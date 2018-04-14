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Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии!

07:28. 14 апреля 2018 Просмотров - 700 22 коммент. Опубликовал:

pic_38fbf9e9ab7519f8ba4a98c2ce1338fa Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о завершении первого удара по Сирии. 

По его словам, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены. Министр уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году. Целями для сегодняшнего обстрела были выбраны предприятия по разработке и производству химоружия. «В прошлом году [президент Сирии Башар] Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку», — сказал он.

Мэттис добавил, что в ходе удара сообщений о потерях США не поступало.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. 

Источник: lenta.ru

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22 коммент.»

  • 1124 380
    XAPOH 14 апреля 2018 в 7:45 Ссылка Пометить
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    Сегодня 14 апреля 2018 года в 4 утра МСК СГА обстреляли тамагавками Дамаск!
    Обажатели предидента, вы записались добровольцами, или будите всем пи..еть, что это Хитрый План ВВП.

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    • 1803 1445
      sergej XAPOH 14 апреля 2018 в 8:14 Ссылка Пометить
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      Добровольцев ,нету .. они только по клавишам стучать могут …и рассказывать какой жесткий ответ будет дан .Внешняя политика правительства России как всегда на высоте .Все больше потенциальных союзников РФ , очень хорошо подумают , прежде чем встать на ее сторону .

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    • 1441 606
      Вета XAPOH 14 апреля 2018 в 8:41 Ссылка Пометить
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      Действительно Хитрый План ВВП оказался не просто хитрым а Оочень хитрющим… с широким радиусом воздействия на мозг и кошелёк разных категорий людей.

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  • 1124 380
    XAPOH 14 апреля 2018 в 7:54 Ссылка Пометить
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    Судя по ответу наших военных, то мы утерлись и дальше будем утераться, впрочем как и всегда в современной истории, на прямые вызовы “дорогих партнеров”.

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  • 224 140
    ioann 14 апреля 2018 в 8:55 Ссылка Пометить
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    Нежданчик на рождество.
    На моё рождество, естественно. И ведь ничто не предвещало, вот в чём прикол.
    Очередная внешнеполитическая победа ВВП.
    Как там вообще, ракет сколько сбили, сколько уничтожили средств доставки?
    Ипать, “наши мужественные войска”, выведенные, ёпт, из Сирии…

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  • 224 140
    ioann 14 апреля 2018 в 8:57 Ссылка Пометить
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    Ага, посмотрел новости, раньше не было возможности.
    Опять кидаем союзников и тихо ссым в штаны.
    Победа, блть.

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  • 10109 3809
    Юстас 14 апреля 2018 в 9:05 Ссылка Пометить
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    Без паники , ******** !
    Один идиот скапипастил без понятия , а всякие хароны , серги и иоанны тут же вонь подняли !
    Никто вас призывать не будет , посмотрев лишь на вашу рахитическую внешность . А на мед.комиссии ещё и психиатр есть .

    Конфуз дня: «умные» ракеты Трампа сбиты в Сирии советской ПВО :

    https://cont.ws/@vityzeva/915394

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  • 40 -14
    Vlad Rubos 14 апреля 2018 в 9:09 Ссылка Пометить
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    Кремлины в очередной раз утерлись.Чего и следовало ожидать.Вовочку с его понтами и мультиками амеры давно просчитали и всерьез не воспринимают

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  • 10109 3809
    Юстас 14 апреля 2018 в 9:11 Ссылка Пометить
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    ” Тем же, кто разочарован тем, что Россия не сбила ни одного вражеского самолета, так и не залетевшего в воздушное пространство Сирии и не потопила ни одного судна, находящегося в территориальных водах стран-членов НАТО, напомню, что начать третью мировую мы всегда успеем. А вот возможность опустить США, да ещё и исключительно силами сирийских ПВО – такой шанс бывает раз в жизни и то не у каждого. ”

    Источник тот же : https://cont.ws/@vityzeva/915394

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  • 12 0
    Ewiak Ryszard 14 апреля 2018 в 9:53 Ссылка Пометить
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    Эта атака является доказательством глупости некоторых западных лидеров. Такие лидеры представляют собой угрозу глобальному миру.

    Иисус однажды сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Maтфея 24:6). Армагеддон действительно еще далеко. Также Третья мировая война пока не угрожает нам. Когда это будет? Библия говорит: «И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что Гитлер нападет также на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца. В начале не было никаких признаков такого окончания войны], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [это означает здесь также распад ЕС и НАТО]. И войдет на юг, но не будет как в первый [2008 - Грузия] или как в последний раз [Украина], потому что прибудут против него жители берегов Киттим [американцы], и будет удручённый, и возвратится» (Даниила 11:28-30а).

    На третий раз будет военная конфронтация с США (независимо от того, кто тогда будет президентом Соединенных Штатов). Эта война начнется с этнического конфликта: “Восстанет народ на народ” (подобно тому, как в 2008 году), а потом “царство на царство”. Сирия не вписывается в этот сценарий.

    Книга Откровения предрекает, что когда США нападёт на Россию, будет использован «большой меч» – ядерное оружие (6:4). Это будет взаимная бойня. Это не будет «конец света». Как предрёк Иисус, всё же это будет «начало родовых болей» (Матфея 24:7,8).

    В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I (Даниила 11:27).

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  • 821 599
    Мефодий 14 апреля 2018 в 9:56 Ссылка Пометить
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    умные промолчат,а идиоты всплывут первыми,что мы и наблюдаем,закинув ноги на стол и жуя поп корн.)

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  • 754 512
    Korsar 14 апреля 2018 в 10:10 Ссылка Пометить
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    Это был рапорт о проведении первого удара.Значит последует второй третий и т д…
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
    Вперед
    И лаю твоего совсем не примечает. -
    “Эх, эх! – ей Моська отвечает, -
    Вот то-то мне и духу придает,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    “Ай, Моська! знать, она сильна,
    Что лает на Слона!”
    P/S Россия всё таки поступила разумно,а Трамп сохранил лицо.

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      Sergeev Korsar 14 апреля 2018 в 10:14 Ссылка Пометить
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      Трамп уже ответил Вам.

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      • 752 510
        Korsar Sergeev 14 апреля 2018 в 10:53 Ссылка Пометить
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        Трам ответил нам на заявление генштаба.

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        • 4601 3165
          Sergeev Korsar 14 апреля 2018 в 10:59 Ссылка Пометить
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          Он же в твиттере написал что это предупреждение, и более ударов не последует, если только Асад не продолжит применять химоружие. Если бы не наши, натовцы уже бы Сирию разнесли как Югославию.

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          • 754 512
            Korsar Sergeev 14 апреля 2018 в 11:14 Ссылка Пометить
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            Ну тогда давайте примем Сирию в состав РФ и всё закончится.Если следовать вашей логики.Будет Сирийская Федеративная республика и американцы уйду

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            • 4601 3165
              Sergeev Korsar 14 апреля 2018 в 11:35 Ссылка Пометить
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              Сие не нам решать, Вьетнам тоже америкосами отпор дал, правда с помощью СССР, но это уже частности.

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  • 4601 3165
    Sergeev 14 апреля 2018 в 10:12 Ссылка Пометить
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    Пока похоже помощь России, не потребовалась, сирийцы сами справились неплохо.

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  • 238 142
    ioann 14 апреля 2018 в 11:34 Ссылка Пометить
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    О! Как же вы все меня рассмешили!
    Я реально как Калигула средь конского ****** и тряпок профурсеток сейчас сижу. И мне ***** не до смеха. Но смешно же! Нет.
    Нет, блин, всё серьёзно.
    Информации нет. У меня нет бункера, чтобы туда *******. Семья не в сборе. Сука, я не готов к принятию глобальных решений именно теперь… Да, я выбирал Путина, и что? Он виноват, что ли? Я? Я виноват?! ***** вы жрёте мою плоть, ебанные американские зомби, ***** это зарево ядерного взрыва на горизонте? Я просто проголосовал…
    Такое развитие событий меня бы устроило, честно говорю. Чтобы вот такм – проголосовал – вот тебе и следствие. Но ведь там месяцы и годы.. .
    А теперь я думаю – пусть не месяцы, божья сука, пусть годы…
    Может быть….
    Нет.
    Нам ******.

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