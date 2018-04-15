Путин не зря сделал ставку на золото

Многие считают, что союз БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика, не имеет смысла. Это мертворожденное объединение стран, которые ничего не связывает. Но есть отрасль, которая способна объединить эти страны, и, возможно, позволит им диктовать свою волю всему миру.

Не будем лукавить, между странами БРИКС очень мало общего. Они исповедуют разную идеологию, не имеют общей истории, преследуют различные экономические и политические цели. Единственное, что их сплачивает, это «дружба» против стран Запада, попытка оттянут кусочек одеяла на себя.

На самом деле, страны БРИКС даже не особенно взаимодействуют между собой. Но стоит отметить, что их совокупная доля в мировом ВВП стремительно растет. Если в 2000 году она составляла 18,48 процента, то к 2018 году она достигла 32,12 %.

Расстояния между странами-партнерами слишком велики. Например, Россию от Бразилии или Южной Африки отделяет более 10 тысяч километров. Экономические связи между участниками объединения чересчур слабы. Например, среди 15 стран, с которыми Китай, самая крупная экономика БРИКС, имеет наиболее активный товарооборот, Индия занимает 7-е место, Россия – 15-е, а Бразилия и ЮАР вообще не входят в этот перечень.

Более-менее активный товарооборот идет между Россией, Китаем и Индией, но назвать объединение экономическим союзом будет в корне неверно.

Правда, есть товарная позиция, способная объединить эти страны. Она может в перспективе позволить объединению играть более значительную роль, чем сейчас. Речь идет о золоте.

БРИКС и золото

Большая часть стран БРИКС входит в число ведущих добытчиков золота в мире. Кроме того, они являются обладателями крупнейших золотых запасов в мире. Все члены БРИКС, кроме Индии, входят в число крупнейших производителей золота. В Индии тоже добывают «желтый металл», но ее 3 тонны в год совершенно не делают погоды.

Хотя объемы добычи золота в ЮАР, которая некогда была мировым лидером в этой отрасли, значительно снизились, общий объем золотодобычи БРИКС вырос за счет роста золотодобычи в Китае, России и Бразилии.

Ближайшими конкурентами БРИКС по добыче золота являются Австралия, США и Канада, но они значительно отстают от объединения.

Кроме того, Китай, Индия и Россия обладают мощнейшими золотыми запасами. Еще в этих странах достаточно активный внутренний рынок золота. 83% золотого запаса БРИКС держат Китай и Россия, причем у этих стран существует тенденция к его наращиванию. В Китае, например, существуют строгие ограничения на вывоз «желтого металла» из страны.

Конечно, справедливости ради нужно отметить, что обладателями самого крупного в мире золотого запаса являются США. Но тут есть определенные сомнения, действительно ли все это золото хранится в слитках, или часть его существует лишь в виртуальной форме.

В общем, именно золото может стать той точкой соприкосновения, которая заставит БРИКС превратиться в единый экономический союз. Скоординировав свою политику на рынке золота, наши страны могут взять его под свой контроль и диктовать свои условия другим, более мелким игрокам

Источник: topcor.ru