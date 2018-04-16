Инцидент Скрипалей и атака в Думе – два акта одной драмы.

Переводная статья из Off-Guardian на тему связи отравления Скрипаля и инсценировки "химической атаки" в Думе.Эти незаконные воздушные удары по Сирии коалицией виновных (США, Франция, Великобритания) ко всеобщему удивлению случились. Как таковые, все события показывают, что это было скорей имитацией, чем чем-либо другим. Русские говорят, что около 100 ракет было выпущено по неясному количеству целей, из которых примерно 70% было перехвачено. Сирийское главнокомандование отчиталось о 3 раненых и ни одном убитом. Мэттис с трудом заявил, что это была одноразовая акция, хотя добавил неосторожно, что любые новые доказательства использования ХО Асадом могут это изменить (так что каждая сумасшедшая или контролируемая ЦРУ/неоконами ячейка в Сирии имеет чистейший мотив для операции под фальшивым флагом).По сравнению с возможным худшим исходом это довольно безобидный на сегодня результат.Мы противились соблазну провести какой-либо анализ до сих пор, предпочитая, чтобы они разыграли до конца и документировали события и мнения. Но, возможно сейчас самое подходящее время, чтобы предложить предварительный обзор того, что по-видимому полагалось сделать в последние недели.1) "Газовая атака" в Думе была вероятно постановкой.Единственное что у нас есть на любую "газовую атаку" в Думе от 7 апреля это видео опубликованное 7-8 апреля показывающее груды тел, в основном, детей, у некотрых из них пена возле ртов. Когда, где и когда было сделано видео проверить нельзя. Кто убил этих детей или как они были убиты проверить нельзя. Дополнительно у нас есть картинки якобы "газовых баллонов" опять же без каких-либо источников или доказательств, и которые были широко представлены неправдоподобными. И еще есть Беллингкат (Эллиот Хиггинс), представляющий свой обычный фирменный "анализ" картинок и Гугл-карт, не добавляющий ничего, что можно было бы даже вольно описать как верификацию существенных претензий.В противовес этому русские заявляют что событие было постановочным. Они утверждают, что их вооруженные силы вошли в Думу сразу после предполагаемой атаки и заявляют что не нашли никаких свидетельств применения химического оружия, свидетелей и жертв.Они также выпустили видеозапись двух молодых людей, претендующих на роль врачей в больнице. Те описывают людей, которые вломились в больницу, крича о том, что было химическое нападение, разжигая там панику среди людей и некие «неквалифицированные» личности, распоряжались детьми, давая им «ингаляторы от астмы». Однако, по его словам, там не было жертв с химическим поражением, а были только жертвы вдыхания дыма от недавней бомбежки и последовавшего пожара.Также был примечательный отказ полностью признать достоверность этой истории от Джеймса Мэттиса. Даже 12 апреля, за несколько часов до ракетного залпа он все еще публично говорил, что не видел доказательств показывающих реальность газовой атаки и кто может за это отвечать. Учитывая его главенствующую позицию в администрации Трампа и его предыдущую бездумную склонность к военным авантюрам это выглядит многозначительно.Наибольшее потенциальное значение имеет заявление российского МИДа о том, что у них есть доказательства того, что правительство Великобритании принимало непосредственное участие в организации поддельной атаки или поощрении провокации. Пока они не обнародовали эти данные, поэтому мы не можем сейчас это комментировать дальше. Это может также быть связано с расплывчатыми слухами ненадолго появившимися около недели назад о том, что в Думе были захвачены британские подразделения SAS.Крыло неоконсерваторов в США обычно (и обоснованно) рассматривается как движущая сила значительной части западной агрессии на Ближнем Востоке. По меньшей мере с 2001 года и запуска «Войны с террором» США вели поиск или создание легких оправданий для ввязывания в нефтяные войны, войны за гегемонию и прокси-войны в регионе. Но на этот раз динамика выглядит немного по-другому. На этот раз действительно выглядит так, как если бы Великобритания определяла темп «реакции».Тот факт (как говорилось выше) что Мэттис, видимо, обозначил свои личные сомнения а) о проверяемости атак и б) об опасностях военного ответа, свидетельствует о том что он был далеко не восторженным участником этого приключения. Отношение Трампа сложнее измерить. Его твиты дико разнились между неустранимыми угрозами и явными усилиями по примирению. Но он, должно быть, знал, что потеряет (и, кажется, потерял) большую часть своей естественной избирательной базы (который избрал его из-за обещаний отказаться от войны) от акта открытой агрессии, который угрожал конфронтации с Россией под самым мерзким предлогом.Конечно, США искали оправдания, чтобы вмешаться все более открыто в Сирию с 2013 года, и в этом смысле эта авантюра в Думе является продолжением их долгосрочной политики. Также верно, что Россия предупреждала, что такой фальшивый флаг будет предпринят в начале марта. Но в течение месяца ситуация на местах изменилась настолько радикально, что такая попытка уже не имела никакого смысла.Провокация в начале марта, в то время как части американской прокси-армии все еще удерживали землю в Гуте, позволила бы осуществить наступление в их поддержку, которое помешало бы Гуте полностью попасть в руки правительства и тем самым дальше поддерживать давление на Дамаск. Фальшивый флаг в начале апреля почти бесполезен, потому что американская прокси-армия в регионе была полностью побеждена, и в то время в этом месте ничего бы не получилось.Вы можете видеть, почему Мэттис и другие в администрации должно быть неохотно участвовали в истории с наказанием за провокацию так как они не видели ничего, что можно было бы получить для возмещения этого риска. Возможно, они предпочли бы дождаться развития событий чтобы спланировать более продуктивный способ разыграть карту R2P (право на вступление) в будущем. Американские СМИ были аналогичным образом, и нехарактерно разделены и, по-видимому, не уверены. Такер Карлсон выступил против глупости нападения на Сирию. Комментаторы на MSNBC также проявляли сильный скептицизм в отношении намерений США и опасались возможной эскалации.С другой стороны, правительство и СМИ Великобритании были гораздо более однородными в пропаганде действий. Никаких сомнений типа, выраженных Мэттисом, не было слышно из уст министра правительства Великобритании. Даже Мэй, трусливая премьер-министр, публично выражала уверенность (под каким давлением?) в том, что действия должны быть предприняты.Объедините это с еще непроверенными утверждениями России о прямом участии Великобритании в организации "атаки" на Думу и заявлениях Сирии о том, что организаторы находятся под стражей, и возникает предварительная сюжетная линия. Возможно, на этот раз были другие соображения в сочетании с обычной необходимостью «сделать что-то для пущей заметности» и постоянной потребностью Трампа успокоить либеральных рашагейтеров и лунатиков-разжигателей дома. Возможно, на этот раз это также было на руку Великобритании чтобы избавится от липкой проблемы.Наверное, единственное, в чем мы можем в целом договориться в истории со Скрипалями, состоит в том, что она явно пошла не по плану. Как бы ее ни хотели разыграть, только не так как вышло. С некоторого времени в середине и в конце марта стало ясно, что все это стало немного больше, чем упражнения в уменьшении ущерба, затыкании утечек и общем сдерживании.Официальная история – это дикая смесь доказанной лжи, противоречивых версий, неправдоподобных теорий заговора, еще более фальшивых и необъяснимых умалчиваний, которые ничего нам не говорили.Правительство Великобритании лгало и уклонялось по каждому ключевому аспекту.1) Оно снова и снова лгало об информации, которую дал Портон Даун2) Его адвокаты почти лгали г-ну Юстиция Робинсону о том, есть ли у Скрипалей родственники в России в недобросовестной попытке сохранить полный контроль над ними или, по крайней мере, над сюжетной линией.3) Оно не публикует отчет ОЗХО по химическому анализу, и резюме этого отчета читается как упражнение аллюзиях и птичьем языке. Даже название «токсического вещества», обнаруженного в крови Скрипалей, опущено, и единственное, что связывает его с публичными заявлениями правительства Великобритании о «новичке», – это ассоциация о заключении и родственности. Действительно, если текущие заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова окажутся верными, «новичок» вообще не может быть обнаружен в этих образцах, а активным веществом является соединение под названием «BZ», нелетальный агент, разработанный в Европе и Америке , (подробнее об этом позже).Ни одна из предполагаемых жертв этого предполагаемого нападения не была замечена публично даже мимоходом после самого события. Нет роликов или фотографий офицера Бейли, покидающего больницу, ни одного фильма или фотографий его жены или членов семьи, делающих то же самое. Никаких интервью с Бейли, никаких интервью с его женой, семьей, дальними родственниками, коллегами по работе.Сами Скрипали объявили, что они живы и находятся вне опасности через несколько дней после того, как утверждалось, что они почти наверняка умрут. Юля, вскоре после этого, по-видимому, позвонила своей двоюродной сестре Виктории, чтобы впоследствии лишь косвенно оповестить через услужливую столичную полицию, что она не хочет разговаривать с ее кузиной – или кем-то еще – вообще. В настоящее время она, как утверждается, выписалась из больницы и «специально подготовленные офицеры … помогают заботиться» о ней в секретном месте. Форма и слова столь холодно зловещи, что трудно представить, как Скрипалям когда-либо дадут увидеть свет дня.Очень мало что из этой причудливой, самооправдывающейся, тревожащей, истеричной истории имеет какой-то смысл, кроме как случайного повествования, дико завернутого в ответ на события, которые его создатели не могут полностью контролировать.Зачем? Что пошло не так? Почему правительство Великобритании попало в эту кашу? И как много из «газовой атаки» Думы и последующим стремлением к срежиссированному западному «ответу», имеет общего с попыткой это исправить?Если фальшивая провокация атаки произошла бы в Сирии в то время, когда Россия это предсказала, через неделю или две после отравления Скрипалей, большая часть внимания, которое было уделено Скрипалям за последний месяц, вероятно, было бы отвлечено. Многие из вопросов, задаваемых Россией и в СМИ, возможно, никогда не спрашивали, так как фокус мира сместился бы на возможное противостояние сверхдержав на Ближнем Востоке.Поэтому, возможно, инцидент со Скрипалем никогда не предназначался так долго мозолить глаза общественности? Возможно, этот фальшивый флаг или провокация, как утверждают многие, планировалось как отрывочная прелюдия или разминка для более сильного химического нападения в Сирии, запланированного на неделю или около того позже – в середине Марта – примерно в то время, когда Россия предупреждала о такой возможности?Возможно, это запланированное событие было неожиданно отменено ведущими игроками этой пьесы (США), когда россияне обозначили их, и быстрое и неожиданное падение Гуты означало, что любое такое вмешательство стало бессмысленным, по крайней мере, на данный момент?И в действительности это прерывание оставляло Великобританию болтаться на ветру с фантастической историей, никогда не предназначавшейся для близкого изучения и без второго отвлекающего акта?Поэтому они давили на теперь практически бесполезную «химическую атаку», запускали ее (снова), оставив четкий след доказательств, ведущих назад к ним самим? Неужели они затем настаивали на союзническом «ответе» на их наспех состряпанный фальшивый флаг, чтобы еще больше отвлечь и удачно уничтожить некоторые из этих доказательств?Это видимо объясняет, почему Великобритания давила на то, чтобы провокация (как утверждает Россия) случилась даже после того, как она больше не могла служить сколь-нибудь полезной цели на месте и ​​почему «атака» Думы была так небрежно исполнена убегающей бандой. Великобритании была нужна вторая часть, чтобы отвлечь от первой.Это бы объяснило, почему США мало чем воодушевила идея ответных мер. Потому что пока убийство сирийцев ради дальнейших гео-стратегических интересов не является проблемой, убийство сирийцев (с риском эскалации с Россией) чтобы спасти запутавшееся британское правительство есть менее привлекательно.Это бы объяснило почему ответная мера, когда она случилась, была настолько прохладной.Если это правда, Тереза ​​Май и ее кабинет в настоящее время попали в чистилище даже по циничным британским стандартам. Мало того, что они солгали о событии Скрипаля, но для того, чтобы скрыть эту ложь, они продвинули ложный флаг в Сирии и «отреагировали» на него вопиющим нарушением международного и внутреннего законодательства. Хуже всего, если русские не блефуют, у них есть некоторые доказательства, чтобы доказать некоторые из самых вопиющих частей этого.Это очень плохо.Но даже если некоторые или все наши спекуляции будут ложными, и даже если российские обвинения Великобритании в сговоре с террористом в Сирии окажутся необоснованными, Мэй по-прежнему виновна в неоднократной лжи и до сих пор ведет войну без одобрения парламента.Это серьезная проблема. Она и ее правительство должны уйти в отставку. Но вряд ли это произойдет. Так, что дальше? Есть ощущение, что это водораздел для многих вовлеченных сторон и для граждан стран, втянутых в это.Будут ли обычные подозреваемые стараться избежать расплаты за свои преступления и злоключения новой риторикой, другими "фальшивыми флагами", большим «возмездием»? Или это сигнализирует о каком-то другом изменении направления?Скоро узнаем.Перевод – Игорь Костин https://off-guardian.org/2018/04/14/the-skripal-event-and-the-douma-gas-attack-two-acts-in-the-same-drama/ – оригинал на английском языкеВ копилку этой версии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com