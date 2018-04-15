Россия – Западу: Можете отключать свой SWIFT

Включение российской экономики в глобальную, помимо некоторых преимуществ, имеет и ряд серьезнейших недостатков. Россия и ее финансовая и банковская системы уязвимы от внешнего воздействия. В качестве одного из способов санкционного воздействия на нашу страну в последние несколько лет называют возможность отключения российских банков от межбанковской системы SWIFT.

По мнению западных экспертов, это может быть эффективной мерой воздействия на Кремль:

Отключение российских банков и компаний от SWIFT однозначно отрежет российский бизнес от остального мира

Считается, что в свое время именно отключение Ирана от SWIFT могло способствовать присоединению Тегерана к так называемой «ядерной сделке». Несмотря на то, что формально SWIFT – это «бельгийский кооператив», и не подчиняется напрямую американскому законодательству, Вашингтон сумел найти аргументы, и Брюссель отсек от передачи межбанковских сообщений не отдельные иранские банки, а целую страну.

Памятуя об этом, некоторые страны начали разработку своих аналогов SWIFT. Китайская Народная Республика создала собственную национальную систему международных платежей — China International Payment System (CIPS). Внедренная Пекином система снизит стоимость транзакций в юанях и защитит данные переводов от американских разведывательных служб, имеющих доступ к «бельгийскому кооперативу». Страны БРИКС планируют создать свой собственный аналог SWIFT.

Активно ведутся в последние годы в России работы над Сервисом по передаче финансовых сообщений (СПФС), который должен стать дублером брюссельской системы. Помимо кредитных организаций, российский Центральный банк разрешил доступ к системе крупных компаний. Эксперты рынка так оценивают преимущество скорости Сервиса за счет исключения из цепочки банка:

Предоставление доступа к СПФС крупным компаниям даст больше безопасности при совершении переводов, чем в случае использования классической схемы переводов через банк

Привлечет внимание пользователей российского аналога SWIFT и очевидная экономическая выгода. Подключение к нему бесплатное, для сравнения, «бельгийскому кооперативу» придется выложить несколько десятков тысяч долларов. В российском Сервисе по передаче финансовых сообщений отсутствует абонентская плата за обслуживание. Также в выгодную сторону отличаются российские тарифы за перевод внутри системы по сравнению со SWIFT.

Неудивительно, что государственная корпорация «Ростехнологии» и Центральный банк России перешли на взаимодействие внутри отечественной системы. Представитель «Ростеха» так комментирует это решение:

Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров

Тем не менее, пока по функциональности и базе пользователей российский СПФС уступает SWIFT, впереди предстоит еще большая работа по его развитию. Некоторые эксперты считают, что российская система может найти применение в рамках БРИКС.