Телеграм заблокируют
12:04. 13 апреля 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Таганский суд принял решение заблокировать Телеграм на территории РФ.
Блокировка Telegram не навредит пользователям: они «воспользуются другими ресурсами или обойдут блокировку» (с) замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Вот это было совсем хорошо. То есть и террористам. если они пользуются Телеграм блокировка тоже не навредит, но зачем тогда блокировать? -)
Эта идея даже лучше, чем реестр блогеров.
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
Про саму соц.сеть на днях уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/4113304.html.
Само собой, канал будет сущестовать и далее https://t.me/boris_rozhin
Инструкция для обхода блокировки https://goo.gl/UDVSKo
На указанном графике рост числа установок VPN для Телеграм.
Ну и нетленка.
Источник: colonelcassad.livejournal.com