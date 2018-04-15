На неверном историческом пути
01:12. 15 апреля 2018 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал: brahman
«Настало время для России вернуться в семью наций защищающих миропорядок, осудить химическую атаку в Сирии. И Россия, и Иран находятся на неверном историческом пути» (с) вице-президент США Пенс.
Вернитесь, на "столбовую дорогу цивилизации", я все прощу.
Что есть "столбовая дорога цивилизации" и "верный исторический путь"?
В Новое время, по мере того как складывалась современная западная цивилизация ("Запад") и колониальные империи, возникло различение двух образов жизни человека – цивилизованного и дикого. В пределах западной культуры человек живет в цивильном (гражданском) обществе, а вне этих пределов – в состоянии природы. Так возникла идеология, получившая название евроцентризм. Ее главная идея в том, что существует единственный правильный путь развития общества ("столбовая дорога цивилизации"), который удалось пройти Европе (Западу). Остальные страны и народы уклонились от этого пути или отстали. Однако рано или поздно они пройдут весь этот путь, но с излишними страданиями и потерями. Евроцентризм не имеет под собой научных оснований и состоит из набора мифов, который меняется в зависимости от обстановки (например, после краха фашизма миф о расовой неполноценности "дикарей" выведен в тень). Однако как идеология, отвечающая интересам господствующих классов, евроцентризм обладает огромной живучестью и время от времени овладевает даже массовым сознанием.(с) С.Кара-Мурза
Разумеется, так как Россия не предлагает миру какой-то внятной альтернативной идеологии, как это было во времена РИ или СССР, то нынешнюю РФ постоянно изнутри и извне пытаются склонить к подчинению этим мифам, признав свою историческую и цивилизационную неполноценность перед лицом западного цивилизационного проекта. Россия в нем не поместится даже в своих нынешних границах и "возвращение в семью" возможно разве что при полном отказе от какой-либо цивилизационной и исторической субъектности.
Чем хороши все это болезненные удары для отечественного патриотического эго, так это тем, что все это вранье про "химическую Россию" и прочие преступления, которые на Россию пытаются навесить, а также неприкрытая демонстрация силы "цивилизаторов" и пренебрежение ими международным правом, излечивают страну от иллюзий. Как на тему равенства возможностей с США, так и на тему общего с США исторического пути. Не будет никаких равноправных или партнерских отношений, даже если называть друг друга "партнерами". Проект встраивания в Запад начатый при Горбачеве при позднем Путине завершился. Сейчас Пенс риторически предлагает к нему вернуться транслируя убежденность американских элит, что они в своих действиях и преступлениях полностью правы, потому что они идут "по правильному пути", но не думаю, что возвращение России в американский обоз по нему следующий, произойдет в обозримой перспективе. Запад своими руками немало сделал для того, чтобы несмотря на все усилия наших западников, этого не произошло.
В остальном же, России стоит ждать соответствующего к себе отношения на всех уровнях (политическом, военном, информационном, разведывательном, культурном, спортивном и т.д.), так как желающие наставить Россию на "верный исторический путь" в США руководят внешней и оборонной политикой, и идеи американского мессианства являются не просто фигурами речи, но служат для оправдания любых действий, даже если они противоречат каким-либо договорам или международному праву. И Россия тут не исключительная страна (с точки зрения США), чтобы избежать попыток вернуть ее "на столбовую дорогу цивилизации" и "верный исторический путь", как путем санкций, так и отправкой крылатых "сигналов" силового характера, которые будут продолжаться как минимум до второго издания "Карибского кризиса", когда угроза ядерного уничтожения приведет к формированию объективно вынужденных правил поведения в условиях идущей Холодной войны.
Главная проблема России не в том, что она сошла с "верного исторического пути" по Пенсу. Это как раз хорошо и я бы даже сказал, это замечательно. Плохо, что есть серьезные проблемы с пониманием своего собственного пути, ибо правящие идеологи ничего кроме "ста лет одиночества", абстрактного патриотизма и "давайте дружить против американцев" предложить не могут. Но по другому и быть не могло, так как до недавнего времени генеральной линией была попытка стать равноправной частью западного проекта. Теперь же Россия имеет за плечами четверть вековой провал "пути не туда", который еще предстоит чем-то заполнить, чтобы придать развитию страны не сиюминутную, но историческую осмысленность традиционной русской инаковости и "своего пути" в вопросах влияния на судьбы человечества.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Русская цивилизация, а также китайская, индийская и арабская совершенно
другие, в отличие от западной.
Поэтому Вашингтону и его вассалам в Европе не получится привести всех к
одному знаменателю, навязать всему мировому сообществу свой “исторический путь”.
Мы можем только мирно сосуществовать, уважать чужую цивилизацию, ездить
в гости друг к другу, быть партнерами в торговле, науке, в освоении Космоса, культурном обмене и т.д.
Поэтому, как бы Пенс не надрывался- это пустые хлопоты, “столбовая дорога” США
мелко плавала против других цивилизаций.