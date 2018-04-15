Что теперь скажет Лондон: вещество, которым были отравлены Скрипали, стоит на вооружении НАТО

Вчера глава МИД России Сергей Лавров проводил пресс-конференцию, на которой в основном говорилось о двух самых громких темах последнего времени – это нападение коалиции США на Сирию и, конечно же, «Дело Скрипалей». Что самое важное, на мой взгляд – наконец мы услышали о результатах независимой экспертизы того вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. И это был вовсе не «Новичок», о котором так долго и упорно рассказывала Тереза Мэй.

Скрипали были отравлены веществом BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО, в том числе и Великобритании, и США. Вот это поворот, не так ли? Были ли у кого-то сомнения в том, что все это было лишь очередной провокацией Запада, после которой у Великобритании и ее союзников появилась возможность в очередной раз надавить на Россию (причем голословно надавить – в лучших традициях, как говорится)? Если сомнения и были, то сейчас они точно должны улетучиться. Тем более, если вспомнить кучу перлов, сопутствующих британскому «расследованию» - там даже российскую лабораторию назвали, на которой «произвели «Новичка»» для нападения… правда эта лаборатория вообще никогда дела с химоружием не имела.

Да что уж говорить, расследование «Дела Скрипалей» вообще велось крайне странно – откуда-то появлялись непонятные заявления о «неопровержимых доказательствах» вины Москвы, которые зачастую противоречили друг другу, однако никому было непонятно, как Лондон вообще пришел к таким выводам, потому что материалов они не передавали никому. «Расследование этого дела идет максимально непрозрачным образом», - такое заявление сделал российский посол в Лондоне Александр Яковенко, и с ним просто невозможно не согласится.

Честно говоря, когда смотришь на «Дело Скрипалей» и на вчерашнюю атаку коалиции США на Сирию, невольно начинаешь проводить между этими событиями параллель. В обоих случаях были выдвинуты абсолютно бездоказательный обвинения, на основании которых Запад перешел к крайне серьезным мерам. При этом Лондон всячески препятствовал расследованию инцидента в Солсбери, но экспертам все же удалось выяснить, что отравление производилось веществом, стоящим на вооружении НАТО. Существует практически полная уверенность в том, что сам Лондон замешан в этом деле.