Главная » Мировоззрение

Специалисты 12.04.2018

23:40. 15 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Россия — это хорошее место для заработка денег?

Ну, по крайней мере на протяжении последних 500 лет, Россия была одним из лучших мест для зарабатывания денег. При условии, что вы собираетесь именно зарабатывать, а не грабить. Понятно, что в XVI — XVII веках грабить было гораздо легче Южную Америку, чем Россию. Но для тех кто собирался именно зарабатывать, Россия всегда была очень хорошим местом.

Кстати лучше прочих это понимали немцы. Жители множества германских государств от Швеции до Нидерландов приезжали в Россию в товарных количествах, оставались здесь и прекрасно вживались в русское общество. Из самых известных немцев в России семейство Нобелей из Швеции. Напомню многочисленных остзейских, то есть прибалтийских немцев. После того, как Россия в 1721 году выкупила Прибалтику у Швеции. Заплатили кстати два миллиона иоахимсталеров — это примерно 55 тонн чистого серебра. По тем временам громадные деньги. Практически все прибалтийские немцы остались в России и долгое время составляли изрядную часть правительственного аппарата.

Кстати забавная подробность, в силу многовековых контактов с немцами у нас очень многие немецкие слова и фамилии прижились не в современном литературном немецком произношении, оно выстроено на основе верхненемецких диалектов, то есть те что бытуют в верховьях Рейна. А мы общались в основном с немцами из низовьев Рейна — те же Прибалтика и Нидерланды. Поэтому у нас, большая часть немецких слов и фамилий вошедших в язык вошла именно в нижненемецком произношении. Например, знаменитый немецкий поэт-сатирик Хайнрих Хайне в нашей литературе известен, как Генрих Гейне.

Но это так к слову пришлось. Но во всяком случае именно опыт взаимоотношений с немцами очень наглядно доказывает, что для тех кто готов работать Россия прекрасное место, чтобы зарабатывать…

Источник — https://mstagency.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Целевая подготовка специалистов ОПК: как повысить эффективность?
...о социальной поддержке будущего молодого специалиста, ни конкретных сроков по ..., соответственно, могли найти нормальных специалистов, ну а студенты после учёбы... сконцентрированы талантливые студенты и молодые специалисты. «Сам бог велел исследовательскую ...
Как всё устроено: Кредитный специалист
... таких работниках. Именно кредитные специалисты, в общем-то, весь... организации. На должность кредитного специалиста берут практически всех, надо ...по сторонам, а кредитный специалист уже его видит и ... шутим, что все кредитные специалисты отправятся в ад (хотя...
Европейские специалисты планируют поднять научный спутник GOCE
...31.08.2010 Европейские космические специалисты намерены увеличить высоту орбиты научного...В случае с Goce технические специалисты говорят, что кроме координирующего ... связке "процессор-коммуникационная система". Специалисты говорят, что сейчас они пытаются...
Ремонт автоматических ворот в Апрелевке от специалистов
..., дыры или перекосы, вызывать специалистов нужно обязательно. Иногда один небольшой... ворота продолжают работать, вызвать специалиста нужно все равно. Поломка ...получают максимально высокий уровень обслуживания. Специалисты устранят имеющиеся дефекты, выявят ...
Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева
... и готов работать. Обеспечить технических специалистов рабочими местами и уровнем жизни... за последние 20 лет новых специалистов было обучено и выпущено ничтожно..., каков сегодня средний возраст профильных специалистов, получивших образование и опыт ещё...
Отзывы владельцев ПО "СветЛ". Валентайн Палмер, актёр, сценарист, специалист по постановке голоса и сценическому мастерству.Англия.
... Валентайн Палмер, великолепный актёр, сценарист, специалист по постановке голоса и сценическому... высшей категории, иглотерапевт, гомеопат, гипнотерапевт, специалист по нормобарической интервальной гипокситерапии)даёт...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>