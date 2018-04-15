Как Королёв у немцев ракету украл: диванные эксперты против учёного

Порой в интернете мелькают соображения о том, что советская космонавтика — это лишь украденные у немцев технологии. Мол, после войны СССР привёз из Германии много баллистических ракет Фау-2, чуть-чуть подкрутил, подтянул и давай в космос наследие Третьего рейха в виде ракеты Р-7 запускать. Но правда это или нет?

Отто фон Королёв

Если речь зайдёт о советской космической программе, не дальше десятого комментария обязательно найдётся специалист, который с ходу выложит главный козырь: «Свою ракету Королёв украл у немцев, чем тут гордиться, вся заслуга принадлежит немецким конструкторам и инженерам».

Так и представляется: ночью Сергей Павлович Королёв, преодолев несколько кордонов охраны Пенемюнде, ворует со стартовой площадки ракету Фау‑2.

Затем грузит её в кузов полуторки и мчит сквозь ночь и блокпосты в сторону Советского Союза. Увы, с подобной работой не справился бы даже Макс Отто фон Штирлиц.

Дело №…

Согласно стороне обвинения, Сергей Королёв не является изобретателем и конструктором ракетной техники. Он лишь компилятор, удачно использовавший опыт немецких специалистов. Более того, ракета Р-7 — это лишь переделанная Фау-2, собранная в пакет из пяти штук.

Фау-2 и Р-7 на старте



Расследование. Часть 1. Германия

Бои за Берлин закончились только позавчера, однако по Германии уже ездили несколько специалистов, которые тщательно высматривали, что и где можно позаимствовать на благо советской науки и будущей космонавтики. В те годы в вопросах создания ракет немцы были впереди планеты всей. А потому и американцы, и советские специалисты старались перенять как можно больше опыта. Пригодится.

«9 мая все армии торжественно праздновали победу. Война была выиграна. Теперь предстояло выиграть мир», — Борис Черток, советский конструктор.

Американцам повезло. Весной 1945 года, понимая, что Третьему рейху приходит бесславный конец, Вернер Фон Браун (главный конструктор) собрал команду разработчиков и предложил решить, кому сдаваться в плен. Выбрали американцев. Увы, история не терпит сослагательного наклонения.

Американские солдаты осматривают Фау-2



Хуже другое. После разделения зон ответственности многие научные институты и фабрики могли оказаться на «американской» территории и стать недоступными для изучения.

Понимая, что нужно успеть хоть что-то, советское руководство пошло на крайние меры.

Из спецтюрьмы НКВД (шарашки) выпустили и отправили в Берлин Сергея Королёва и Валентина Глушко.

На основе «оставшихся» и перешедших на русскую сторону немецких специалистов спешно создали научный институт «Нордхаузен» для изучения и запуска немецких ракет. В его состав вошли три завода по созданию ракет, вычислительный центр на основе института «Рабе» и стендовая база для испытания двигателей. Сергей Королёв стал главным инженером, а Валентин Глушко возглавил отдел по изучению двигателей. Все возможные трофеи описывали, нумеровали и отправляли в Советский Союз. То же самое происходило с документами и чертежами.

Группа советских военных специалистов в Германии: первый слева — С.П. Королёв

Да, нужно признать: и советская, и американская космонавтика начались с пусков трофейных (позже доработанных) ракет Фау-2. Иного и быть не могло, на тот момент немцы сильно обгоняли весь мир в разработке и создании баллистических и зенитных ракет. Фау-2 уже пересекали линию Кармана и забирались в космическое пространство.

Так что же? Расследование окончено, «эксперты» правы? Можно закрывать дело и приступать к вынесению приговора?

Расследование. Часть 2. Советский Союз

Попытаемся разобраться, насколько велика роль немцев в первых советских космических победах. И правда ли, что королёвская гордость — Р-7 — не что иное, как немного доработанная немецкая Фау‑2?

Сравним ракеты.

Фау-2

Одна ступень, 14 метров высоты, 12500 килограммов стартовой массы. Могла забросить до 1000 килограммов на расстояние 320 километров. Топливо — водный раствор этилового спирта (75 процентов, между прочим), один двигатель. Управление полётом производилось при помощи графитовых рулей, установленных в струе реактивных газов. Тяга 270 килоньютонов.

Фау-2



За запасы графита в Германии в то время боролись два проекта: создание ракет Фау-2 и зенитных ракет «Вассерфаль», а также «Урановый проект» — немецкая программа по изготовлению ядерного оружия. Графит получили баллистические и зенитные ракеты, что сильно замедлило работы с атомной бомбой. Впрочем, специалисты сходятся на том, что даже при другом решении шансов на успешное завершение ядерного проекта в срок у немцев почти не было.

Р-7

Две ступени, 33 метра высотой, 265 000 килограммов стартовой массы. Могла забросить более 3700 килограммов на расстояние до 8000 километров. Топливо — керосин, пять пакетов двигателей РД-107 и РД-108 на первой ступени и один двигатель РД-108 на второй (на первой ступени работали 32 камеры сгорания одновременно). При этом управление осуществлялось специальными рулевыми агрегатами. Это совершенно другой, более сложный уровень технологий. Стартовая тяга двигателей — более 4000 килоньютонов.

Говорить, что Р-7 — переделанная немецкая баллистическая ракета, вообще нельзя.

Это абсолютно разные изделия. Да, Королёв очень внимательно изучал немецкий опыт, однако американская сторона делала это столь же тщательно, и вместе с самим Вернером Фон Брауном.

Однако первые два этапа космической гонки остались за русскими. Первый спутник и первый человек в космосе — отличные показатели гениальности ракеты Р-7 и выросшего из неё «Союза».

Р-7



Конечно, институт «Нордхаузен» на начальном этапе сильно помог советской космонавтике. Чего стоит один специальный железнодорожный состав, с помощью которого работали на Тюра-там (станция на линии Оренбург — Ташкент, получившая значительное развитие с началом создания полигона Байконур) советские специалисты первые несколько лет. Но и переоценивать его не стоит, ведь российская инженерная и конструкторская мысли быстро ушли вперёд.

Совсем неправильно считать, что и сейчас космонавтов отправляют в космос на ракетах, созданных шестьдесят лет назад. Между современными ракетами-носителями «Союз» и созданием Королёва бездна усовершенствований и новых технологий. Остались, пожалуй, только заложенные в ракету идеи и форма: простая и бесконечно стремящаяся к идеалу, почти как мечта о звёздах.

Так что считать, что Р-7 — всего лишь переделанная немецкая баллистическая ракета, попросту глупо. «Кради как художник», говорит одно известное выражение. То есть бери лучшее и создавай нечто новое, доселе невиданное.

Именно это и сделал Сергей Королёв.