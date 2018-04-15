На неверном историческом пути

Вернитесь, на "столбовую дорогу цивилизации", я все прощу.Что есть "столбовая дорога цивилизации" и "верный исторический путь"?Разумеется, так как Россия не предлагает миру какой-то внятной альтернативной идеологии, как это было во времена РИ или СССР, то нынешнюю РФ постоянно изнутри и извне пытаются склонить к подчинению этим мифам, признав свою историческую и цивилизационную неполноценность перед лицом западного цивилизационного проекта. Россия в нем не поместится даже в своих нынешних границах и "возвращение в семью" возможно разве что при полном отказе от какой-либо цивилизационной и исторической субъектности.Чем хороши все это болезненные удары для отечественного патриотического эго, так это тем, что все это вранье про "химическую Россию" и прочие преступления, которые на Россию пытаются навесить, а также неприкрытая демонстрация силы "цивилизаторов" и пренебрежение ими международным правом, излечивают страну от иллюзий. Как на тему равенства возможностей с США, так и на тему общего с США исторического пути. Не будет никаких равноправных или партнерских отношений, даже если называть друг друга "партнерами". Проект встраивания в Запад начатый при Горбачеве при позднем Путине завершился. Сейчас Пенс риторически предлагает к нему вернуться транслируя убежденность американских элит, что они в своих действиях и преступлениях полностью правы, потому что они идут "по правильному пути", но не думаю, что возвращение России в американский обоз по нему следующий, произойдет в обозримой перспективе. Запад своими руками немало сделал для того, чтобы несмотря на все усилия наших западников, этого не произошло.В остальном же, России стоит ждать соответствующего к себе отношения на всех уровнях (политическом, военном, информационном, разведывательном, культурном, спортивном и т.д.), так как желающие наставить Россию на "верный исторический путь" в США руководят внешней и оборонной политикой, и идеи американского мессианства являются не просто фигурами речи, но служат для оправдания любых действий, даже если они противоречат каким-либо договорам или международному праву. И Россия тут не исключительная страна (с точки зрения США), чтобы избежать попыток вернуть ее "на столбовую дорогу цивилизации" и "верный исторический путь", как путем санкций, так и отправкой крылатых "сигналов" силового характера, которые будут продолжаться как минимум до второго издания "Карибского кризиса", когда угроза ядерного уничтожения приведет к формированию объективно вынужденных правил поведения в условиях идущей Холодной войны.Главная проблема России не в том, что она сошла с "верного исторического пути" по Пенсу. Это как раз хорошо и я бы даже сказал, это замечательно. Плохо, что есть серьезные проблемы с пониманием своего собственного пути, ибо правящие идеологи ничего кроме "ста лет одиночества", абстрактного патриотизма и "давайте дружить против американцев" предложить не могут. Но по другому и быть не могло, так как до недавнего времени генеральной линией была попытка стать равноправной частью западного проекта. Теперь же Россия имеет за плечами четверть вековой провал "пути не туда", который еще предстоит чем-то заполнить, чтобы придать развитию страны не сиюминутную, но историческую осмысленность традиционной русской инаковости и "своего пути" в вопросах влияния на судьбы человечества.

Источник: colonelcassad.livejournal.com