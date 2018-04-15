Специалисты 12.04.2018

Россия — это хорошее место для заработка денег?

Ну, по крайней мере на протяжении последних 500 лет, Россия была одним из лучших мест для зарабатывания денег. При условии, что вы собираетесь именно зарабатывать, а не грабить. Понятно, что в XVI — XVII веках грабить было гораздо легче Южную Америку, чем Россию. Но для тех кто собирался именно зарабатывать, Россия всегда была очень хорошим местом.

Кстати лучше прочих это понимали немцы. Жители множества германских государств от Швеции до Нидерландов приезжали в Россию в товарных количествах, оставались здесь и прекрасно вживались в русское общество. Из самых известных немцев в России семейство Нобелей из Швеции. Напомню многочисленных остзейских, то есть прибалтийских немцев. После того, как Россия в 1721 году выкупила Прибалтику у Швеции. Заплатили кстати два миллиона иоахимсталеров — это примерно 55 тонн чистого серебра. По тем временам громадные деньги. Практически все прибалтийские немцы остались в России и долгое время составляли изрядную часть правительственного аппарата.

Кстати забавная подробность, в силу многовековых контактов с немцами у нас очень многие немецкие слова и фамилии прижились не в современном литературном немецком произношении, оно выстроено на основе верхненемецких диалектов, то есть те что бытуют в верховьях Рейна. А мы общались в основном с немцами из низовьев Рейна — те же Прибалтика и Нидерланды. Поэтому у нас, большая часть немецких слов и фамилий вошедших в язык вошла именно в нижненемецком произношении. Например, знаменитый немецкий поэт-сатирик Хайнрих Хайне в нашей литературе известен, как Генрих Гейне.

Но это так к слову пришлось. Но во всяком случае именно опыт взаимоотношений с немцами очень наглядно доказывает, что для тех кто готов работать Россия прекрасное место, чтобы зарабатывать…

Источник — https://mstagency.ru/

Источник: vassermans.ru