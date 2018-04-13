Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2018

Известный ополченец и военкор Геннадий Дубовой написал материал в честь четвёртой годовщины начала Битвы за Славянск.

12 апреля — четыре года тому — в День Космонавтики началась Славянская Эпопея. Символично.

12 апреля 2014 — точка отсчёта НОВОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОСМОС.

События в Славянске и вокруг освещали все ведущие мировые СМИ. О тех событиях ещё будут написаны книги, картины, сняты фильмы. Россия узнала о тысячах героях, чьи подвиги равны свершениям героев Великой Отечественной войны.

Но. Как и на всякой войне — многие, достойные увековечивания их подвигов и имён остались незамеченными, ибо не стремились к известности, честно выполняли свой долг, не помышляя о славе и наградах. Один из таких героев — на фото. Родился и вырос в Славянске. Танкист, наводчик, образцовый боец. Позывной — «Фантом».

«РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!»

Это он и его экипаж в разгар боев на передовом рубеже обороны Славянска — у села Семёновка, установив на своей броне украинский

флаг, выкатились прямо на блокпост ВСУ. «Героям слава!» — приветствовали их оккупанты. Наши ответили: «РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!» и, нырнув внутрь «коробочки», прямой наводкой издубасили противника так, что от блокпоста и десятков находившихся там карателей осталось только крошево из плоти и бетона да уносимый ветром кровавый дым…

Был тяжело ранен, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища

Позже, в июле в 2014, в одном из сражений, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища, «Фантом» был контужен и получил тяжелейшие

осколочные ранения. Перенёс несколько операций (спасибо врачам-виртуозам республиканских и российских госпиталей). Долго не мог ходить и разговаривать, почти не владел левой рукой. Сегодня уже ходит, рука разработана, речь — хоть и медленно — восстанавливается.

Необходима ещё операция, возможно, не одна (всем, кто может помочь — просьба связаться с Ириной Бедновой).

В навязанных нам всех войнах мы побеждали и будем побеждать благодаря таким, как танкист «Фантом» — простым русским мужикам, которые на поверку круче и отважнее всех вместе взятых голливудскими ПиАрасами высасываемых из пальца продюсера киногероев.

ВЕЧНАЯ ИМ — РУССКИМ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»