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Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2018

10:31. 13 апреля 2018 Просмотров - 693 Нет комментариев Опубликовал:

Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО)

Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО) | Русская весна

Известный ополченец и военкор Геннадий Дубовой написал материал в честь четвёртой годовщины начала Битвы за Славянск.

12 апреля — четыре года тому — в День Космонавтики началась Славянская Эпопея. Символично.

12 апреля 2014 — точка отсчёта НОВОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОСМОС.

События в Славянске и вокруг освещали все ведущие мировые СМИ. О тех событиях ещё будут написаны книги, картины, сняты фильмы. Россия узнала о тысячах героях, чьи подвиги равны свершениям героев Великой Отечественной войны.

Но. Как и на всякой войне — многие, достойные увековечивания их подвигов и имён остались незамеченными, ибо не стремились к известности, честно выполняли свой долг, не помышляя о славе и наградах. Один из таких героев — на фото. Родился и вырос в Славянске. Танкист, наводчик, образцовый боец. Позывной — «Фантом». 

«РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!»

Это он и его экипаж в разгар боев на передовом рубеже обороны Славянска — у села Семёновка, установив на своей броне украинский
флаг, выкатились прямо на блокпост ВСУ. «Героям слава!» — приветствовали их оккупанты. Наши ответили: «РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!» и, нырнув внутрь «коробочки», прямой наводкой издубасили противника так, что от блокпоста и десятков находившихся там карателей осталось только крошево из плоти и бетона да уносимый ветром кровавый дым…

Был тяжело ранен, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища

Позже, в июле в 2014, в одном из сражений, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища, «Фантом» был контужен и получил тяжелейшие 
осколочные ранения. Перенёс несколько операций (спасибо врачам-виртуозам республиканских и российских госпиталей). Долго не мог ходить и разговаривать, почти не владел левой рукой. Сегодня уже ходит, рука разработана, речь — хоть и медленно — восстанавливается.

Необходима ещё операция, возможно, не одна (всем, кто может помочь —  просьба связаться с Ириной Бедновой). 

В навязанных нам всех войнах мы побеждали и будем побеждать благодаря таким, как танкист «Фантом» — простым русским мужикам, которые на поверку круче и отважнее всех вместе взятых голливудскими ПиАрасами высасываемых из пальца продюсера киногероев.

ВЕЧНАЯ ИМ — РУССКИМ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»

Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО) | Русская весна
Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО) | Русская весна
Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов (ФОТО) | Русская весна

Обострение на Донбассе: ВСУ готовятся к рывку на Донецк и Луганск

Обострение на Донбассе: ВСУ готовятся к рывку на Донецк и Луганск | Русская весна

Параллельно напряженной ситуации вокруг Сирии неожиданное обострение после Пасхи началось на Донбассе.

По данным украинского издания «Страна» это связано с возможным широкомасштабным наступлением украинских войск. 

«Среди наших ходят слухи, что наш штаб планирует наступление. Если у нас рядовые об этом говорят, то сепары подавно об этом знают. Поэтому, скорее всего, сепары и нервничают», — рассказал изданию военнослужащий ВСУ, который сейчас находится на передовой.

Жители прифронтовых городов, которые контролируются Украиной, также отмечают, что Вооруженные силы Украины заметно активизировались.

«В Краматорск подвезли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии. Также на передовую подтянули дополнительные части ВСУ — грузовики и техника по направлению к фронту шла ночью и даже утром», — утверждает житель Краматорска Александр.

По информации источников «Страны» из Генштаба ВСУ, усиление фронта связано с предстоящим переформатированием «АТО» в полноценную «операцию Объединенных сил».

«К маю планируется усилить позиции ВСУ на линии разграничения как минимум в два раза, вторая и третья линии обороны также будут усилены подразделениями МВД. Это запланированная подготовка в связи с переходом от АТО к операции Объединенных сил Украины на Донбассе. Но речь об активном наступлении не идет, хотя такие операции прорабатывались на штабных учениях.

То, что на фронте обострение, связано именно с усилением наших сил на „нуле”. Сепары опасаются, что мы готовим широкомасштабное наступление. Но пока реально никакого наступления не будет — все в штабе прекрасно понимают, что если мы атакуем Донецк, то может начаться полномасштабная война. Причем на других направлениях. К такой войне мы не готовы», — сказал один из старших офицеров Генштаба ВСУ.

«Все зависит от высокой политики. Вполне возможно, что сейчас идет какой-то договорняк на высших уровнях между США и РФ. И русские могут уйти с Донбасса в обмен на снятие санкций. По крайней мере у нас активно так говорят. Видимо, в командовании не исключают такую возможность и в ожидании развязки заранее готовятся к рывку на Донецк и Луганск, усиливая группировку войск», — резюмировал он.

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«Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО)

«Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна

ВСУ активно готовятся к наступлению на Донбассе.

Об этом сообщает известный военкор Семён Пегов.

«ВСУ наводят понтонную переправу через Северский Донец на подступах к ЛНР», — прокомментировал он кадры с украинскими военными.

«Надеюсь, все понимают, что такие понтонные переправы ВСУ не для пенсионеров наводят. Обычно по таким „мостам“ в зону боестолкновения заходят танки и другая бронетехника. Что-то странное на Донбассе», — отметил военкор.

Напомним, что ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал смену формата военной операции на Донбассе, которая будет называться «Операция объединённых сил».

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«Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна
«Что-то странное на Донбассе»: ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна
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