Сколько раз Борис Ельцин достоин посмертной судьбы Оливера Кромвеля?!

Кто такой Оливер Кромвель (Oliver Cromwell), и какая у него была посмертная судьба?

Кромвель был руководителем английской революции, лорд-протектором (диктатором) Англии в 1653-1658 годы. Он вошёл в историю как инициатор возвращения в Англию иудеев, после изгнания их оттуда королём Эдуардом I. Надо заметить, что это были годы, когда в России проходила под предводительством патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Романова в угоду Западу такая же диктаторская, а по сути иудейская "реформа христианства", вылившаяся в раскол среди верующих и смену многих религиозных традиций.

Кромвель родился в Англии 25 апреля 1599 года, а умер 3 сентября 1658 года. Через три с половиной года после его смерти английский парламент распорядился: "Труп Оливера Кромвеля извлечь из могилы и повесить публично на виселице как государственного преступника". Когда повешение трупа Кромвеля состоялось, его вынули из петли, от трупа отсекли голову, насадили её на копьё и выставили у Вестминстерского дворца на всеобщее обозрение. Туловище Кромвеля тогда же зарыли в яме, выкопанной прямо под виселицей.

Давайте теперь смотреть, сколько раз Борис Ельцин достоин такой же посмертной судьбы.

Борис Ельцин, будучи первым президентом России, перевёл жизнь нашего народа с пути социализма на путь дикого капитализма, что повлекло за собой резкое ухудшение благосостояние людей и создало условия для вымирания нескольких миллионов россиян. За это он уже достоин, на мой взгляд, того, чтобы его труп был выкопан и скормлен собакам на каком-нибудь собачьем питомнике.

Коллаж взят из статьи: "НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДАНО ЗАБВЕНИЮ! ИЛИ ТО, ЧТО СОТВОРИЛИ ЕЛЬЦИНОИДЫ С НАШЕЙ СТРАНОЙ".

Беру сначала самые свежие вопиющие факты, а потом буду удаляться вглубь истории.

Задачка для школьников: если 5% дохода у 20 тысяч россиян — это 200 миллиардов рублей в год, то какой суммарный годовой доход у этих 20 тысяч россиян, которые сами составляют 0,013% от общего числа граждан России?

Это была "прелюдия" к вопросу: "Вот скажите, как можно спокойно читать такую информацию в российских СМИ?"

Зарплату свыше 2 млн рублей хотят обложить налогом 18%

"Госдума рассмотрит законопроект о повышении налога на зарплату свыше 2 млн рублей в месяц. С инициативой выступила "Справедливая Россия", депутаты предлагают установить ставку 18%", — сообщает пресс-служба "СР".

Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, речь идёт об очередной попытке введения прогрессивной шкалы подоходного налога . "Мы вносим такое предложение: те, кто получает до 2 млн рублей в месяц, платит 13%, а те, кто получает более 2 млн рублей в месяц, — платят 18%" , — пояснил Миронов. Своё решение члены "СР" объясняют тем, что эта норма прогрессии коснулась бы всего 20 тысяч россиян, но дополнительно принесла бы в бюджет 200 миллиардов рублей.

Вторая инициатива касается тех, кто получает зарплату менее прожиточного минимума. Представители "Справедливой России" предлагают брать с таких бедных людей подоходный налог 13%, как и со всех граждан, но одновременно делать социальную доплату до уровня прожиточного минимума . На это потребуется 159 млрд рублей.

Если принять две эти инициативы вместе, средства на социальную доплату малоимущим будут покрываться за счёт несколько повышенного налога для состоятельных людей, и в итоге в бюджет страны дополнительно поступит ещё 41 млрд рублей..."

Источник.

Концовка данной заметки, опубликованной в "Правда.Ру" достойна учебника по математике для 3 класса средней школы:

1. Вычислите теперь, сколько миллионов граждан России имеет доход ниже прожиточного минимума?

2. Какой процент по отношению к ним составляют те 20 тысяч россиян, у которых 5% дохода составляет в сумме 200 миллиардов рублей?

Из другой заметки, которую опубликовал "Московский комсомолец":

"Цель законопроекта — плавное сокращение чрезмерного разрыва доходов между наиболее богатыми и бедными слоями населения", — объясняют народные избранники. Для россиян, чей годовой доход начинается от 24 миллионов рублей, НДФЛ следует повысить до 18%, а для граждан, зарабатывающих меньше 24 миллионов рублей в год ставка останется прежней — 13% , говорится в законопроекте. В пояснительной записке к документу сказано, что совокупный доход физических лиц, которые в случае одобрения инициативы могут попасть под действие нормы, приблизительно равен 4 трлн рублей". Источник.

Здесь, как видим, уже дан ответ на вопрос: какой суммарный годовой доход имеют те 20 тысяч россиян, в отношении которых предложено ввести процентную ставку подоходного налога 18% — он составляет 4 триллиона рублей (или по 200 миллионов рублей в год в среднем на каждого!).

Если 200 млрд. рублей — это 5% годового дохода этих 20 тысяч людей, то 100% их годового дохода — 4 триллиона рублей.

Если сравнить эти цифры с бюджетом России за 2017 год, то Россия тратит, например, на ОБОРОНУ СТРАНЫ и на всю ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (в сумме) ровно столько, сколько кладут себе в карман (на банковские счета) эти 20 тысяч самых богатых граждан России!

Это немыслимо! На мой взгляд, это вопиющая несправедливость! И они как и все россияне до сих пор платят только 13% от своих сверх-доходов?!

Таблица взята отсюда: http://investorschool.ru/byudzhet-rossii-2017-v-cifrax

"Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции раскрыл объём военных расходов на 2018 год, передаёт ТАСС. По словам президента, на оборону в 2018-м году Россия потратит 2,8 триллиона рублей. «На следующий год предусмотрены военные расходы — 1,4 триллиона на закупки и 1,4 триллиона на содержание, то есть 2,8 триллиона рублей. Это примерно 2,8 процента ВВП», — сообщил президент". Источник.

Добавлю к этому, что 11 апреля 2018 года выступавший в Государственной Думе премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал нынешнюю "плоскую шкалу налогообложения более эффективной, так как при действовавшей ранее прогрессивной шкале граждане чаще уклонялись от уплаты НДФЛ . При этом решение об оставлении плоской шкалы или добавлении в неё элементов прогрессивной шкалы будет принимать уже новое правительство", — сказал Медведев. Источник.

Даже смешно такое читать с подачи Д.А.Медведева! В данном случае речь идёт вовсе не о введении прогрессивной шкалы налогооблажения, а только об 18% налоге для 20 тысяч самых богатых граждан России, имеющих сверхдоходы! Если они, имеющие средний годовой доход более 200 миллионов рублей, будут пытаться уклониться от уплаты 18% налога, то в их случае это уклонение можно и нужно расценивать как ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ. Правительство России за такое преступление должно даже не тюрьмой пугать своих вороватых бизнесменов, а пожизненным сроком заключения (или даже расстрелом как в Китае, если вдруг наши законодатели решат вернуть "высшую меру наказания"!) К тому же, для ФСБ или какой-нибудь "Службы Экономической Безопасности" обеспечить в масштабе государства 100% контроль за деятельностью всего 20 тысяч человек большого труда не составляет!

Я напомню читателю, что к такой вопиющей социальной несправедливости, когда в России горстка людей имеет годовой доход, почти в два раза превышающий расходы государства на оборону, мы пришли с подачи вот этого человека, который стремился показаться миллионам бывших советских людей, как говорится, "своим в доску":

Народ поверил тогда Борису Ельцину даже больше, чем Иусу Христу:

А сам он, Борис Ельцин, поступил по отношению к народу России хуже библейского Иуды!

Получив общенародную поддержку, он тогда направил свои стопы в Америку, конкретно в Конгресс США, где 17 июня 1992 года произнёс перед американским правительством слова клятвы! Если бы наш народ мог тогда услышать эти слова клятвы Бориса Ельцина в Конгрессе США, то, наверное, он разорвал бы этого подонка на части!

Вот сохранившееся видеодоказательство предательства интересов России и её народа со стороны Б.Н.Ельцина:

Вот фрагмент из речи Б.Н.Ельцина: «Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии.

Наши государства представляли собою два полюса, две крайние противоположности. Нас хотели сделать непримиримыми врагами, и это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы конфронтации, он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с безумием. Завершился период, когда Америка и Россия держали друг друга под прицелом и в любой момент были готовы нажать на спусковой крючок.

Вспоминая известный американский фильм «На следующий день» сегодня можно сказать — следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды на счастье наших детей.

Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!

...

Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей Империи".

...

Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам: “От реформ не отступлю!” А сместить меня практически до 1996 года невозможно — я здоров и не сдамся [в момент перевода конгрессмены смеются, аплодируют и встают], пока реформа не будет необратимой. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придётся заплатить многие сотни миллиарды долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю.

Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях СНВ в два этапа. [Жестикулирует указательным и средним пальцами.] Причём, не на 30-40 % как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза: с 21 тысячи боеголовок [при переводе конгрессмены начинают аплодировать и вставать, случается накладка-фальстарт: Ельцин не разобрался и начал читать следующий блок] до 6-7 тысяч договорились всего за пять месяцев и эту всю работу провести к 2000-му году. И я очень надеюсь, что мы с Бушем доживём до этого года. [Конгрессмены смеются, аплодируют, подскакивают, овация.]

Мы просто не имеем право похоронить эту уникальную возможность. Тем более что сегодня судьбы ядерного оружия и российских реформ, призванных навсегда устранить возможность тоталитарной диктатуры в России, оказались столь драматически связаны.

Заявляю вам: у нас есть твёрдая решимость и политическая воля идти вперёд, и мы доказали это на деле, и именно Россия покончила с имперской политикой и признала первыми независимость республик Прибалтики. Россия была в числе основателей СНГ, которое прекратила путь к неконтролируемому распаду бывшей империи, отвело опасность всеобщей межнациональной бойни. Россия предоставила реальные права своим автономиям, подписан федеративный договор, и наше государство избежало участи Советского Союза — Россия сохранила своё единство. И именно Россия существенно замедлила скорость маховика милитаризации и делает всё, чтобы остановить его.

Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на США. [Конгрессмены предсказуемо подскакивают, нескрываемые улыбки, бурные аплодисменты, овация]».

Если мою статью читает сейчас молодой человек, который в силу возраста ещё не понимает, в чём неправ Б.Н.Ельцин, и почему он, на мой взгляд, был врагом народа, то вот мой сказ:

Заявить, что "коммунистический идол" сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, что он "наводил страх на человеческое сообщество", — это самая натуральная хуцпа! Так у "библейских иудеев" называется лжесвидетельство, произнесение которого где-либо сами они считают "высшей доблестью", а нормальные люди называют это деяние сверх-наглостью!

История России за последние 400 лет — это череда бесконечных попыток завоевания её иноземцами! Что касается идола, который "сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость...", то это утверждение в полной мере относится и к двум странам — Англии и США!

Причём Оливера Кромвеля, вернувшего в Англию иудеев, я упомянул в самом начале этой статьи не случайно! Первый президент России Борис Ельцин тоже вернул в нашу страну иудеев, которые были изгнаны из СССР, и даже позволил им прямо в правовом поле Российской Федерации (в 60 городах России!) установить свою власть — раввинские суды!

Подробности здесь: http://ravvinat.ru/ru/about_us/rabbinical_court/

В рамках своей клятвы американскому правительству Борис Ельцин заверил: "коммунистический идол рухнул" и пообещал американцам: "на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!"

Чтобы не дать "коммунистическому идолу", как Ельцин выразился, воскреснуть, он со своей командой "реформаторов" организовал так называемую "приватизацию" бывшей государственной собственности СССР. О целях приватизации рассказал на камеру после содеянного главный приватизатор России — Анатолий Чубайс.

Фактически "приватизация" решала не экономические задачи, а политические — она буквально "занималась уничтожением коммунизма!" с одновременным переводом Российской Федерации на рельсы дикого капитализма.

"Под гильотину приватизации по Указу Б.Н.Ельцина сразу же пошли ключевые предприятия для оборонной промышленности:

Смоленский авиационный завод,

Рыбинский моторостроительный завод,

Рыбинское КБ моторостроения, Самарский "Старт",

Уфимское моторостроительное объединение, Уралмашзавод,

ЛНПО "Пролетарский завод",

объединение "Знамя Октября",

ЦНИИ "Румб",

Балтийский завод,

НТК "Союз",

машиностроительное КБ "Гранит",

Московский вертолетный завод им. Миля,

Нижегородский "Гидромаш",

Московский машиностроительный завод "Знамя",

Таганрогское авиационно-производственное предприятие,

Воронежский завод "Электроприбор",

Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот",

и ещё 261 оборонное предприятие. Причём это были самые уникальные, самые лучшие предприятия — элита российской оборонки!

Только одна из сотен американских фирм-хищников, слетевшихся на расклёв российских богатств, компания "Ник энд Си Корпорейшн" скупила пакеты акций "Курского прибора", "Авионики", "Тушинского машиностроительного завода, МПО им. Румянцева, АО "Рубин"… Таким обрмзом 19 (девятнадцать!) военных заводов оказались в руках одной лишь этой "Ник энд Си Корпорейшн"!

Может, Ельцин не понимал, что творил? Понимал. О развале и уничтожении промышленного остова страны ему письменно докладывали председатель Правительства Е. М. Примаков, Государственная дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Счётная палата..." Источник.

А что стоит преступная, буквально вредительская как с экономической, так и с политической точки зрения так называемая "урановая сделка" по продаже США за бесценок оружейного урана-235 в количестве 500 тонн?!

Этого наработанного за многие годы советской власти урана-235 могло хватить для производства 30 тысяч ядерных боезарядов или почти такого же количества ядерных реакторов для АЭС.

Беспрецедентная сделка была заключена 18 февраля 1993 года между Россией и США на уровне председателя Правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина и вице-президента США Альберта Гора.

Подробно об этой афере тысячелетия рассказано в фильме, который был показан по российскому телевидению в 2010 году:

"Главная цель "урановой сделки Черномырдин-Гор" — лишить Россию возможности производства ядерного оружия! Естественно, после того, как Россия потерпела поражение в "холодной войне", США как страна победитель старалась всё сделать для того, чтобы обезопасить себя на будущее. И это у них получилось", — сказал Иван Никитчук, доктор технических наук. Источник.

Таким образом, начиная с 1993 года и по 2013 год, Россия была вынуждена исполнять перед США обязательства по преступной межправительственной "урановой сделке Черномырдин-Гор", нанося себе огромный ущерб как в экономической, так и в оборонной сфере.

И вот ведь какой парадокс!

Если Борис Ельцин сделал всё возможное, чтобы в максимальной степени разооружить Россию, разрушить её оборонную мощь и поставить её беззащитную на колени пред хищным Западом, то его, Ельцина, ставленник и преемник Владимир Путин на протяжении вот уже 18 лет в условиях тотального иудейского окружения пытается поднять Россию с колен, возродить её экономику и вооружить её так, чтобы наша страна, во-первых, могла вновь обрести суверенитет, и, во-вторых, была готова выйти из-под колониальной зависимости США, в которую ввёл её Б.Н.Ельцин.

"Государственный суверенитет — независимость государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне её, исключительное право на политическую самостоятельность, необходимое и достаточное условие существования государства, его способности эффективно осуществлять свои функции". Источник.

То, что мы наблюдаем в международной политике сегодня — есть не что иное, как попытка внешнего давления руководства США на элиту России и её народ с целью как отстранения Владимира Путина от президентской власти, так и с целью удержания России как страны-донора в колониальной зависимости от США.

Это внешнее давление США оказывают на Россию как через экономические санкции, так и через создание угрозы большой войны. Сегодня большая часть политических дискуссий в СМИ и на различных ток-шоу проходит только вокруг этой темы.

Дошло до того, что Владимир Путин вынужден был ответить США на все эти угрозы новой войны раскрытием новой российской военной доктрины:

Вот скажите, КАК это можно сопоставить с тем, что Борис Ельцин сделал в своё время всё возможное, чтобы в максимальной степени разооружить Россию, разрушить её оборонную мощь и поставить её беззащитную на колени пред хищным Западом, да ещё поклялся прямо в Конгрессе США пред руководителями этой страны-паразита, что всё так и сделает?!

И кто те люди, которые установили в 2011 году Б.Н.Ельцину памятник и построили в его честь мемориальный центр в Екатеринбурге? Не иначе, как те самые 20 тысяч самых богатых людей России...

Памятник Б.Н.Ельцину был открыт 1 февраля 2011 года, в 80-юбилей со дня рождения первого президента России. Открытие происходило с участием прибывшего в Екатеринбург на юбилейные мероприятия третьего президента России Дмитрия Медведева. Открывая памятник, который ему понравился, Медведев отметил, что «Россия должна быть благодарна Ельцину за то, что в самый сложный период страна не свернула с пути изменений, провела серьёзные преобразования и сегодня движется вперёд».

"В ночь с 23 по 24 августа 2012 года памятник был осквернён неустановленными личностями: фигура Ельцина была облита синей краской, буквы на постаменте были сбиты". Источник.

"Попытки отмыть памятник на месте не удались, в результате чего было принято решение о его демонтаже. 1 октября 2012 года, после проведения восстановительных работ, обновлённый памятник вернули на прежнее место.

7 ноября 2017 года (в день столетия Октябрьской революции) памятник пытался поджечь Игорь Щука, который за это деяние в феврале 2018 года был осужден к 1 году исправительных работ".

Своё отношение к фигуре Б.Н.Ельцина как первого президента России и предателя государствообразующего русского народа я уже выразил: он достоин посмертной судьбы Оливера Кромвеля. Причём многажды раз!

15 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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Комментарии:

Stroykoff: у Владимира Владимировича даже на одну смерть ЕБН мнение кардинально другое: "он был честен и брал на себя всю ответственность, он изменил лицо власти, не предав своей совести..." https://youtu.be/wodg789qth0

Антон Павлович, зря не приложили "смету" к монументу "фигура Е...", а там ни много, ни мало аж 2 млрд. рублей!!!

Вот что об этом "увековечивании" сказал на суде в своём последнем слове полковник Леонид Васильевич Хабаров: "Защита отечества является долгом и обязанностью! Это записано в Конституции Российской Федерации, в 59 статье. В селе Богородском, Ногинского района, Московской области до сих пор наших бойцов лежит не опознанных 144 человека, а ведь сколько просили власть произвести идентификацию останков! Ноль! Американские ветераны даже обращались, просили помочь! А два миллиарда рублей на памятник Ельцину, который у нас в Екатеринбурге у Драмтеатра стоит, нашлось! Аж два миллиарда рублей (я не оговорился!) к его юбилею. Ну это ли не цинизм? Это за те "заслуги", что он 87% высокообогащённого урана России (это 500 тонн из имеющихся 575 тонн!) продал американцам за 11 миллиардов долларов, хотя реальная цена урана была 8 триллионов долларов!" Полностью здесь: http://leonid-habarov.com/zaklyuchitelnoe-slovo-habarova-l.v.-v-sude.html

Неизвестный: "По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002-м году, в России обнаружено 17 тыс. (!) пустых деревень! – это при том, что перепись велась халтурно и во многие уголки страны переписчики даже не заглянули. Таковы масштабы развязанной Ельциным войны против России. Ни после гражданской, ни после Отечественной столько выброшенных на улицу детей не было! 4,5 млн. детей до 15 лет включительно "не охвачены ни одной формой обучения", мягко констатировали тогда беспризорность депутаты Государственной думы.

Так, может, не так уж и велик размером "Ельцин-Центр", если разместить в нём документы государственных преступлений Бориса Николаевича? На гигантских панно разместить фотографии исчезнувших с карты России городов, сельских поселков и деревень, многотысячные списки закрытых больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, школ, библиотек, снимки гигантских разросшихся кладбищ по стране, где между могилок уже не пройти, все занято...

Целые залы в "Ельцин-Центре", благо их хватает, должны быть отданы документальным свидетельствам государственной измены Б. Н. Ельцина – сдачи им армии и флота. Чтоб каждый посетитель "Ельцин-Центра" впивался глазами в каждую строку этих поминальных списков нашей мощи, нашей силы, нашей гордости, нашего национального уважения, наших сил, денег, пота, ума...." Взято отсюда: https://ok.ru/ivototomch/topic/67773046694035