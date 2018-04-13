Сибирь была присоединена к Руси до Ермака
Приращением Сибири Россия обязана вовсе не Ермаку. За сто лет до легендарного атамана войско московских воевод Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина прошла от Устюга до верховий реки Обь, присоединив западную Сибирь к владениям Ивана III.
Князь Фёдор Семёнович (Чёрный) Курбский — воевода Великого княжества Московского, в 1483 году вместе с Иваном Ивановичем Салтыком-Травиным возглавлял поход на Пелымское княжество (Югорскую землю) — первый исторически достоверный переход русских войск через Средний Урал.
К концу XV века горы Урала стали границей между Россией и Пелымским княжеством – племенным объединением вогулов (манси). Набеги беспокойных соседей доставляли русским немало хлопот. Вместе с вогулами атаковали наши границы тюменский и казанский ханы: от северного Урала до Волги складывался единый антирусский фронт. Иван III решил сокрушить Пелымское княжество и остудить воинственный пыл его союзников-ханов.
Великий князь поставил во главе войска опытных воевод Федора Курбского-Черного и Ивана Салтыка-Травина. Мы знаем о них немного, а жаль: эти люди заслуживают большего, чем несколько строк в энциклопедиях.
Федор Семенович Курбский-Черный принадлежал к знатному боярскому роду, отменно проявил себя в боях с казанцами. Усердно служил отечеству и воевода Иван Иванович Салтык-Травин. Ему не раз доводилось командовать «судовой ратью», он тоже бился с казанским ханом, возглавлял поход на Вятку.
В 1483 году был поставлен вместе с И. И. Салтыком-Травиным во главе большого похода за Урал. Целью похода было устранить угрозу со стороны вогулов, чей «большой князь» Асыка беспокоил набегами Пермь Великую, и усилившегося Сибирского ханства, а также склонить местных правителей к признанию вассалитета от великого князя.
Местом сбора ратников избрали город Устюг. К походу готовились обстоятельно: снаряжали речные суда – ушкуи (в Сибири дорог не было, передвигаться войско могло лишь по воде), наняли опытных кормщиков, знакомых с крутым нравом северных рек. 9 мая 1483 года из Устюга отплыла «судовая рать», в состав которой помимо великокняжеских служилых людей и устюжан вошли контингенты из Вологды, Двинской земли, Чердыни и коми. Поначалу шли легко и весело, благо земля вокруг своя, обжитая.
Но вот миновали последние пограничные городки, началась глухомань. Зачастили пороги и мели, воинам приходилось перетаскивать суда по берегу. Но всё это были «цветочки», «ягодки» довелось вкусить на уральских перевалах, когда ушкуи тянули волоком по горам. Труд тяжкий, каторжный, а впереди — долгий путь по неведомой и враждебной Сибири.
Наконец окаянные перевалы остались позади, вновь суда заскользили по водной глади сибирских рек — Коль, Вижай, Лозьва. Сотни верст не менялся однообразный пейзаж: обрывистые берега, лесные чащи. Лишь ближе к устью Лозьвы стали попадаться первые поселения вогулов. Решающая битва произошла около вогульской столицы — Пелыма.
Отступать русским было некуда: победа или смерть. Поэтому «судовая рать» атаковала яростно и стремительно, разгромив врага в скоротечном бою. В Вологодско-Пермской летописи читаем: «Приидоша на вогуличи месяца июля в 29, и бои бысть. И побегоша вогуличи». Устюжский летописец добавляет: «На том бою убили устюжан 7 человек, а вогуличь паде много».
Не стоит объяснять легкую победу лишь превосходством русского оружия: пищали и пушки для вогулов, не раз вторгавшихся в московские владения, не стали сюрпризом. Дело в том, что, в отличие от живущих за счет военной добычи князьков и их дружинников, простые вогулы – охотники и рыболовы — стремились к миру с русскими.
Зачем ходить в далёкие походы, грабить и убивать соседей, если собственные реки полны рыбы, а леса обильны дичью? Поэтому русские летописи и не упоминают о каких-либо значительных столкновениях с вогулами после Пелыма. Присмирел и тюменский хан, не рискнул прийти на помощь союзникам.
Пройдя по северным рекам и перетащив волоком суда через Уральские горы, воеводы разбив 29 июля 1483 года войско Асыки в сражении у Пелымского городка (находился предположительно на месте современного села Пелым), отряд двинулся дальше, на Обь, во владения «большого князя» Молдана и других сибирских «князей». Согласно летописи, воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «поймали князя Молдана на реки Оби и княжьих Екмычеевых двух сынов поймали».
Летописец сообщает: «Шли по Иртышу-реке вниз, воюючи, да на Обь-реку великую… добра и полона взяли много». О боевых потерях русских ратников по-прежнему ни слова, люди гибли не в сражениях, а от болезней и тягот дальнего похода: «В Югре померло вологжан много, а устюжане все вышли». Самым опасным противником оказались не вогулы с югорцами, а необъятные сибирские расстояния.
Собрав большой ясак и заняв без боя столицу югорского «князя» Пыткея, московский отряд повернул назад, чтобы успеть пройти обратный путь до начала ледостава. Обратно шли по Малой Оби и Северной Сосьве.
На уральских перевалах вновь пришлось тащить волоком тяжело груженные военной добычей суда, но на душе воинов было легко: ведь они возвращались домой. Пройдя вереницу больших и малых северных рек, 1 октября 1483 года «судовая рать» вернулась в Устюг, преодолев за время похода около 4,5 тыс. км.
Результатами похода стало признание (весной 1484 года) «князьями» Западной Сибири зависимости от Великого княжества Московского и ежегодная уплата дани. Поэтому начиная с Ивана III титулы великих князей Московских (позже — царей) отражали претензии на Урал и Западную Сибирь («великий князь Югорский», «князь Удорский, Обдорский и Кондинский»).
Если Сибирь была частично присоединена к Руси до Ермака, то тогда возникает вопрос, какая истинная цель похода была у Ермака? ВЕДЬ ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ О "ПОХОДЕ ЕРМАКА В СИБИРЬ" АЛЕКСЕЯ ЛЕВШИНА, ТО ЕРМАК ВОВСЕ НЕ СРАЖАЛСЯ С "ТАТАРАМИ" – А С КАЗАКАМИ ИЗ "КАЗАЧЬЕЙ ОРДЫ" КОТОРЫЕ ТАКЖЕ НАЗЫВАЛИСЬ "КАЗАКИ ЗАВОЛЖСКОЙ БОЛЬШОЙ ОРДЫ"!
Левшин А.И. «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских орд и степей» Часть 1(1832).pdf
Левшин А.И. «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских орд и степей» Часть 2(1832).pdf
Источник: ss69100.livejournal.com
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Остались в истории только те материалы,которые искажали историю Руси. Яков Брюс “чернокнижник” написал такой бред в Повести временных лет,что многие это “хавают”. До 862г. Московское княжество,а это была окраина,входила в состав Великой Тартарии,состоящей из 9 княжеств. В Англии есть около 600 мозаичных артефактов,с символами Тартарии (свастиками),но об этом мировая история умалчивает. Города северной Германии имеют в названиях русские корни. Так происходило “оттяпывание” территорий Великой Тартарии. Так было угодно Создателю,что мир постепенно переходил под тьму. Где ведётся эта захватническая война,в опись Дике указывался аномальный двуглавый орёл. Те,кто не поклонились,те были уничтожены. Посмотрите древние карты,в Сибири было много городов,их нет.
В предсказаниях сказано,что при грядущем царе сойдутся три ветви. Иудеи написали,что сойдутся Украина,Беларусия,Россия. Фактически это будет потомок древних царей из древней Руси,потому что это была династия Бога,по материнской линии это будет потомок Романовых,но отвергающий олигархическую модель. А жена будет из рода Долгоруких,только при этих условиях возможна монархия на короткое время. Чтобы землю перевести под аренду,провести отторжение иностранной зависимости. Предприятия передать коллективам. Не надо пугаться монархии,при Боге невозможна олигархическая модель,это все от Сатаны. При Боге социальная модель развития общества,бытие ради ближнего.
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Сибирь, как ни отсоединялась, так и не присоединялась… Она ВСЕГДА была Тартарией, а потом Русью…
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В статье похоже даны неправильные сведения, не могли ушкуйники пройти за 141 день путь в 4,5 тысячи километров. Максимум при всех их бедах и несчастьях путь можно было проделать путь только в одну сторону, значит ни в какой Сибири они не были.