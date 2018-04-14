Возможно ли примирение на Украине?

Украина после четверти века правления националистических элит оказалась ментально и мировоззренчески растерзанной страной, дошедшей до пика внутреннего противостояния и гражданской войны.

Несмотря на это бытует мнение, что ее население сплошь бандеровское и антироссийское.

Это далеко не так: под воздействием украинской пропаганды и замалчивания альтернативных точек зрения создается ложное впечатление, что там все националисты.

Откуда берется информация о настроениях украинского населения? Во многом из Сети и, самое интересное, не из серьезных аналитических материалов, а из комментариев к ним. По этим комментариям и судят об украинском обществе.

При распространении информации об Украине в российском сегменте Сети многие как-то забывают, что идет информационная война и на этой войне все методы и средства хороши. Укронацистский режим организовал целую систему вбрасывания ложной информации и продвижения ее в Сети для «программирования» читателей в нужном направлении. Последний пример трагических событий в Кемерово наглядно показал, какие негодяи работают с украинской стороны на этом поприще.

Поэтому, прежде чем делать «исчерпывающие» умозаключения о «предателях, небратьях, бандеровцах, массовом стремлении в Европу, НАТО и т. п»., желательно ознакомиться с достоверной информацией и задуматься, к чему это ведет и на кого работает. Мало того что это ложь, так она еще и распространяется людьми, которые, по всей видимости, отстаивают интересы русского единства. Так можно обвинить в предательстве любого, высказывающего точку зрения, не соответствующую взглядам обличителей.

В этом смысле показательна судьба упомянутого недавно в одной из статей на «Альтернативе» русского интеллектуала и философа Александра Зиновьева, которого везде считали предателем за его нестандартные суждения и который хорошо понимал цену настоящему предательству и навешиваемым ярлыкам.

Легко судить о предателях и героях, сидя в теплой квартире и не очень-то понимая, что происходит за тысячи километров с людьми, рискующими за не так сказанное слово попасть за решетку. Таким следовало бы побывать на так называемых «беседах» в СБУ, куда вызывают даже школьников за слишком уж откровенный комментарий в Сети, или в Донецке под раскаты регулярной артиллерийской канонады поинтересоваться, что думают его жители о войне.

Если бы все были бандеровцами, то не пришлось бы Западу дважды организовывать на Украине перевороты в 2004 и 2014 годах и внедрять нацистский террор, вбивающий в головы населения ненависть к России.

На Украине население сейчас живет в условиях оккупации, когда к любому могут нагрянуть спецслужбы или направленные ими вооруженные боевики из бандформирований, которые быстро разберутся с тобой и твоей семьей.

Поэтому там и нет протестного движения, оно задавлено, антифашисты изгнаны из страны, посажены в тюрьмы или воюют на Донбассе.

Теперь немного информации к размышлению для особо озабоченных взглядами и предпочтениями населения Украины.

По данным Киевского международного института социологии и «Левада-Центра» на декабрь 2016-го, число россиян, позитивно относящихся к Украине, составило 34%, а число граждан Украины, позитивно относящихся к России, около 40%, в том числе на Юге — 65% и на Востоке — 63%.

По данным Международного республиканского института (США) на декабрь 2017-го, поддерживают вступление Украины в Евросоюз 50%, в том числе Юг — 45%, Восток — 23%.

По данным Национального института демократии (США) на февраль 2018-го, поддерживают вступление Украины в НАТО порядка 37%, в том числе на Западе — 59%, Центре — 43%, Юге — 24% и Востоке — 22%.

Это данные без населения Крыма и части Донбасса, с которыми результаты опросов были ли бы еще более впечатляющими. Так где же поголовная бандеризация украинского общества, стремление в НАТО и ненависть к России?

Даже идеологические противники вынуждены признать, что население Украины неоднородно и не очень-то стремится на Запад.

За этими цифрами стоят миллионы людей, в зависимости от региона они по своим взглядам и предпочтениям принципиально отличаются, и стремления к интеграции у них диаметрально противоположны. Почему так происходит? Для этого есть веские причины.

Одной из главных проблем Украины является территориальная нестабильность государства, случайно объединившего совершенно разные по истории, менталитету и мировоззрению народы.

Исторически на Украине сложилось три мегарегиона: Юго-Восток — 48% населения, Центр — 35% населения, Галиция — 12% населения и небольшой анклав Закарпатье — 3% населения (с учетом населения Крыма и части Донбасса). О количественном составе этих групп можно спорить, но они реально существуют.

Фактически это три разных народа, которые по-разному оценивают свое прошлое и по-разному видят свое будущее. По своему мировоззрению, менталитету, традициям и истории они принципиально отличаются друг от друга.

Насколько они совместимы или непримиримы? Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение, поскольку он определяет будущее Украины. При совместимости государство и общество жизнеспособно, при непримиримых противоречиях оно обречено.

Что же сегодня представляет из себя украинское общество?

Центр — историческая Украина, от Черкасс до Луцка и Чернигова, — когда-то территория Киевской Руси. Более 400 лет он находился под господством Польши, так полностью и не избавившийся от польского «наследия». Здесь сложился свой менталитет, смесь русских корней и польского господства, имеющий свои национальные особенности.

Свою родословную он старается вести от казаков, гетманов начала XVII века, разбойничьих походов на своих соседей и гетманской автономии в составе России. Для них Россия — союзник и защитник, их менталитет замешан на местечковом патриотизме и особенностях своей истории. Это так называемое политическое «болото», придерживающееся своих взглядов, стремящееся поддержать те силы и власть, которые берут верх.

Юго-Восток — от Одессы до Харькова, бывшее Дикое поле и Слобожанщина, освоенное в XVII–XVIII веках под руководством русских царей и императоров, управляемое русской администрацией и заселенное переселенцами из России и беженцами с Приднепровья, спасавшимися от польского террора.

Эта территория никогда не входила в историческую Украину. Большевики безуспешно пытались в 20-х и начале 30-х годов ее украинизировать. Бурное развитие промышленности в этих регионах только способствовало сохранению русских корней у населения.

Здесь живут русские по своему менталитету люди, имеющие русские корни или считающие себя русскими. Для них русский язык — родной, живут они в русском культурном и историческом пространстве и не видят себя в отрыве от России. Между прочим, и восставший Донбасс, еще недавно бывший украинским и особо не выделявшийся своими пророссийскими взглядами, доказал свою верность русскому единству.

Галиция (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и ассимилированные ими Черновцы) когда-то входила в состав Киевской Руси, около 700 лет была в составе Польши и Австро-Венгрии. На данный момент ею полностью потеряны русские корни. Она — источник и рассадник галицкого национализма с местечковым крестьянским мировоззрением и комплексом неполноценности. Только Галиции свойственен культ Бандеры, Шухевича и ОУН-УПА*, это их национальные герои.

Смысловые элементы ментальности галицийцев — «украинцы не русские», «Россия непримиримый враг», «Украина для украинцев», «свои только в Галиции». Этой ментальности свойственно маниакальное стремление стать частью Европы и евроатлантических структур. При местечковой обособленности у галицийцев присутствует стремление навязать галицкие ценности всей стране.

Закарпатье — обособленный регион на западе Украины, бывшая Подкарпатская Русь. Большинство населения считает себя русинами, попытки их украинизировать успеха не имели. Несмотря на многовековую оторванность от России, сохранили русинские (русские) корни.

Обособленность от остальных регионов и сельский образ жизни наложили определенный отпечаток на менталитет закарпатцев. Закарпатье так и осталось на перекрестке между Европой и Россией. Во многом там сильны тенденции к самостоятельности и присутствует стремление дистанцироваться от Галиции.

Все это говорит о том, что украинское общество разнородно по своему составу и включает в себя народы с диаметрально противоположными устремлениями.

Тем не менее стоящая у руля государства элита поставила перед собой цель любой ценой объединить всех государственной идеологией на основе галицкого (украинского) национализма, трансформировавшегося после переворота 2014 года в укронацизм.

При этом не надо забывать, что практически все население Украины ненавидит правящую элиту за ее коррупцию и презрение к нуждам общества.

Кровно заинтересованы в продвижении этой идеологии киевские и региональные правящие элиты, часть крупного бизнеса и местные активисты, силой насаждающие ее населению. Иные точки зрения на Украине запрещены, для этого заточен репрессивный аппарат, отслеживающий и пресекающий малейшие проявления нелояльности режиму.

Если посмотреть на медиапространство Украины, то можно сделать вывод, что все только и говорят о прославлении Бандеры, великой украинской нации и ненависти к России. Внешне это выглядит так, но этот фон специально создается украинской пропагандой с целью, во-первых, воздействовать на население и внушать ему идеи укронацизма и, во-вторых, создавать видимость, что все массово поддерживают эту идеологию.

Свойственна эта идеология всему населению Украины или нет? Конечно же, нет. Для Галиции нынешняя украинская идеология — это родное, и подавляющее большинство там верит в исключительность «украинской нации» и готово отстаивать ее даже силой оружия. Для Центра она близка только в части «украинских корней» и своей местечковой истории. Навязываемая бандеровщина и русофобия здесь не воспринимаются.

Для Юго-Востока это чуждая идеология, противоречащая менталитету подавляющего большинства населения, и только насилие заставляет всех терпеть террор властей. Закарпатью также не свойственен галицкий национализм. Естественно, в Центре, на Юго-Востоке и в Закарпатье есть приверженцы этой идеологии и власть опирается на них, но это местные маргиналы и не они определяют взгляды и предпочтения масс.

Следует также отметить, что на население Украины серьезно влияет начавшаяся война на Донбассе. Украинская пропаганда внушила многим ложь, что там воюет Россия и российские войска оккупировали Донбасс. Все видят, что война идет там уже четвертый год и конца ей не видно. Терпеть такие лишения могут далеко не все, и у обывателя складывается ложное впечатление об агрессии России.

С другой стороны, сторонники евроинтеграции также убедились, что Европа не считает их своими и использует Украину как таран против России. Они начинают осознавать, что правящая элита завела Украину в исторический тупик и обещанного «европейского рая» им не видать как своих ушей.

Таким образом, взгляды и предпочтения населения Украины принципиально отличаются в зависимости от региона, и нет никаких оснований говорить о массовой поддержке укронацизма на Украине.

Поэтому при оценке взглядов и предпочтений населения надо опираться не на пропаганду властей и тем более не на сознательно вбрасываемую в Сеть ложную информацию, а на данные социологии, которые при всей их ангажированности все-таки дают относительно объективную оценку.

Теперь к вопросу, насколько совместимы или непримиримы взгляды и предпочтения населения мегарегионов Украины?

Юго-Восток и Центр имеют много общего, народ веками жил вместе, и отличие только в том, что одни считают Россию своей родиной, а другие рассматривают ее как родственника, с которым надо жить в дружбе и согласии. То есть принципиальных разногласий между ними нет и достижение компромисса возможно.

Галицию и Центр объединяет приверженность к украинским корням и стремление обособиться, при этом они имеют серьезные отличия. В Центре более лояльны к интеграции с Россией и не воспринимают бандеровщину и русофобию, для него это чужое. Галиция для Центра — источник проблем, и компромисс здесь вряд ли возможен.

Юго-Восток и Галиция принципиально отличаются и никогда не могут быть примиримы. Они исходят из диаметральных посылов: для одних Россия — родина и дом родной, для других — лютый враг. Между ними нет никаких точек соприкосновения.

Это два антипода, один из которых должен уничтожить другого или они должны разойтись. Стремление навязать Юго-Востоку галицко-бандеровское мировоззрение не оставляет никаких шансов для сохранения единства.

То есть примирение трех народов, представляющих население Украины, в принципе невозможно. У них нет общей цели, и они обречены на противостояние. Центр может примириться как с одной частью, так и с другой, но если с Галицией это будет подчинение диктату нацистов и возможность сгинуть вместе с ними, то с Юго-Востоком существует возможность найти свое исторически обусловленное место в русской цивилизации.

Исторически сложившаяся неоднородность населения Украины и нежелание элит находить общие точки соприкосновения усиливают тенденции, отдаляющие украинские народы друг от друга, и обрекают страну на дальнейшую дезинтеграцию и распад.

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Юрий Апухтин

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация