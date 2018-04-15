О союзниках России, которых у неё как бы и нет, по утверждению либерально-предательской тусовки

Прежде всего нанеся удар по Сирии, США получают ответный залп от России, Ирана и …Китая!

Как это ни странно, но сидящая на дереве обезьяна решила слезть с дерева и присоединиться к дерущимся. Поскольку если растерзают Россию, то следующим на очереди Китай и у него не будет такого могущественного союзника, как наша страна. А значит он будет либо уничтожен, либо на десятилетия низведён в ранг обслуживающего персонала высшей расы, коей себя считают англосаксы

Даже если утечка о переподчинении китайских кораблей России в случае начала военных действий является вбросом (в чём я не уверен), то он весьма показателен и говорит о серьёзности их намерений.

Теперь о Турции, на территории которой расположена крупнейшая натовская база “Инджирлик”. Эрдоган попал в довольно сложное положение, но помня, что янки совсем недавно хотели его укокошить (устроив государственный переворот) он вряд ли наступит на те же грабли, всецело поддержав американцев.

Теперь о союзниках гегемона: безоговорочно его поддержала лишь мечтающая о былом величии Франция. Англия до конца упиралась дряхлыми конечностями, пока её категорически не заверили, что никакого удара не будет. И это сборище политических скелетов затеяно исключительно ради того, чтобы продемонстрировать окружающим лохам атлантическую солидарность. Под которыми они считают окружающий мир.

Но остальные, так называемые “ближайшие” союзники вроде Канады и Германии, категорически отказались участвовать даже в этом спектакле. Поскольку терпение у России тоже на пределе, и она может и шандарахнуть по плавающим театральным декорациям, разнеся их к едреней фене!

Источник: apral.ru