В какие выборы вмешивались США

Источник: washington.mid.ru

В ходе слушаний в конгрессе США по рассмотрению кандидатуры М.Помпео на должность госсекретаря со стороны законодателей и самого кандидата вновь прозвучали голословные обвинения России во вмешательстве в американские электоральные процессы.



При этом в арогантной манере противопоставлялось то, чем занимаются США («продвижение демократии и прав человека») и Россия («подрыв западных демократий» и «стремление повлиять на исход выборов»).

В этой связи хотели бы ещё раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями». Зато подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их «заслуг» и примеров «плохого поведения» по всему миру впечатляет.

США регулярно нарушают национальный суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела. Излюбленной тактикой американских спецслужб является вмешательство в электоральный процесс иностранных государств и перевороты с целью смены неугодных режимов.

Это признают как эксперты, так и бывшие сотрудники американских спецслужб. Бывший руководитель российского отдела ЦРУ С.Холл в интервью «Нью-Йорк Таймс» 18.02.2018 г. заявил, что «США абсолютно точно предпринимали операции по вмешательству в выборы других стран» и он, дескать, надеется, что такая практика продолжится. В той же газете приводятся оценки эксперта-профессора Университета шт. Джорджия Л.Джонсона. Дескать, ЦРУ вмешивалось в иностранные выборы с момента создания в 1947 г.

Согласно исследованию политолога Д.Левина из Университета Карнеги-Меллона, основанному на рассекреченных документах американской разведки, в период с 1946 по 2000 гг. США более 80 раз вмешивались в выборы в 45 странах мира (без учета организации военных переворотов и «цветных» революций). Соответствующие операции носили секретный характер и включали в себя финансирование и организацию предвыборных кампаний, дезинформацию и пропаганду, а также экономическое давление на руководство тех или иных государств. По данным Д.Левина, в 59% случаев американцы добивались необходимого им результата. Его доклад, в частности, был упомянут в статье газеты «Нью-Йорк Таймс» от 17 февраля 2018 г. под заголовком «Не только Россия вмешивается в выборы».

Из конкретных примеров вмешательства можно отметить следующие.

В ходе выборов в Италии в 1948 г. американцам удалось поставить у руля страны Христианско-демократическую партию (ХДПИ) и предотвратить приход к власти коммунистов. В последующие годы Вашингтон, по признанию бывшего сотрудника ЦРУ М.Уайатта (от 1996 г., из материалов, рассекреченных на основании Закона о свободе информации), забрасывал избранных политиков деньгами, чтобы удержать у власти проамериканские силы. К поддержке избирательной кампании ХДПИ администрация Г.Трумэна также привлекала Римскую католическую церковь.

Согласно рассекреченному в 2014 г. докладу ЦРУ, США вмешивались в выборы в Чили в 1964 г., поддерживая и финансируя лидера христианских демократов Э.Фрея в борьбе против С.Альенде.

В 1990 г. в Никарагуа ЦРУ распространяло дезинформацию о коррупции в рядах сандинистов, находившихся у власти. При американской поддержке оппозиции удалось победить.

В 1950—1960 гг. в Японии американцы оказывали финансовую помощь Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). ЦРУ тайно переводило миллионы долларов на поддержку ЛДПЯ в политической борьбе с коммунистами. Фактически все партийное руководство состояло на «коррупционной дотации» разведки США, которая взамен получала от него госсекреты и добивалась экономических преференций для американского бизнеса. Это в разное время подтверждали бывшие послы США в Японии А.Джонсон и Д.Макартур, а также ряд отставников из спецслужб США.

На Филиппинах при поддержке ЦРУ на президентских выборах 1953 г. победил продвигаемый Вашингтоном Р.Магсайсай. При этом агенты спецслужбы полностью вели его избирательную кампанию (даже якобы писали за него речи) и дискредитировали путем вброса компромата всех его политических конкурентов.

В 1991 г. в Гаити американские спецслужбы с помощью местных военных, которые фактически находились на денежном довольствии США, сместили президента Дж.Аристида после его победы на выборах. По ходу избирательной кампании агенты ЦРУ через контролируемые ими местные СМИ всячески пытались опорочить неугодного им кандидата. После того, как тот все же победил, организовали бунт военных, которые вынудили главу государства передать им полномочия и бежать из страны. Примечательно, что через 3 года американцы, угрожая интервенцией, отстранили хунту от власти и поставили того же Дж.Аристиди на пост президента.

В Никарагуа в 1990 г. вброшенный американской разведкой компромат на Д.Ортегу предопределил его поражение на выборах. ЦРУ, пытаясь дискредитировать настроенного против США кандидата, организовало утечку в СМИ о коррупции Д.Ортеги и его однопартийцев. Это серьезно подорвало его электоральные позиции и позволило прийти к власти В.Чаморро, симпатизирующего США.

Финансированием и иной поддержкой США обеспечили победу демократов над коммунистами на парламентских выборах 1990 г. в Чехословакии. Американцы от начала и до конца контролировали и спонсировали работу избирательного штаба В.Гавела. Также оплачивали политрекламу в СМИ.

На выборах 1996 и 1999 гг. в Израиле США помогали штабам Ш.Переса и Э.Барака в борьбе с Б.Нетаньяху, который в понимании американцев препятствовал мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Б.Клинтон открыто поддерживал Ш.Переса в ходе избирательной кампании 1996 г. А в преддверии выборов 1999 г. Вашингтон направил политтехнологов для работы в штабе Э.Барака.

В 2015 г. борьбой с Б.Нетаньяху занималась администрация Б.Обамы. Пыталась добиться отстранения его от власти, финансируя оппозиционные движения. За что подверглась жесткой критике со стороны республиканских законодателей (они даже пытались инициировать расследования и резолюции с осуждением Б.Обамы на Капитолии, которые были заблокированы руководством конгресса). Официальный Тель-Авив также неоднократно критиковал Вашингтон за «попытки повлиять на демократический процесс» в Израиле.

Бывший министр обороны Р.Гейтс в администрации Дж.Буша-младшего в своих мемуарах признавался, что Вашингтон предпринял «неуклюжую и неудачную попытку организовать путч» в Афганистане на выборах в 2009 г. И что президент Х.Карзай возмущался в разговорах с ним американским вмешательством против него.

В Югославии американцы открыто вмешивались в выборы в 2000 г. на стороне В.Коштуницы против С.Милошевича. Использовали для этого военное давление, экономические санкции, финансовую помощь оппозиции и СМИ. Американцы изготовили и распространили в Югославии 80 тонн агитационных листовок. В результате С.Милошевич проиграл проамериканскому кандидату. Бывший американский военный В.Вогтон (ныне историк «Шпионского музея» в американской столице) признался «Нью-Йорк Таймс», что Вашингтон четко давал понять, что не даст С.Милошевичу остаться у власти.

В Боливии на выборах в 2002 г. Посольство США открыто призывало местное население не голосовать за Э.Моралеса. Администрация же публично посылала сигналы, что в случае его победы США прекратят оказывать финансовую помощь боливийцам и перестанут инвестировать в их экономику.

В Македонии с 2012 по 2016 гг. по линии тесно связанных с госдепартаментом НПО администрация Б.Обамы выделяла крупные суммы демократической оппозиции.

Сам Б.Обама ещё на посту сенатора был причастен к вмешательству в выборы в Кении, где оказывал открытую поддержку кандидату от демпартии Р.Одингу на президентских выборах 2006 г. Неоднократно лично прилетал в страну с этой целью.

За американскими спецслужбами также тянется шлейф операций по вмешательству с целью смены «неугодных режимов». В частности, в 1953 г. в Иране им удалось добиться смещения с поста премьер-министра М.Моссадыка. В Гватемале в рамках операции ЦРУ «PBSucess» в 1954 г. был отстранен от власти Дж.Арбенс. Неоднократные попытки осуществить перевороты предпринимались США на Кубе (например, операции «Мангуст» и «Запата» в 1950—1960 гг.), в Индонезии (попытка переворота в 1965 г.), Чили (переворот и замена С.Альенде на А.Пиночета в 1973 г.). В Панаме же в 1989 г. американцы осуществили прямое военное вмешательство с целью смещения М.Норьеги, который был похищен и вывезен в США, где его приговорили к 30 годам тюрьмы.

Кроме этого задокументированы факты вмешательства США в выборы в Албании, Аргентине, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Гаити, Гайане, Гватемале, Греции, Доминиканской Республике, Индонезии, Исландии, Иране, Коста-Рике, Камбодже, Лаосе, Ливане, Малайзии, Маврикии, Мальте, Непале, Никарагуа, Панаме, Перу, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Сомали, Таиланде, Украине, Уругвае, Чили, Шри-Ланке и Ямайке.

Источник: nstarikov.ru