Главная » История, Мировоззрение, Наука

Как Королёв у немцев ракету украл: диванные эксперты против учёного

20:39. 15 апреля 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Порой в интернете мелькают соображения о том, что советская космонавтика — это лишь украденные у немцев технологии. Мол, после войны СССР привёз из Германии много баллистических ракет Фау-2, чуть-чуть подкрутил, подтянул и давай в космос наследие Третьего рейха в виде ракеты Р-7 запускать. Но правда это или нет?

Отто фон Королёв

Если речь зайдёт о советской космической программе, не дальше десятого комментария обязательно найдётся специалист, который с ходу выложит главный козырь: «Свою ракету Королёв украл у немцев, чем тут гордиться, вся заслуга принадлежит немецким конструкторам и инженерам».

Так и представляется: ночью Сергей Павлович Королёв, преодолев несколько кордонов охраны Пенемюнде, ворует со стартовой площадки ракету Фау‑2.

Затем грузит её в кузов полуторки и мчит сквозь ночь и блокпосты в сторону Советского Союза. Увы, с подобной работой не справился бы даже Макс Отто фон Штирлиц.

Дело №…

Согласно стороне обвинения, Сергей Королёв не является изобретателем и конструктором ракетной техники. Он лишь компилятор, удачно использовавший опыт немецких специалистов. Более того, ракета Р-7 — это лишь переделанная Фау-2, собранная в пакет из пяти штук.

Фау-2 и Р-7 на старте

Фау-2 и Р-7 на старте


Расследование. Часть 1. Германия

Бои за Берлин закончились только позавчера, однако по Германии уже ездили несколько специалистов, которые тщательно высматривали, что и где можно позаимствовать на благо советской науки и будущей космонавтики. В те годы в вопросах создания ракет немцы были впереди планеты всей. А потому и американцы, и советские специалисты старались перенять как можно больше опыта. Пригодится.

«9 мая все армии торжественно праздновали победу. Война была выиграна. Теперь предстояло выиграть мир», — Борис Черток, советский конструктор.

Американцам повезло. Весной 1945 года, понимая, что Третьему рейху приходит бесславный конец, Вернер Фон Браун (главный конструктор) собрал команду разработчиков и предложил решить, кому сдаваться в плен. Выбрали американцев. Увы, история не терпит сослагательного наклонения.

Американские солдаты осматривают Фау-2

Американские солдаты осматривают Фау-2


Хуже другое. После разделения зон ответственности многие научные институты и фабрики могли оказаться на «американской» территории и стать недоступными для изучения.

Понимая, что нужно успеть хоть что-то, советское руководство пошло на крайние меры.

Из спецтюрьмы НКВД (шарашки) выпустили и отправили в Берлин Сергея Королёва и Валентина Глушко.

На основе «оставшихся» и перешедших на русскую сторону немецких специалистов спешно создали научный институт «Нордхаузен» для изучения и запуска немецких ракет. В его состав вошли три завода по созданию ракет, вычислительный центр на основе института «Рабе» и стендовая база для испытания двигателей. Сергей Королёв стал главным инженером, а Валентин Глушко возглавил отдел по изучению двигателей. Все возможные трофеи описывали, нумеровали и отправляли в Советский Союз. То же самое происходило с документами и чертежами.

Группа советских военных специалистов в Германии: первый слева — С.П. Королёв

Группа советских военных специалистов в Германии: первый слева — С.П. Королёв

Да, нужно признать: и советская, и американская космонавтика начались с пусков трофейных (позже доработанных) ракет Фау-2. Иного и быть не могло, на тот момент немцы сильно обгоняли весь мир в разработке и создании баллистических и зенитных ракет. Фау-2 уже пересекали линию Кармана и забирались в космическое пространство.

Так что же? Расследование окончено, «эксперты» правы? Можно закрывать дело и приступать к вынесению приговора?

Расследование. Часть 2. Советский Союз

Попытаемся разобраться, насколько велика роль немцев в первых советских космических победах. И правда ли, что королёвская гордость — Р-7 — не что иное, как немного доработанная немецкая Фау‑2?

Сравним ракеты.

Фау-2

Одна ступень, 14 метров высоты, 12500 килограммов стартовой массы. Могла забросить до 1000 килограммов на расстояние 320 километров. Топливо — водный раствор этилового спирта (75 процентов, между прочим), один двигатель. Управление полётом производилось при помощи графитовых рулей, установленных в струе реактивных газов. Тяга 270 килоньютонов.

Фау-2

Фау-2


За запасы графита в Германии в то время боролись два проекта: создание ракет Фау-2 и зенитных ракет «Вассерфаль», а также «Урановый проект» — немецкая программа по изготовлению ядерного оружия. Графит получили баллистические и зенитные ракеты, что сильно замедлило работы с атомной бомбой. Впрочем, специалисты сходятся на том, что даже при другом решении шансов на успешное завершение ядерного проекта в срок у немцев почти не было.

Р-7

Две ступени, 33 метра высотой, 265 000 килограммов стартовой массы. Могла забросить более 3700 килограммов на расстояние до 8000 километров. Топливо — керосин, пять пакетов двигателей РД-107 и РД-108 на первой ступени и один двигатель РД-108 на второй (на первой ступени работали 32 камеры сгорания одновременно). При этом управление осуществлялось специальными рулевыми агрегатами. Это совершенно другой, более сложный уровень технологий. Стартовая тяга двигателей — более 4000 килоньютонов.

Говорить, что Р-7 — переделанная немецкая баллистическая ракета, вообще нельзя.

Это абсолютно разные изделия. Да, Королёв очень внимательно изучал немецкий опыт, однако американская сторона делала это столь же тщательно, и вместе с самим Вернером Фон Брауном.

Однако первые два этапа космической гонки остались за русскими. Первый спутник и первый человек в космосе — отличные показатели гениальности ракеты Р-7 и выросшего из неё «Союза».

Р-7

Р-7


Конечно, институт «Нордхаузен» на начальном этапе сильно помог советской космонавтике. Чего стоит один специальный железнодорожный состав, с помощью которого работали на Тюра-там (станция на линии Оренбург — Ташкент, получившая значительное развитие с началом создания полигона Байконур) советские специалисты первые несколько лет. Но и переоценивать его не стоит, ведь российская инженерная и конструкторская мысли быстро ушли вперёд.

Совсем неправильно считать, что и сейчас космонавтов отправляют в космос на ракетах, созданных шестьдесят лет назад. Между современными ракетами-носителями «Союз» и созданием Королёва бездна усовершенствований и новых технологий. Остались, пожалуй, только заложенные в ракету идеи и форма: простая и бесконечно стремящаяся к идеалу, почти как мечта о звёздах.

Так что считать, что Р-7 — всего лишь переделанная немецкая баллистическая ракета, попросту глупо. «Кради как художник», говорит одно известное выражение. То есть бери лучшее и создавай нечто новое, доселе невиданное.

Именно это и сделал Сергей Королёв.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Один, Вотан, Водан.
Источник http://berange.com/
Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири
...суть исторической версии и о какой части маршрута идет спор?... Там Клит трижды упоминается как живой и невредимый участник боев...В русских былинах Александр упоминается как Тугарин Змеевич. Наши предки ... этого объекта, причем упоминается какая-то плата, то ли ...
СК завел уголовное дело на челябинского единоросса, заявившего, что "русских убивают за то, что мы стоим поперек дороги жидам"
... в вымирании русского народа, так как, по его словам, "с избранием...
"Пять "Тополей" могут все уравнять": в России ответили шведу, заявившему о превосходстве НАТО в Европе над армией России
... напомнили, что современную войну выигрывают ракеты. В России напомнили западным СМИ... тактическими (в больших масштабах - стратегическими) ракетами. Солдаты будут иметь значение только...
Татаро-монгольского нашествия небыло!
...стал причиной того, что немцы переписали русскую историю и ...М.В. Ломоносова, остальные - немцы. Историю Древней Руси до начала...чтобы внима­тельно просмотреть, какую историю написали немцы. Известно, что М....не знаем своей истории. Немцы дома Романовых вбили в ...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
... наладить деятельность нашего государства, как успешной управляющей структуры. Аппарат ...их возможности отомстить гражданину! Как только пойдёт процесс очищения ..., профессиональные, патриотичные,… её граждане, как того требует здравый смысл. Опять...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>