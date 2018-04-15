По Медведеву уголовный кодекс плачет, он вводит в заблуждение Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Макроэкономические показатели экономики страны находятся на должном уровне, а инфляция находится на низком уровне, заявил глава российского правительства.

Экономист и политический эксперт Михаил Делягин считает, что это заявление обескураживающе на фоне того, что за два дня рубль просел на десять процентов. Кроме того, добавил он, есть очевидные проблемы, связанные с недавно введенными ограничениями в отношении ряда бизнесменов и топ-менеджеров.

«Насчет стабильности экономики ему следует рассказать это господину Дерипаске, господину Вексельбергу, господину Грефу из Сбербанка и господину Потанину, которые понесли серьезные потери, но беда не в том, что это угроза бизнесу, беда в том, что это угроза дестабилизации экономической ситуации», - подчеркнул эксперт.

Делягин добавил, что США закрыли американский рынок для экспорта алюминия, резко обесценив «Русал» (у него почти на 40 процентов упали котировки), а также отрезали от расчетов в долларах.

«Это очень серьезный удар, потому что санкции могут произвольно распространяться на другие компании. И необходима немедленная реакция», - подчеркивает экономист.

Делягин добавил, что гордится низкими показателями инфляции для главы правительства как минимум странно, поскольку низкая инфляция достигнута за счет искусственного создания «денежного голода».