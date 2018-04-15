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Как убивает Wi-Fi

17:43. 15 апреля 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Недавно наткнулся на очень интересное исследование. И прежде чем я распишу фактические выдержки и вычленю вытекающие из этого рекомендации, важно понимать, что экономическая машина и научно-исследовательская машина работают примерно по следующему принципу:

“Если это чуть-чуть вредно, но выполняет свою задачу и не убивает человека сразу, то это норм и можно продавать”.

Представляем, сколько таких товаров нас окружает, вспоминаем что мы живем в стране Третьего рейха мира и делаем соответствующие параноидальные поправки.

Принцип работы

Все современные устройства для беспроводной связи, работают по определенному стандарту (Wi-Fi – IEEE standard 802.11; Bluetooth 4.0+ и т.д.). Это значит, что сила излучения от устройства измерима специальными приборами и находится в “безопасной зоне”.

Сигнал от беспроводного устройства передается по воздуху в виде радиации. Радиация - это любой вид излучения, исходящий от некоего центра, по окружности. В данном случае, мы сталкиваемся с электромагнитной радиацией, т.е излучение от источника разлетается во все стороны в виде частиц или волн (да, знаю, физика – штука неоднозначная).

Примерно так выглядел бы Чикаго, если бы мы видели сигналы сотовой связи

Радиация бывает двух видов:

  1. Ионизирующая (Ionizing) — частота выше, энергии больше, бьет ближе
  2. Неионизирующая (Non-ionizing) — частота ниже, энергии меньше, бьет дальше

Всё, что слева — безопасное неионизирующее (радиоволны, микроволны, инфракрасный свет, ультрафиолет). Всё, что справа — опасное ионизирующее (рентген, космическая радиация, гамма-излучение).

Главным образом, ионизирующее излучение опасно тем, что оно имеет более высокую частоту+более высокую энергию — этих двух факторов достаточно для того, чтобы вышибать электроны из атомов нашего ДНК. Всякий раз, когда ты делаешь рентген, фактически, ты повреждаешь облучаемые клетки . И это считается норм, если давать организму восстановиться. Так и живем.

Приблизительная визуализация того, как распространяется радиация

Каждое устройство со значком “Wireless” является одновременно и приёмником и транслятором. (Это для тех, кто думает, что его ноутбук работает только на приём сигнала).

Это значит, что прямо сейчас, пока ты читаешь эту статью, сразу с нескольких сторон тебя облучает радиация. Как понять, кто из наших «друзей» на самом деле — враг?

Какие приборы излучают сильнее, а какие меньше?

Всё дело в мегагерцах.

Разберем приборы, относящиеся к «безопасному» неионизирующему излучению, т.к. я не думаю что у тебя дома есть рентгеновский аппарат или ты часто выходишь в космос без комбинезона.

В порядке возрастания мощности:

Мобильник рвёт все рекорды по степени вредного влияния

  1. Планшетный компьютер (2.4 GHz)
  2. Wi-Fi роутер (2.4GHz)
  3. Bluetooth (2.4 GHz)
  4. Ноутбук с включенным Wi-Fi (1000 MHz-3600 MHz )
  5. Смартфон (1800\ 1900 MHz-2200 MHz )
  6. Микроволновка (обычно в районе 2.4 GHz)

Из этого списка следует несколько выводов:

1) Микроволновое излучение (10 MHz – 300 GHz) включает в себя все вышеперечисленные аппараты

2) Аппараты, которыми мы пользуемся, имеют разную мощность

Как они влияют на здоровье

Микроволновое излучение проникает в ткани организма, «расшатывает» молекулярную структуру, заставляет её шевелиться быстрее, тем самым нагревая и, в итоге, разрушает клетки. Именно поэтому мясо в микроволновке не подгорает, а взрывается.

Что важно знать:

— Во-первых, частота сигнала и близость источника влияет на степень проникновения радиации в ткани
— Во-вторых, некоторые клетки гораздо более восприимчивы к облучению, чем другие (самые чувствительные — это мозг, клетки Лейдига, печень, почки и глазные яблоки)

  1. Мужское бесплодие — легко получить, если постоянно носить мобильник в кармане штанов или ставить ноутбук на колени, когда включен Wi-Fi. Клетки Лейдига, отвечающие за выработку спермы погибают под воздействием микроволн — это ведет к тому, что количество и качество семенной жидкости снижается минимум на 40% (+без главного мужского гормона, ты фактически начнешь становиться женщиной)
  2. Опухоль мозга — если постоянно общаться по телефону, прикладывая мобильник к голове, то э\м волна, которая должна долететь до ближайшей сотовой вышки, будет прошивать твою голову с удвоенной силой. Волна в диапазоне 40 MHz — 6 GHz прошивает башку на 4-6см. Это повлечет за собой постоянный ремонт облученных клеток и может вызвать сбой — клетки начнут плодиться слишком часто.
  3. Повреждение слуха — микроволновое излучение очень активно «впитывается» внутренним ухом и прилегающими тканями. Это ведет к тому, что волоски, которые улавливают звуковые колебания внутри внутреннего уха, погибают и не восстанавливаются. Добавим к этому дебильное желание послушать громкую музыку в метро и получим полуглухого юношу с желанием очень громко разговаривать.

Вероятнее всего получение опухоли мозга и снижения слуха

Сигнал внутри твоей квартиры постоянно путешествует от мобильника до роутера, от роутера до ПК и с этим можно было бы жить, если бы не тот факт, что некоторые люди располагают источники излучения вплотную к своей башке. Добавим сюда соседа, который по рекомендации консультанта в DNS купил себе роутер помощнее «и шоб антенн побольше» и получаем сравнительно небольшую площадь твоего жилища, на которой перекрещиваются сигналы от всех окружающих устройств.

Симптомы, говорящие о том, что ты гиперчувствителен к э\м излучению:

— звон в ушах
— головные боли
— беспокойный сон
— аритмия сердца
— депрессия

Короче

Не смотря на значок «безопасно» или «Ростест» на твоём смартфоне, радиация есть радиация и бесследно пройти она не может. Исследования, проводимые на мышах, показывают, что с наибольше вероятностью человек может получить рак мозга, бесплодие или частичную глухоту — остальные заболевания маловероятны (но вероятны).

Когда-то дома отделывали «безопасным» асбестом, а «безопасный» табак рекламировался по ТВ и чуть ли не «делал людей здоровее». Вопрос в том, кто платит за формирование нашего отношения к вещам.

С другой стороны, мы всё время облучаемся радиацией разного рода. Озоновый слой не полностью спасает нас от космической радиации, земля тоже «фонит». Живя в современном городе, где вышки LTE ставятся прямо над жилыми домами (и ускоренно убивают жильцов), полностью изолироваться можно только если сделать себе свинцовый костюм, пожалуй.

И судя по тому, что в России допустимый предел неионизирующего излучения равен 10 uW\cm2, у нас всё население должно быть пропитано свинцом. Потому что ребята с сайта < ![CDATA[]]>http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/< ![CDATA[]]> провели свои тесты и обнаружили целый букет неприятных последствий долговременного облучения низкочастотными приборами вроде Wi-Fi роутеров:

Нарушения памяти, повреждения ДНК, концентрация кальция в сердечной мышце, изменения в гиппокампе и т.д.

Как минимизировать вред

  1. Убрать источники излучения подальше — это общий принцип. Степень воздействия микроволнового излучения снижается в геометрической прогрессии тем сильнее, чем дальше мы убираемся от источника. Не то, чтобы это полностью защитит, но хотя бы снизит степень воздействия.
  2. Смартфон. Носить в рюкзаке, выключать Wi-fi и Bluetooth когда они не используются, говорить по проводной гарнитуре, выключать мобильный интернет когда телефон просто лежит без дела, ставить в авиарежим, перед тем как давать телефон детям (у них череп потоньше, мозг облучается сильнее).
  3. Роутер. По возможности, снизить мощность в настройках, подключиться к нему проводом (и выключить режим «раздачи»), убрать подальше от спальни и рабочего места.
  4. Bluetooth-устройства (трекеры\наушники\клавиатуры\мышки).Стараться не использовать их часто и отключаться от них при первой возможности. Хоть частоты и низкие, но постоянное облучение будет напрягать даже железобетонный иммунитет.
  5. Ноутбук. Не ставить себе на колени (особенно со включенным Wi-fi). Особенно вредно скажется на мужчинах и беременных женщинах.
  6. Микроволновка — это, пожалуй, единственный прибор, который защищает нас от самого себя. Если тебе нужно полностью изолировать мобильник, убери его в микроволновку — об этом ещё Сноуден говорил. Разумеется, если аппарат поврежден, то возможны утечки радиации.
  7. Жильё. По возможности, избегай поселения вблизи объектов повышенной радиоактивности — антенны, ретрансляторы, электростанции, вышки сотовой связи. Например, в городе вот эти вышки представляют наибольшую опасность:

С одной стороны, они увеличивают сеть покрытия 3G\4G-сетей и даруют нам интернет. С другой стороны, американцы, которые жили вблизи таких вышек и делали соответствующие замеры, повально жалуются на рак. Вот видео:

< ![CDATA[]]>https://www.youtube.com/watch?v=ii82I1IzFRY< ![CDATA[]]> — 0:34 антенна на офисном здании, 7:18 — потенциальная взрывная мощность магнетрона из СВЧ и демонстрация мощности вышки LTE, кабели питания которой несоразмерно больше, чем требуется.

Источник: www.kramola.info

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