Всё, происходящее в наше время, закладывалось в начале 90-х (ВИДЕО)

Специалист по финансово-банковской истории Николай Кротов представляет первый том из серии книг «Жизнь во времена загогулины».

Почему можно уверенно утверждать, что всё, происходящее в наше время, закладывалось в начале 90-х. Какие реальные альтернативы были в то время?

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Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа.