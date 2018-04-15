Главная » Невероятное в мире, Политика

Три неочевидных факта об ударе по Сирии

17:41. 15 апреля 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: vz.ru
Американцы ударили не только по Сирии, но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы.

В американском ударе есть две, а то и три важные составляющие. С первыми двумя все просто – они касаются непосредственно Сирии и международной обстановки в целом. Третья касается России – точнее, нашего отношения к происходящему.

С точки зрения хода сирийской войны никакого значения удары США иметь не будут. Атака на девять целей в Сирии не остановит ни шествия армии Асада к победе, ни продвижения к началу процесса мирного урегулирования. Победа Дамаска не вызывает никаких сомнений, а уход Асада, на котором первые годы войны настаивали Запад и большинство арабских стран, как был, так и остается пустыми мечтами его врагов.

Позиции союзников Асада: России и Ирана – от удара 14 апреля никак не изменятся, обе страны будут и дальше помогать центральной власти восстанавливать контроль над страной и принуждать оппозицию к переговорам. Турция, формально поддержавшая американский удар, не изменит своему курсу на совместные с Россией и Ираном действия по сирийскому урегулированию. Более того, в ответ на свою поддержку Анкара ждет от американцев долгожданных уступок по курдскому вопросу, и, если их не будет в ближайшее время, американо-турецкие отношения вновь обострятся.

На международной арене действия Трампа не произведут никакого серьезного эффекта.

Участие в атаке Великобритании и Франции, как и моральная поддержка со стороны стран Евросоюза, ничего не значит, ведь это демонстрация все той же «атлантической солидарности», то есть геополитической зависимости европейских стран от США. При этом и европейцы, и все ближневосточные страны, включая те, кто поддержал нынешний удар, прекрасно понимают: влияния США на Ближнем Востоке эта силовая акция не поднимет.

Америка утратила немалую часть своих позиций, то есть никто не сомневается в наличии у нее огромной военной силы, но все видят отсутствие у нее стратегического плана действий не только по Сирии, но и на Ближнем Востоке в целом. Попытки разыграть иранскую и иерусалимскую карту, которые предпринимает Трамп, лишь усугубляют проблемы США в этом регионе и исламском мире в целом, который они вначале разворошили своим вторжением в Ирак и Афганистан, разгромом Ливии и игрой в «арабскую весну», а потом запутали и предали там всех, включая своих союзников. Демонстрационные удары по Сирии не компенсируют и части американских потерь, тем более что все понимают имитационный характер американской атаки.

Да, Трамп действительно хочет уйти из Сирии, то есть вытащить и те две тысячи военных и советников, которые, по сути, застряли на базах в пустыне и в курдских районах. Перспектив у них там никаких – и Трамп хочет увести их раньше, чем придется их эвакуировать, чтобы не допустить столкновения с турецкой армией или сирийскими войсками. Поэтому и удар 14 апреля воспринимается как не имеющий никакого отношения к военной составляющей сирийской войны – он нужен был Трампу для демонстрации своей крутости перед американцами. Которые, в отличии от арабов, способны в нее поверить, потому что ничего не понимают в происходящем на другом конце света.

Но даже эта демонстрация крутости вызвана не воинственностью или авантюризмом Трампа – он просто вынужден искать любой способ переключения внимания американского общественного мнения с бесконечного сериала «Русские связи Трампа» на другую тему. Тем более если эта тема позволяет показать ему свою независимость от русских, готовность идти чуть ли не на конфликт с Путиным.

Это имитационный конфликт, что понимают умные люди даже в США. Дело не в том, что Трамп играет договорной матч с Путиным, а в том, что он пытается решить свои внутренние проблемы так, чтобы никоим образом не задеть русскую армию в Сирии, не вступить в конфликт с Путиным. Он исходит из того, что Путин это понимает, – и наш президент действительно адекватно оценивает расстановку сил в США. Но понимают ли это в России в целом?

И вот тут начинается самое интересное. Парадокс в том, что американский удар по Сирии оказывает самое болезненное воздействие на российское общественное мнение.

«Где ответ? Нас специально проверяют на «слабо», а мы молчим. Это унижение великой державы, как они смеют бить по нашей Сирии? Посмели бы они обращаться так с СССР! Мы сейчас уступаем, а потом получим удар по Хмеймиму», – таких и подобных комментариев сегодня множество. Удивительно, как люди не видят – или не хотят видеть очевидное.

Первое. Все наши заявления о нарушении международного права и осуждении агрессии, над которыми как над слабыми и неадекватными смеются «патриоты», есть просто элемент геополитической игры. Ее обязательная часть – дипломатическая, вербальная. Никакой другой она быть и не может. Россия не делает ставку на апелляцию к международному праву – она защищает свои национальные интересы всеми доступными способами. Странно было бы этого не замечать.

Второе. Позициям России в мире удар никакого ущерба не нанес – до 2015 года Запад считал, что Асад падет, а влияние России на Ближнем Востоке будет подорвано. Да и не только на Ближнем Востоке – после Крыма Россию попытались зажать в геополитический угол, заблокировать и демонизировать. Сегодня позиции России как на Ближнем Востоке, так и в мире сильнее, чем три года назад, война в Сирии по большому счету выиграна, а положение США не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом, существенно ослабло. Если оценивать ситуацию в геополитическом измерении, то мы наступаем, а США обороняются.

Третье. Сравнение нападения на Сирию с ударом по России не просто глупо, но и смешно. Да, Сирия находится под нашей защитой – но мы пришли ей на помощь в тот момент, когда там уже шла полноценная война с участием сил, завязанных на самые разные страны. Мы выигрываем сирийскую войну – бесповоротно и поступательно. Американцы бьют не по нам, а по сирийским объектам, которые защищают поставленные нами системы ПВО. Бьют аккуратно и вовсе не для нанесения урона – и что, мы должны в ответ убивать их солдат на их базах в Сирии? Нынешнее российско-американское противостояние в Сирии даже близко не стоит с тем, что было во время вьетнамской войны. Хотя именно с той ситуацией стоит сравнить происходящее сейчас.

Тогда мы помогали вьетнамцам воевать с американцами – во Вьетнаме находились тысячи наших советников и войска ПВО. Официально СССР не заявлял о своем участии во вьетнамской войне, но именно наши воины с помощью С-75 сбивали американские самолеты. Сейчас в Сирии официально мы вообще не воюем – там расположена наша военная база, есть советники и миротворцы. Мы не просто защищаем их, мы открытым текстом предупредили об ответном ударе в случае угрозы их жизни. Американцы все прекрасно поняли – и в результате в ходе ракетного удара не пострадал не только ни один русский, но даже ни один сириец.

В связи с нынешними событиями часто вспоминают удары США по Югославии весной 1999 года – вот, мол, что хотят янки, то и делают. Хотя именно на примере Югославии видно, как изменился мир и вес в нем России за эти годы.

Если уж и сравнивать 14 апреля с Югославией, то не с бомбежками, а с броском в Приштину наших ВДВ летом 1999 года. Не в смысле умаления подвига батальона под командованием Евкурова, совершившего тот героический бросок, а в смысле последствий. Нынешний удар США по Сирии носит такой же символический и безнадежный характер, как тогдашнее взятие под наш контроль аэропорта столицы Косово, потому что не может изменить ход истории. В 1999 году Россия не могла ни защитить Сербию от натовских ракет и бомб, ни предотвратить отторжение от нее Косово, ни изменить ситуацию на Балканах в целом. В 2018 году США не могут ничего сделать для того, чтобы нанести ущерб Сирии и нашим позициям как в этой стране, так и на Ближнем Востоке. А уж навредить самой России – тем более.

Автор: Петр Акопов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
...Пальмиры. Самолеты уничтожили три наблюдательных пункта ИГИЛ*...удары по террористам в Сирии, — Минобороны РФ Российские ВКС продолжат нанесение ударов в Сирии по... в Сирии может иметь как неочевидные позитивные..., далеко не факт, что некоторые конфликтующие...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2015
...front.info Спецоперация в Сирии: три командных пункта террористов ИГИЛ...Шамали военнослужащие Сирии и российская авиация нанесли удары по автоколонне ...военной операции, которая де-факто уже ведется более года....места. Когда для тебя неочевидно, кто из твоих ...
Сирия, ИГИЛ, Турция последние новости 30 июня 2016
... никакими убедительными перепроверяемыми фактами. Тем не менее... нестандартные ходы и неочевидные стратегии. Источник: Александр... «Мы держали оборону три года, и, хочу ...Сирии В ходе ожесточённых боёв авиация правительственных войск продолжает наносить удары по...
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
... апреля 1775 года три роты британских солдат получили..., что Америка, нанося удары по злу, имеет на это...между произволом и этикой неочевидна, но делает это ... второй фронт в Сирии На текущий момент ... выявляется троцкизм. Сам факт появления такого фильма как...
Когда начнём?
...совести. Попытки задвинуть факт существования Высшего Творца,...потом с них сдерут три шкуры. Лукавым кровь ... то обезоруживающий упреждающий удар по их силам делать ...лукавым приняла мягкие, неочевидные формы. Да кто ...в чём тайна феномена Сирии. На поверхности – ...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... Таблицы разделены на три вертикальных столбца. В...длинном шесте, которым ударяют по воде во время ...мёртвый язык, на терр. Сирии; (любопытно, как языковеды вывели... полтора столетия скрывать верные факты, а на деле ..., на первый взгляд, неочевидная. Дело в том,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>