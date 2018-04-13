Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2018
- 05:30 Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО).
- 01:20 Обострение на Донбассе: ВСУ готовятся к рывку на Донецк и Луганск.
- Вчера 21:25 Боец “Пятнашки”: по нашим позициям работают укры, которых готовят американские снайпера.
- Вчера 19:43 Комбат “Пятнашки” “Мамай”: Я горжусь своими бойцами.
- Вчера 19:38 9-й отдельный штурмовой полк морской пехоты ВС ДНР.
- Вчера 19:14 «Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО).
Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО)
Известный ополченец и военкор Геннадий Дубовой написал материал в честь четвёртой годовщины начала Битвы за Славянск.
12 апреля — четыре года тому — в День Космонавтики началась Славянская Эпопея. Символично.
12 апреля 2014 — точка отсчёта НОВОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОСМОС.
События в Славянске и вокруг освещали все ведущие мировые СМИ. О тех событиях ещё будут написаны книги, картины, сняты фильмы. Россия узнала о тысячах героях, чьи подвиги равны свершениям героев Великой Отечественной войны.
Но. Как и на всякой войне — многие, достойные увековечивания их подвигов и имён остались незамеченными, ибо не стремились к известности, честно выполняли свой долг, не помышляя о славе и наградах. Один из таких героев — на фото. Родился и вырос в Славянске. Танкист, наводчик, образцовый боец. Позывной — «Фантом».
«РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!»
Это он и его экипаж в разгар боев на передовом рубеже обороны Славянска — у села Семёновка, установив на своей броне украинский
флаг, выкатились прямо на блокпост ВСУ. «Героям слава!» — приветствовали их оккупанты. Наши ответили: «РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!» и, нырнув внутрь «коробочки», прямой наводкой издубасили противника так, что от блокпоста и десятков находившихся там карателей осталось только крошево из плоти и бетона да уносимый ветром кровавый дым…
Был тяжело ранен, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища
Позже, в июле в 2014, в одном из сражений, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища, «Фантом» был контужен и получил тяжелейшие
осколочные ранения. Перенёс несколько операций (спасибо врачам-виртуозам республиканских и российских госпиталей). Долго не мог ходить и разговаривать, почти не владел левой рукой. Сегодня уже ходит, рука разработана, речь — хоть и медленно — восстанавливается.
Необходима ещё операция, возможно, не одна (всем, кто может помочь — просьба связаться с Ириной Бедновой).
В навязанных нам всех войнах мы побеждали и будем побеждать благодаря таким, как танкист «Фантом» — простым русским мужикам, которые на поверку круче и отважнее всех вместе взятых голливудскими ПиАрасами высасываемых из пальца продюсера киногероев.
ВЕЧНАЯ ИМ — РУССКИМ ГЕРОЯМ — СЛАВА!
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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
Обострение на Донбассе: ВСУ готовятся к рывку на Донецк и Луганск
Параллельно напряженной ситуации вокруг Сирии неожиданное обострение после Пасхи началось на Донбассе.
По данным украинского издания «Страна» это связано с возможным широкомасштабным наступлением украинских войск.
«Среди наших ходят слухи, что наш штаб планирует наступление. Если у нас рядовые об этом говорят, то сепары подавно об этом знают. Поэтому, скорее всего, сепары и нервничают», — рассказал изданию военнослужащий ВСУ, который сейчас находится на передовой.
Жители прифронтовых городов, которые контролируются Украиной, также отмечают, что Вооруженные силы Украины заметно активизировались.
«В Краматорск подвезли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии. Также на передовую подтянули дополнительные части ВСУ — грузовики и техника по направлению к фронту шла ночью и даже утром», — утверждает житель Краматорска Александр.
По информации источников «Страны» из Генштаба ВСУ, усиление фронта связано с предстоящим переформатированием «АТО» в полноценную «операцию Объединенных сил».
«К маю планируется усилить позиции ВСУ на линии разграничения как минимум в два раза, вторая и третья линии обороны также будут усилены подразделениями МВД. Это запланированная подготовка в связи с переходом от АТО к операции Объединенных сил Украины на Донбассе. Но речь об активном наступлении не идет, хотя такие операции прорабатывались на штабных учениях.
То, что на фронте обострение, связано именно с усилением наших сил на „нуле”. Сепары опасаются, что мы готовим широкомасштабное наступление. Но пока реально никакого наступления не будет — все в штабе прекрасно понимают, что если мы атакуем Донецк, то может начаться полномасштабная война. Причем на других направлениях. К такой войне мы не готовы», — сказал один из старших офицеров Генштаба ВСУ.
«Все зависит от высокой политики. Вполне возможно, что сейчас идет какой-то договорняк на высших уровнях между США и РФ. И русские могут уйти с Донбасса в обмен на снятие санкций. По крайней мере у нас активно так говорят. Видимо, в командовании не исключают такую возможность и в ожидании развязки заранее готовятся к рывку на Донецк и Луганск, усиливая группировку войск», — резюмировал он.
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Боец “Пятнашки”: по нашим позициям работают укры, которых готовят американские снайпера
Комбат “Пятнашки” “Мамай”: Я горжусь своими бойцами
9-й отдельный штурмовой полк морской пехоты ВС ДНР
«Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО)
ВСУ активно готовятся к наступлению на Донбассе.
Об этом сообщает известный военкор Семён Пегов.
«ВСУ наводят понтонную переправу через Северский Донец на подступах к ЛНР», — прокомментировал он кадры с украинскими военными.
«Надеюсь, все понимают, что такие понтонные переправы ВСУ не для пенсионеров наводят. Обычно по таким „мостам“ в зону боестолкновения заходят танки и другая бронетехника. Что-то странное на Донбассе», — отметил военкор.
Напомним, что ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал смену формата военной операции на Донбассе, которая будет называться «Операция объединённых сил».
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