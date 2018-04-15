По Медведеву уголовный кодекс плачет, он вводит в заблуждение Путина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев доложил президенту страны Владимиру Путину, что ситуация в экономике стабильная. Политический эксперт и экономист Михаил Делягин считает, что подобные заявления дискредитируют Кабмин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Макроэкономические показатели экономики страны находятся на должном уровне, а инфляция находится на низком уровне, заявил глава российского правительства.
Экономист и политический эксперт Михаил Делягин считает, что это заявление обескураживающе на фоне того, что за два дня рубль просел на десять процентов. Кроме того, добавил он, есть очевидные проблемы, связанные с недавно введенными ограничениями в отношении ряда бизнесменов и топ-менеджеров.
«Насчет стабильности экономики ему следует рассказать это господину Дерипаске, господину Вексельбергу, господину Грефу из Сбербанка и господину Потанину, которые понесли серьезные потери, но беда не в том, что это угроза бизнесу, беда в том, что это угроза дестабилизации экономической ситуации», - подчеркнул эксперт.
Делягин добавил, что США закрыли американский рынок для экспорта алюминия, резко обесценив «Русал» (у него почти на 40 процентов упали котировки), а также отрезали от расчетов в долларах.
«Это очень серьезный удар, потому что санкции могут произвольно распространяться на другие компании. И необходима немедленная реакция», - подчеркивает экономист.
Делягин добавил, что гордится низкими показателями инфляции для главы правительства как минимум странно, поскольку низкая инфляция достигнута за счет искусственного создания «денежного голода».
«Это тот случай, когда можно спокойно открывать Уголовные кодекс, потому что сознательное введение руководства в заблуждение само по себе преступлением не является, но если оно может привести к особо тяжким последствиям, то это уже не преступная халатность. Это уже значительно более скверные действия», - резюмировал он.
Источник: tsargrad.tv
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Ну всё, сразу чуть что запели шестёрки мантру про плохих бояр и хорошего царя.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
ВСЁ о нём “роДНОм”,о ДИМОНчике-”АЙ-фончике” – АЙ-да-ОЙ…
и о его КЛАНЕ-БАНДЕ – о “ед-ро”ССне “роДНОй”…:
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
~~~ МЕДВЕДевщина…~~~
_КТО такой – Дмитрий Медведев?
О-о-о – это Главный в “ед-ро” ПАРАЗИТ!
Именно ОН и его КЛАН “ед-ро” -
На “шее” у России – МНОГО лет сидит!
_Именно Димон – и его КЛАН -
МНОГО лет – Бюджет России “ПОЖИРАЮТ”!
В России ИХ – НЕНАВИДЯТ и ПРЕЗИРАЮТ!
В России ВСЕ – про “ЭТО” Знают!
_Коррупция это Главная ОПОРА – ДимкинОЙ власти!
Россию НУЖНО срочно – от “АЙ-фончика” Спасти!
Россию НУЖНО Очищать – от ДимоновскОЙ НАПАСТИ!
Димоновское “ед-ро” – это Враги во власти!
_Россия КРИЧИТ:”Димон – ПШЁЛ Вон”!
Медведев(щину)а ПРОКЛИНАЮТ – со ВСЕХ сторон!
Его “правительство” ПРИЧИНИЛО России – Большой УРОН!
Его НУЖНО Увольнять,его НУЖНО – ОТСТРАНЯТЬ!
_Д.Медведев – РАЗРУШИТЕЛЬ и ВРЕДИТЕЛЬ!
ОН – по РАЗГРАБЛЕНИЮ России – Главный Исполнитель!
ОН – ВСЕ ЦУ,по РАЗРУШЕНИЮ России – Выполняет!
Это НЕ секрет,про “ЭТО” в России – КАЖДЫЙ Знает!
[ПОЧЕМУ-же Путин - его НЕ увольняет...]
_Медведев и его “правительство” – Главные ВРЕДИТЕЛИ!
Его Т.Н.”ед-ро” и ОН – Главные РАСХИТИТЕЛИ!
НЕ надо на Россию – войска КАКИЕ-то посылать,
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ России – ДАМ и “ед-ро” – смогли СОЗДАТЬ!
_ЕСЛИ Путин этого ДАМ и его “правительство” не Уволит,
То ПВВ этой СВОРЕ – СЕБЯ Самого УСТРАНИТЬ – ИМ – позволит…
Если ПВВ даст ИМ шанс и у власти оставит,ТО…
Димон “ВЧЕРАШНЮЮ” ошибку – по УСТРАНЕНИЮ Путина – Исправит…
*Димон у власти,ЭТО,для России – Беды и НЕСЧАСТЬИ!!!
[Димона - ДОЛОЙ!Такой Клич Ныне - над страной!]
“““““““““““““““““[41-35]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-4-18.
P.S. Путина НЕ “сирийский-вариант” уволит и НЕ
ПАРАЗИТический олигархат!Путина ОТСТРАНИТ от власти -
Его “вернейший”-ближайший – Димки Медведева ПАРТ-аппарат…
*ДИМОН и “ед-ро” – ВСЕ ЦУ выполнят…
И,без сомнений – СОЗДАВ Условия…Вову Отстранят…
* ИМ главное – СЕЙЧАС во-власти Места(положение)СОХРАНИТЬ!
А вот когда “ТУМАН-ожиДАний-УЛЯЖЕТСЯ”…
вот тогда-то и СМОГУТ ОНИ…ВСЕ ПОЛИТ-методы Применить…
*** Но Главное(для нИХ…)- Вову на Димку ЗАМЕНИТЬ…
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И если Путин этого Димона(ДЕМОНА)- в Отставку не СПИШЕТ то…
Тем самым Путин САМ СЕБЕ…Политический “Приговор” ПОДПИШЕТ…!
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Валера! Вот здесь Вы ошибаетесь! ОНИ союзники!
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Михаил Делягин, по факту, оценил умственные способности Путина! Однако, смелая оценка, Делягин ничего не боится!