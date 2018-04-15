Почему нам объявлена война?

Сегодня отношения России и США находятся на самом низком уровне за весь период существования российского государства. К этому привели ряд негативных событий в международных отношениях, которые были спровоцированы Вашингтоном. Сегодня Москва объявлена Западом если не врагом, то явным противником. Нагнетается антироссийская истерия.



Но что к этому привело? Как вышло так, что Россия из друга превратилась в недруга для Запада?



После развала СССР в России начался период деградации. Она затрагивала не только экономику страны, ее армию и социальную сферу, но и умы людей. Население страны нищало, поддавалось в бандитизм. Экономика государства была отдана от откуп только что образовавшейся олигархии. Так было вплоть до 2000-х годов.

На заре нового века к власти в стране приходит молодой политик и разведчик Владимир Путин, который начинает свой первый президентский срок с глобальных реформ, как в управленческой структуре государства, так и в финансово-экономическом блоке.

Источник: topwar.ru