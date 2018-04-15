Вим Хоф – ледяной человек. Как научиться выдерживать низкие температуры

Прозвище 57-летнего голландца Вима Хофа – «Ледяной человек». Ему принадлежит более 20 рекордов по выживанию в условиях низких температур: он бегал марафоны босиком по снегу, погружался в ледяные озера и карабкался на Килиманджаро в одних шортах. Хоф разработал собственный метод, который позволяет ему контролировать процесс дыхания, температуру своего тела и частоту пульса, и учит этому методу других. Метод позволяет достичь сверхздоровья и исцелиться от самых тяжелых заболеваний.

Разработанная Вимом Хофом техника корнями уходит в дыхательные упражнения йогов — пранаяму. При правильном исполнении эти упражнения приводят к гипервентиляции легких и, как следствие, к усилению кровообращения и избытку углекислого газа в крови, который расширяет капилляры в твоих конечностях, помогая им не замерзнуть.

Среди дополнительных преимуществ техники — массаж внутренних органов и разработка различных групп дыхательных мышц.

Видео про метод Вима Хофа в конце статьи.

Вим Хоф, интервью:

- Вы не чувствуете холода. Но… как насчёт жары? Взбираясь на гору Килиманджаро, вы получили солнечные ожоги. Значит, с солнцем справиться не можете?

- Я впервые тогда столкнулся с силой солнечной энергии, и она застала меня врасплох. Однако вскоре я сам пошёл на эксперимент с жарой. Совершил марш по пустыне Сахара – прогулялся по песку полсотни километров, не выпив ни глотка жидкости: у меня даже пот на коже перестал выступать. Ведь стоит хлебнуть воды, вы включаете её циркуляцию в организме и лишаетесь любой защиты. Моё мнение таково – при жаре вредно пить.

- Спорное утверждение. А, допустим, руку вы в огонь положите?

- Пока не готов. Хотя – за ощущение жара в мозге отвечает тот же участок, что за ощущение холода: это сгусток энергии, и его надо лишь правильно настроить. А вот пройтись босиком по раскалённым углям – не проблема, я рискнул бы попробовать.

- Вы считаете – если приучать тело к холоду, то спасёшься от всех болезней?

- Конечно. Сердце проработает больше, вы избежите инфаркта.

- Инфаркта – возможно, но вряд ли тренировки на морозе лечат рак.

- Недавно в Институте Файнштейна в Нью-Йорке группа профессоров медицины проводила со мной опыты. Мне в вены ввели токсины, фактически чистый яд. Я должен был ощутить головную боль, тошноту, шумы в голове. Но я ничего не чувствовал – мой иммунитет настолько силён, что уничтожает токсины в зародыше. Теперь что касается рака… Он же не атакует сразу с четвёртой стадии, верно? Поддерживайте своё здоровье, приучайте себя к морозу, ледяной воде – и никаких опухолей у вас не образуется.

- А лично вы ведёте здоровый образ жизни? Какая-то специальная диета?

- Нет. Я ем всё и делаю всё. Могу покурить, выпить, и насчёт остального… у меня пятеро детей. Я не фанатик и не монах. Люблю эксперименты. Один раз не ел целый месяц, чтобы понять, даёт ли это ощущение лёгкости и лучшего контроля над мозгом.

- М-да… Некоторые люди говорят, что не едят, – а потом их ловят ночью на кухне…

- Меня никто не ловил. Через 3-4 дня чувство голода притупляется, и колбаса – больше не наркотик. Я пил много воды и похудел на 7 килограммов, без других сложных последствий. С тех пор каждое воскресенье я ничего не ем и чувствую себя при этом прекрасно! Также по воскресеньям (если, конечно, на дворе зима) я обычно купаюсь в проруби.

- У нас на Крещение тоже в проруби купаются.

- И в Голландии есть похожий обычай. 1 января люди пару минут плавают в зимнем море – такая традиция, после чего считают себя героями. Всё это супер, но к холоду надо адаптироваться постепенно, шаг за шагом. У меня есть особая программа – «Занятия с Вимом Хофом». Только что я вернулся из Швеции, где тренировал большую группу людей – у них были проблемы с тромбами, атеро-склерозом, болями в позвоночнике. Можете не верить, но большинство исцелилось через неделю после плавания в ледяной воде. Я не шарлатан, любые мои действия строго фиксируют доктора медицины и тележурналисты со всего мира. Хотите, я и в Москве проведу эксперимент? Возьмём 20 человек, и вы своими глазами увидите: уже через пять дней они через весь город будут бегать босиком по льду.

- Даже не верится. Неужели у вас никогда не было проблем?

- Случались и ошибки. В Заполярье, когда я бежал марафон на 42 километра, мне показалось, что в левой ноге не очень хорошо циркулирует кровь. Я не придал этому значения, и напрасно. По возвращении в Амстердам выяснилось: у меня третья степень обморожения. Доктор сказал, что ногу надо ампутировать, – пальцы ступни уже почернели. Я отказался. Растирал луком, молоком, чтобы вернуть кровь, фокусировал энергию мозга. И… обморожение ушло. Вот врачебная выписка о необходимости ампутации (достаёт бланк), а вот ступня – самая настоящая, смотрите сами (вертит пальцами ноги). Это был суровый урок. Стоило мне на минуту потерять контроль над моим телом, и я обморозился. Во льду-то перед телекамерами сидеть куда проще!

- Сколько времени надо обычному человеку, чтобы стать Вимом Хофом?

- Ну… если я возьмусь за вас, то это года полтора. Профессора доказывают, что мои способности не подлежат научному объяснению: но я таким не родился. Человек должен в полной мере понять свои способности, ощутить власть своего тела, научиться управлять мозгом, регулировать дыхание. Я разработал метод, чтобы предотвращать болезни, развивать долголетие, – и это самое важное. Впрочем, не только умение не ощущать холод экономически выгодно… Не тратишь и 1 евро на отопление, а нефть сейчас такая дорогая. Каждый раз я сижу во льду на 10 минут больше, устанавливаю мировой рекорд, а потом меня приглашают заново, ставят датчики, камеры наблюдения и платят деньги.

- Вы считаете себя суперменом?

- Нет. Супермены вечно с кем-то сражаются. А я – мирный мужик!

Перевод учебного пособия по методу Вима Хофа (Basic technique):

1. Сядьте/лягте поудобнее.

Можете сесть в медитативную позицию, или любую другую в которой вам удобно. Обратите внимание на то, чтобы ваши лёгкие полностью раскрывались. Рекомендуется делать эту технику сразу после того, как вы проснулись, либо до приёма пищи.

2. 30 Глубоких Вдохов-Выдохов.

Представьте что надуваете воздушный шар. Вдох через рот или нос, выдох – через рот коротким но сильным “толчком”. Держите ритм и используйте диафрагму. Делайте все 30 интенсивных дыханий с закрытыми глазами. Симптомы лёгкого головокружения и покалывания в теле – это нормально.

3. Задержка дыхания на последнем выдохе.

После 30 интенсивных дыханий, глубочайшим образом вдохните и полностью наполните лёгкие воздухом. Выдохните и задержите дыхание на сколько сможете. Вдохните тогда, когда почувствуете симптомы удушья.

4. Восстанавливающий вздох.

Глубочайшим образом вдохните. Почувствуйте как раскрывается ваша грудь. Наберите лёгкие полные воздуха и задержите дыхание на 15 секунд. Вся процедура будет означать, что это – Первый Цикл. Таких циклов может быть 3 или 4. По завершению всех циклов, важно насладиться медитативным чувством расслабления. Как только вы начинаете делать эти дыхательные упражнения, мы вам рекомендуем давать достаточно времени на восстановление. После того как вы завершили дыхательные упражнение и почувствовали себя лучше, можно приступить к водным процедурам – холодный душ.

Наблюдения тех, кто практикует метод Вима Хофа:

Сегодня утром проснулся и начал делать дыхательные. (Вим как то обмолвился что он тоже по утрам еще в постеле делает дыхалку).

Перед началом заметил что отлежал руку , и еще что то побаливала спина из за долгого сидения за компом накануне. Интересно что буквально через два цыкла , онемевшая рука отошла хоть я и не двигал ею. Побаливания в спине тоже прошли. Я удивился как быстро и про себя подумал что дыхалка работает просто офигенно.

Кто еще сомневается в методике, легко будет проверить на себе, кровь разгоняет в самые труднодоступные места. По рассказам Вима, многие болезни именно из за того что кислорода мало поступает.