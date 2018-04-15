Всё, происходящее в наше время, закладывалось в начале 90-х (ВИДЕО)
12:30. 15 апреля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Специалист по финансово-банковской истории Николай Кротов представляет первый том из серии книг «Жизнь во времена загогулины».
Почему можно уверенно утверждать, что всё, происходящее в наше время, закладывалось в начале 90-х. Какие реальные альтернативы были в то время?
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Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа.
Источник: rusvesna.su