда» в газете опубликован материал. Как надо оплачивать труд чиновников и госуправленцев?

Источник: www.spb.kp.ru

КАК В ГРЕЦИИ, НЕ ВЫЙДЕТ

— Как вообще должен оплачиваться труд чиновников?

— Есть три варианта:

1) Символическая зарплата. У депутата молдавского парламента она 50 евро. Появляется прекрасная возможность для скупки депутатов оптом и в розницу.

2) Без оплаты. В Древней Греции занятие ряда должностей было бесплатным. То есть занимать должность мог лишь богач.

3) Слуги государевы получают зарплату, позволяющую им заниматься их обязанностями и не думать ни о чем другом.

Я сторонник третьего варианта.

— То есть зарплата, позволяющая не брать взятки?

— Чтобы не было искушения заниматься лоббированием чьих-то интересов. И дальше представим — чиновник выходит на пенсию. Вопрос: должен ли сохраняться уходящему губернатору достойный уровень доходов? Должен. Но ситуация сильно разнится от региона к региону. А должна быть стандартная, общероссийская оплата.

— Но кто-то возглавлял богатый регион, а кто-то бедный.

— А это не важно. Губернаторы должны эффективно управлять областью, а не зарабатывать деньги. Но льготы нужно давать, если человек честно работал, к нему нет претензий. А если уволен по «утрате доверия» — это должно влиять и на бонусы после отставки.

УГРОЗЫ БЫВШИМ

— Зачем охрана отставникам?

— Когда человек жестко отстаивает интересы региона, он наживает много врагов. Он не раз перейдет дорогу и криминальным, и околополитическим кругам. И что, с окончанием его пребывания на должности его оставлять им на съедение? Думаю, Россия не обеднеет, если экс-губернаторов будут охранять. У нас не тысячи бывших глав регионов, а несколько десятков. Какие-то другие льготы, может, и надо вычеркнуть — чтобы у народа не было вопросов.

— Зарплата в 500 тысяч или миллион — нормальная для губернатора?

— Надо платить достаточно, чтобы человек на этом посту не воровал. Хотя бывает, что самое страшное даже не это. Михаил Горбачев ничего не украл — а страна исчезла. Если губернаторы идут на эту должность зарабатывать деньги, они плохо заканчивают. Отличный губернатор должен думать и о том, что может и на Вильяма нашего Шекспира замахнуться — на высший пост в государстве. Исторические примеры есть. Столыпин был губернатором — стал премьером и вошел в историю.

ЗАЧЕМ ИМ СПЕЦСВЯЗЬ?

— Спецсвязь отставникам надо оставлять — чтобы могли позвонить в Кремль?

— Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Это всегда индивидуально. Человек во главе государства всегда сам определяет, с кем бы он хотел разговаривать из «удалившихся на покой», а с кем разговаривать незачем. Уровень пенсии, наличие авто и охраны — это должно гарантироваться отставнику, но не спецсвязь.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ