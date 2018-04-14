Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии!
Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о завершении первого удара по Сирии.
По его словам, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены. Министр уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году. Целями для сегодняшнего обстрела были выбраны предприятия по разработке и производству химоружия. «В прошлом году [президент Сирии Башар] Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку», — сказал он.
Мэттис добавил, что в ходе удара сообщений о потерях США не поступало.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.
Источник: lenta.ru
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Сегодня 14 апреля 2018 года в 4 утра МСК СГА обстреляли тамагавками Дамаск!
Обажатели предидента, вы записались добровольцами, или будите всем пи..еть, что это Хитрый План ВВП.
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Добровольцев ,нету .. они только по клавишам стучать могут …и рассказывать какой жесткий ответ будет дан .Внешняя политика правительства России как всегда на высоте .Все больше потенциальных союзников РФ , очень хорошо подумают , прежде чем встать на ее сторону .
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Действительно Хитрый План ВВП оказался не просто хитрым а Оочень хитрющим… с широким радиусом воздействия на мозг и кошелёк разных категорий людей.
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Судя по ответу наших военных, то мы утерлись и дальше будем утераться, впрочем как и всегда в современной истории, на прямые вызовы “дорогих партнеров”.
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Нежданчик на рождество.
На моё рождество, естественно. И ведь ничто не предвещало, вот в чём прикол.
Очередная внешнеполитическая победа ВВП.
Как там вообще, ракет сколько сбили, сколько уничтожили средств доставки?
Ипать, “наши мужественные войска”, выведенные, ёпт, из Сирии…
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Ага, посмотрел новости, раньше не было возможности.
Опять кидаем союзников и тихо ссым в штаны.
Победа, блть.
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Без паники , ******** !
Один идиот скапипастил без понятия , а всякие хароны , серги и иоанны тут же вонь подняли !
Никто вас призывать не будет , посмотрев лишь на вашу рахитическую внешность . А на мед.комиссии ещё и психиатр есть .
Конфуз дня: «умные» ракеты Трампа сбиты в Сирии советской ПВО :
https://cont.ws/@vityzeva/915394
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Ты кого, гн.да, здесь назвал:”********”!
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очевидно тебя ,заднеприводной ты не наш.
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Пусть брахман меня банит, но я скажу открыто, что ты мефодий- пuдop, выeбaнный в жoпy кривым xуeм.
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Кремлины в очередной раз утерлись.Чего и следовало ожидать.Вовочку с его понтами и мультиками амеры давно просчитали и всерьез не воспринимают
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” Тем же, кто разочарован тем, что Россия не сбила ни одного вражеского самолета, так и не залетевшего в воздушное пространство Сирии и не потопила ни одного судна, находящегося в территориальных водах стран-членов НАТО, напомню, что начать третью мировую мы всегда успеем. А вот возможность опустить США, да ещё и исключительно силами сирийских ПВО – такой шанс бывает раз в жизни и то не у каждого. ”
Источник тот же : https://cont.ws/@vityzeva/915394
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Эта атака является доказательством глупости некоторых западных лидеров. Такие лидеры представляют собой угрозу глобальному миру.
Иисус однажды сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Maтфея 24:6). Армагеддон действительно еще далеко. Также Третья мировая война пока не угрожает нам. Когда это будет? Библия говорит: «И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что Гитлер нападет также на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца. В начале не было никаких признаков такого окончания войны], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [это означает здесь также распад ЕС и НАТО]. И войдет на юг, но не будет как в первый [2008 - Грузия] или как в последний раз [Украина], потому что прибудут против него жители берегов Киттим [американцы], и будет удручённый, и возвратится» (Даниила 11:28-30а).
На третий раз будет военная конфронтация с США (независимо от того, кто тогда будет президентом Соединенных Штатов). Эта война начнется с этнического конфликта: “Восстанет народ на народ” (подобно тому, как в 2008 году), а потом “царство на царство”. Сирия не вписывается в этот сценарий.
Книга Откровения предрекает, что когда США нападёт на Россию, будет использован «большой меч» – ядерное оружие (6:4). Это будет взаимная бойня. Это не будет «конец света». Как предрёк Иисус, всё же это будет «начало родовых болей» (Матфея 24:7,8).
В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I (Даниила 11:27).
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умные промолчат,а идиоты всплывут первыми,что мы и наблюдаем,закинув ноги на стол и жуя поп корн.)
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Это был рапорт о проведении первого удара.Значит последует второй третий и т д…
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
“Эх, эх! – ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
“Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!”
P/S Россия всё таки поступила разумно,а Трамп сохранил лицо.
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Трамп уже ответил Вам.
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Трам ответил нам на заявление генштаба.
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Он же в твиттере написал что это предупреждение, и более ударов не последует, если только Асад не продолжит применять химоружие. Если бы не наши, натовцы уже бы Сирию разнесли как Югославию.
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Ну тогда давайте примем Сирию в состав РФ и всё закончится.Если следовать вашей логики.Будет Сирийская Федеративная республика и американцы уйду
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Сие не нам решать, Вьетнам тоже америкосами отпор дал, правда с помощью СССР, но это уже частности.
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Пока похоже помощь России, не потребовалась, сирийцы сами справились неплохо.
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О! Как же вы все меня рассмешили!
Я реально как Калигула средь конского ****** и тряпок профурсеток сейчас сижу. И мне ***** не до смеха. Но смешно же! Нет.
Нет, блин, всё серьёзно.
Информации нет. У меня нет бункера, чтобы туда *******. Семья не в сборе. Сука, я не готов к принятию глобальных решений именно теперь… Да, я выбирал Путина, и что? Он виноват, что ли? Я? Я виноват?! ***** вы жрёте мою плоть, ебанные американские зомби, ***** это зарево ядерного взрыва на горизонте? Я просто проголосовал…
Такое развитие событий меня бы устроило, честно говорю. Чтобы вот такм – проголосовал – вот тебе и следствие. Но ведь там месяцы и годы.. .
А теперь я думаю – пусть не месяцы, божья сука, пусть годы…
Может быть….
Нет.
Нам ******.