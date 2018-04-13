Посол ООН: Попытка предотвратить войну между США и Россией
Посол России в ООН Василий Небензия говорит, что « неотложный приоритет – предотвратить опасность войны » после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Сирии. На вопрос о том, как относится он к войне между США и Россией , он говорит: « Мы не можем исключать какие-либо возможности, к сожалению, потому что мы видели сообщения, которые поступают из Вашингтона. Они были очень воинственными.
«Они знают, что мы там, мне жаль, что диалог невозможен, хотя правильные каналы для этого предотвращают любые опасные события.
«Опасность эскалации выше, чем просто Сирия, потому что наши военные там … так что ситуация очень опасна».
ОБНОВЛЕНИЕ 3:49 вечера – Эти замечания появились после того, как в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности в ООН, которое держалось в значительной степени закрытым, рассматривалось как последний шанс. Это было не так хорошо, как вы можете видеть.
ОБНОВЛЕНИЕ 3:55 вечера EDT – Мне говорят, что некоторые из разговоров на канале с Россией прервались и прервались плохо, что довольно связано с тем, что сказал посол России в ООН несколько минут назад.
ОБНОВЛЕНИЕ 3:59 PM – Президент Трамп встречается со своей командой национальной безопасности в Белом доме, в том числе с министром обороны Джеймсом Маттисом. «Что происходит сейчас, они решают две вещи: масштаб реакции США и наши партнеры по коалиции, И, номер два: её сроки ».
Ранее сегодня министры кабинета министров Великобритании дали премьер-министру Терезии Мэй зеленый свет для удара по режиму Асада в Сирии.
ОБНОВЛЕНИЕ 4:06 вечера EDT - Россия: Мы будем защищать наши войска в Сирии от американских ракет
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, заявила, что нынешняя ситуация с Дональдом Трампом, угрожающим запуском ракет в сирийских правительственных войсках, является «обязанностью для каждой страны мира защищать своих людей на местах ».
Россия и Иран являются союзниками режима Асада в сирийской гражданской войне.
Кремль в среду заявил, что США и их союзники – Франция, Германия и Великобритания – должны «серьезно рассмотреть» последствия своих угроз для начала военных действий.
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В среду, 11 апреля, президент России и израильский премьер-министр в телефонном разговоре напряженно отстаивали свои целям. Владимир Путин предупредил Биньямина Нетаньяху о прекращении израильских ударов в Сирии, потому что они могут уничтожить режим Асада [поддерживаемый Москвой] и настаивает на уважении Израилем суверенитета и безопасности Сирии. Этим предупреждением Россия ограничила свободу, которую израильские военно-воздушные силы до сих пор получали в сирийском воздушном пространстве для поражения враждебных Израилюэлементов, в первую очередь Ирана и «Хезболлы».
По словам наших источников, Нетаньяху ответил, что Израиль не может отказаться от действий по отношению к Сирии, поскольку это позволит Ирану установить постоянное враждебное военное присутствие в этой стране. И как, сказал премьер-министр, Израиль должен будет продолжать свои усилия, чтобы остановить это. Беседа между Путиным и Нетаньяху закончилась полным раздором.
ОБНОВЛЕНИЕ 4:27 PM (COVERT INTEL) Американские бомбардировки Сирии якобы будут встречены с террористическими атаками в США и ЕС. Приготовься.
ОБНОВЛЕНИЕ 16:30 – Встреча Белого дома по Сирии, возможно, завершилась.Объединенные начальники штабов, директор Национальной разведки (ДНИ) и посол ООН ушли.
ОБНОВЛЕНИЕ 4:39 вечера EDT – представитель Белого дома Сара Сандерс: «Президент Трамп только что завершил встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Окончательное решение не принято. Мы продолжаем осмысливать информацию и заниматься беседами с нашими партнерами и союзниками ». Сандерс в Сирии: «Президент сегодня выступит с президентом Макроном и премьер-министром».
ОБНОВЛЕНИЕ 5:21 вечера EDT – сообщает, что Russian / Turkey / U.S. переговоры потерпели неудачу. Сообщается, что у Эрдогана были телефонные звонки как с президентом США Трампом, так и с президентом России Путиным, пытаясь успокоить ситуацию
Источник: http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/2362-un-ambassad…
Источник: pravosudija.net
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Человечек,до сих пор вливающий деньги в экономику потенциального противника,способен ответить ударом на удар?
Вопрос риторический
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“”«США вооружат смелых молодых людей, которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии… Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — говорится в письменных показаниях Помпео Конгрессу, которые распространил Белый дом.”. Давайте ,даром вам кредиты давали ,которые раскрали ,как шакалы со спины будете нападать на детей и старух.