Пентагон зафиксировал испытания российского противоспутникового оружия

Средства массовой информации сообщили о беспокойстве Пентагона по поводу российских разработок противоспутникового вооружения, а в частности, многоканальной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235

Информационный портал The Diplomat со ссылкой на американское военное ведомство сообщил о том, что 26 марта этого года на космодроме Плесецк были проведены шестые испытания российских ракет противоспутникового перехвата, входящих в состав многоканальной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235. По информации издания, данный запуск стал четвертым успешным испытанием А-235. Кроме того в материале отмечается, что впервые пуск был осуществлен со специально разработанной для системы подвижной платформы, а не со стандартных стационарных пусковых установок. Также информационный портал отмечает, что, по словам представителей Пентагона, у Российской Федерации два основных комплекса, которые можно использовать как противоспутниковое оружие. К ним в США относят проходящую на данный момент испытания системы противовоздушной обороны С-500 и вышеупомянутую А-235. Сотрудники The Diplomat утверждают, что по завершении этого года вокруг российской столицы будет развернута система противоракетной обороны, в которой за основу будет взят комплекс А-135. Помимо этого, новая система будет модифицирована и оснащена противоракетой 53Т6, прошедшей в ноябре прошлого года успешные испытания, в ходе которых она смогла поразить цель на высоте порядка 100 километров. Следует отметить, что двумя днями ранее российские военные на полигоне Сары-Шаган провели успешное испытание противоракетной системы А-135 с использованием ракеты 53Т6М. Указанная система призвана защищать воздушное пространство вокруг Москвы от всех возможных видов воздушно-космического нападения, а также предупреждать о ракетном нападении и контролировать воздушное пространство.

Источник: versia.ru