Сибирь была присоединена к Руси до Ермака





Приращением Сибири Россия обязана вовсе не Ермаку. За сто лет до легендарного атамана войско московских воевод Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина прошла от Устюга до верховий реки Обь, присоединив западную Сибирь к владениям Ивана III.

Князь Фёдор Семёнович (Чёрный) Курбский — воевода Великого княжества Московского, в 1483 году вместе с Иваном Ивановичем Салтыком-Травиным возглавлял поход на Пелымское княжество (Югорскую землю) — первый исторически достоверный переход русских войск через Средний Урал.



К концу XV века горы Урала стали границей между Россией и Пелымским княжеством – племенным объединением вогулов (манси). Набеги беспокойных соседей доставляли русским немало хлопот. Вместе с вогулами атаковали наши границы тюменский и казанский ханы: от северного Урала до Волги складывался единый антирусский фронт. Иван III решил сокрушить Пелымское княжество и остудить воинственный пыл его союзников-ханов.

Великий князь поставил во главе войска опытных воевод Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина. Мы знаем о них немного, а жаль: эти люди заслуживают большего, чем несколько строк в энциклопедиях.



Федор Семенович Курбский-Черный принадлежал к знатному боярскому роду, отменно проявил себя в боях с казанцами. Усердно служил отечеству и воевода Иван Иванович Салтык-Травин. Ему не раз доводилось командовать «судовой ратью», он тоже бился с казанским ханом, возглавлял поход на Вятку.

В 1483 году был поставлен вместе с И. И. Салтыком-Травиным во главе большого похода за Урал. Целью похода было устранить угрозу со стороны вогулов, чей «большой князь» Асыка беспокоил набегами Пермь Великую, и усилившегося Сибирского ханства, а также склонить местных правителей к признанию вассалитета от великого князя.

Местом сбора ратников избрали город Устюг. К походу готовились обстоятельно: снаряжали речные суда – ушкуи (в Сибири дорог не было, передвигаться войско могло лишь по воде), наняли опытных кормщиков, знакомых с крутым нравом северных рек. 9 мая 1483 года из Устюга отплыла «судовая рать», в состав которой помимо великокняжеских служилых людей и устюжан вошли контингенты из Вологды, Двинской земли, Чердыни и коми. Поначалу шли легко и весело, благо земля вокруг своя, обжитая.



Но вот миновали последние пограничные городки, началась глухомань. Зачастили пороги и мели, воинам приходилось перетаскивать суда по берегу. Но всё это были «цветочки», «ягодки» довелось вкусить на уральских перевалах, когда ушкуи тянули волоком по горам. Труд тяжкий, каторжный, а впереди — долгий путь по неведомой и враждебной Сибири.

Наконец окаянные перевалы остались позади, вновь суда заскользили по водной глади сибирских рек — Коль, Вижай, Лозьва. Сотни верст не менялся однообразный пейзаж: обрывистые берега, лесные чащи. Лишь ближе к устью Лозьвы стали попадаться первые поселения вогулов. Решающая битва произошла около вогульской столицы — Пелыма.



Отступать русским было некуда: победа или смерть. Поэтому «судовая рать» атаковала яростно и стремительно, разгромив врага в скоротечном бою. В Вологодско-Пермской летописи читаем: «Приидоша на вогуличи месяца июля в 29, и бои бысть. И побегоша вогуличи». Устюжский летописец добавляет: «На том бою убили устюжан 7 человек, а вогуличь паде много».

Не стоит объяснять легкую победу лишь превосходством русского оружия: пищали и пушки для вогулов, не раз вторгавшихся в московские владения, не стали сюрпризом. Дело в том, что, в отличие от живущих за счет военной добычи князьков и их дружинников, простые вогулы – охотники и рыболовы — стремились к миру с русскими.



Зачем ходить в далёкие походы, грабить и убивать соседей, если собственные реки полны рыбы, а леса обильны дичью? Поэтому русские летописи и не упоминают о каких-либо значительных столкновениях с вогулами после Пелыма. Присмирел и тюменский хан, не рискнул прийти на помощь союзникам.

Пройдя по северным рекам и перетащив волоком суда через Уральские горы, воеводы разбив 29 июля 1483 года войско Асыки в сражении у Пелымского городка (находился предположительно на месте современного села Пелым), отряд двинулся дальше, на Обь, во владения «большого князя» Молдана и других сибирских «князей». Согласно летописи, воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «поймали князя Молдана на реки Оби и княжьих Екмычеевых двух сынов поймали».



Летописец сообщает: «Шли по Иртышу-реке вниз, воюючи, да на Обь-реку великую… добра и полона взяли много». О боевых потерях русских ратников по-прежнему ни слова, люди гибли не в сражениях, а от болезней и тягот дальнего похода: «В Югре померло вологжан много, а устюжане все вышли». Самым опасным противником оказались не вогулы с югорцами, а необъятные сибирские расстояния.

Собрав большой ясак и заняв без боя столицу югорского «князя» Пыткея, московский отряд повернул назад, чтобы успеть пройти обратный путь до начала ледостава. Обратно шли по Малой Оби и Северной Сосьве.



На уральских перевалах вновь пришлось тащить волоком тяжело груженные военной добычей суда, но на душе воинов было легко: ведь они возвращались домой. Пройдя вереницу больших и малых северных рек, 1 октября 1483 года «судовая рать» вернулась в Устюг, преодолев за время похода около 4,5 тыс. км.



Результатами похода стало признание (весной 1484 года) «князьями» Западной Сибири зависимости от Великого княжества Московского и ежегодная уплата дани. Поэтому начиная с Ивана III титулы великих князей Московских (позже — царей) отражали претензии на Урал и Западную Сибирь («великий князь Югорский», «князь Удорский, Обдорский и Кондинский»).

Если Сибирь была частично присоединена к Руси до Ермака, то тогда возникает вопрос, какая истинная цель похода была у Ермака? ВЕДЬ ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ О "ПОХОДЕ ЕРМАКА В СИБИРЬ" АЛЕКСЕЯ ЛЕВШИНА, ТО ЕРМАК ВОВСЕ НЕ СРАЖАЛСЯ С "ТАТАРАМИ" – А С КАЗАКАМИ ИЗ "КАЗАЧЬЕЙ ОРДЫ" КОТОРЫЕ ТАКЖЕ НАЗЫВАЛИСЬ "КАЗАКИ ЗАВОЛЖСКОЙ БОЛЬШОЙ ОРДЫ"!





Левшин А.И. «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских орд и степей» Часть 1(1832).pdf

Левшин А.И. «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских орд и степей» Часть 2(1832).pdf





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