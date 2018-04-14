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Трамп Клинтонам: Вы хотели телевизионную картинку? Получите!

15:56. 14 апреля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Главная мысль, проскакивающая в сотнях комментариев под заявлением представителя Минобороны РФ – почему Россия не уничтожила западные носители пусковых установок.

Переформулируем вопрос: почему Россия не согласилась начать 3-ю Мировую?

Претензия неудомевающего обывателя: мы же обещали сбивать американские самолёты и корабли, почему не сделали этого? Ага, испугались, балаболы…


Нет, ребята. В предупреждении МО РФ несколькими днями ранее было чётко сказано: если удары будут нанесены по зонам дислокации наших советников и лётчиков, то будем сбивать и ракеты, и их носители. И американцы предупреждению вняли.

Так что же это было в Сирии? Давайте попробуем разобраться.

Задача Трампа – закончить с доминированием Америки на планете и, в итоге, снизить потребление ресурсов в США. И он прекрасно с этим справляется. Просто скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…

В США происходит мощная схватка между двумя основными силами: сторонниками нынешнего президента и тем кланом, представленным Клинтонами, которые желают сохранить доминирование США в мире. Т.е. продолжать паразитировать на странах и народах планеты, сохраняя нынешнее потребление 50% мировых ресурсов.

Трамп не может в одночасье сменить всех нелояльных ему чиновников. Поэтому он вынужден лавировать, не переставая при этом приближаться к указанной ему глобализаторами цели. Два шага вперёд – шаг назад. (Здесь под глобализаторами мы имеем в виду те силы, которые желают максимально обыдлить народы планеты, значительно уменьшить народонаселение Земли с целью ослабления техногенного влияния на биосферу – в отличие от американской национальной и наднациональной элиты (корпоратократии), желающих сохранить существующий status quo, включая уровень потребления, а также доминирование Америки.)

Сторонникам сохранения гегемонии США в мире Трамп просто-напросто кинул кость: нате, смотрите. Вот вам удар, вот вам американская мощь в действии! По американским телеканалам будут целую неделю крутить видео с впечатляющими кадрами запусков ракет: из-под воды, с кораблей, с самолётов – наслаждайтесь.

110 ракет обошлись американскому налогоплательщику в 154 миллиона долларов. Трое раненых в Сирии – блестящий успех американского гегемона! Треть "умных" ракет, несмотря на противодействие ПВО времён СССР, всё-таки достигла целей.

Правда, в ближайшее время следует ожидать поставки Асаду С-300, но об этом вряд ли скажут на американском телевидении…

Так скажите, должна была Россия в этот раз уничтожать американские самолёты и авианосцы с крейсерами? Или пусть стреляют по пустыне – Трампу ведь надо помогать создавать нужную телевизионную картинку, а не играть против него на стороне клинтонитов. Жертв и раненых среди российского персонала нет, наши объекты нетронуты, американцы предупреждению МО РФ вняли.

Америка своим пшиковым ударом лишний раз себя дискредитировала. И такое впечатление, что Трамп действительно намеренно сделал всё, чтобы степень этой дискредитации повысить.

Действительно, он бы мог ещё подождать денёк-другой, когда специалисты ОЗХО сделали бы первые выводы. Причём эти выводы могли бы поначалу запросто быть сфальсифицированы в пользу версии о применении Сирией химического оружия. Вот тогда бы американцам и вдарить, а разоблачение фальсификации после удара уже никто бы и не заметил.

Однако удар был нарочито нанесён до инспекции ОЗХО, а ведь этот факт как раз и подчёркивает стремление Трампа дискредитировать США и НАТО.

Всё, уважаемые читатели, идёт по плану. Россия ничуть не потеряла своего лица – ей не нанесён никакой материальный ущерб, уже не говоря о человеческих жертвах. Надо просто понимать, что произошло в реальности, и кто и какие цели при этом преследует.

Ведь действительно, раскол в НАТО из-за отказа некоторых его членов участвовать в спектакле лишь усилился; Америка в очередной раз показала народам мира, что она – бандит мирового масштаба, но этот бандит с каждым разом становится всё менее и менее состоятельным.

Тут достаточно сравнить число жертв и последствия "гуманитарных" бомбардировок Югославии с нынешними в Сирии. Или вспомнить, что Штаты побоялись в открытую признаться в атаке на Сирию, которую они пару дней назад свалили на Израиль, отчего последний аж на целые сутки потерял дар дипломатической речи.

Здесь, кстати, уместно задаться вопросом: после столь эффектной бомбардировки пустынного песка, что в мире будет пользоваться бОльшим спросом: американские крылатые ракеты и самолёты, или всё же комплексы ПВО российского производства?!!

Не надо нам уничтожать американские авианосцы и самолёты. Нужды развязывать войну пока нет. США сами разваливаются под грузом накопившихся противоречий.

А последние не могут не накапливаться, ибо паразитическому образу жизни, построенному на лжи и насилии, рано или поздно, но обязательно приходит конец.

Protesters in Damascus denounced the airstrikes on Saturday. The Syrian presidency said on Twitter, “Honorable souls cannot be humiliated.” Credit Omar Sanadiki/Reuters



С.Ю. Сальников


***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, война, глобализация, клинтон, нато, Россия, сирия, США, Трамп, управление
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