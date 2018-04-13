Посол ООН: Попытка предотвратить войну между США и Россией

Посол России в ООН Василий Небензия говорит, что « неотложный приоритет – предотвратить опасность войны » после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Сирии. На вопрос о том, как относится он к войне между США и Россией , он говорит: « Мы не можем исключать какие-либо возможности, к сожалению, потому что мы видели сообщения, которые поступают из Вашингтона. Они были очень воинственными.



«Они знают, что мы там, мне жаль, что диалог невозможен, хотя правильные каналы для этого предотвращают любые опасные события.

«Опасность эскалации выше, чем просто Сирия, потому что наши военные там … так что ситуация очень опасна».

ОБНОВЛЕНИЕ 3:49 вечера – Эти замечания появились после того, как в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности в ООН, которое держалось в значительной степени закрытым, рассматривалось как последний шанс. Это было не так хорошо, как вы можете видеть.

ОБНОВЛЕНИЕ 3:55 вечера EDT – Мне говорят, что некоторые из разговоров на канале с Россией прервались и прервались плохо, что довольно связано с тем, что сказал посол России в ООН несколько минут назад.

ОБНОВЛЕНИЕ 3:59 PM – Президент Трамп встречается со своей командой национальной безопасности в Белом доме, в том числе с министром обороны Джеймсом Маттисом. «Что происходит сейчас, они решают две вещи: масштаб реакции США и наши партнеры по коалиции, И, номер два: её сроки ».

Ранее сегодня министры кабинета министров Великобритании дали премьер-министру Терезии Мэй зеленый свет для удара по режиму Асада в Сирии.

ОБНОВЛЕНИЕ 4:06 вечера EDT - Россия: Мы будем защищать наши войска в Сирии от американских ракет



Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, заявила, что нынешняя ситуация с Дональдом Трампом, угрожающим запуском ракет в сирийских правительственных войсках, является «обязанностью для каждой страны мира защищать своих людей на местах ».



Россия и Иран являются союзниками режима Асада в сирийской гражданской войне.



Кремль в среду заявил, что США и их союзники – Франция, Германия и Великобритания – должны «серьезно рассмотреть» последствия своих угроз для начала военных действий.

СВЯЗАННЫЙ КОНТЕКСТ:

В среду, 11 апреля, президент России и израильский премьер-министр в телефонном разговоре напряженно отстаивали свои целям. Владимир Путин предупредил Биньямина Нетаньяху о прекращении израильских ударов в Сирии, потому что они могут уничтожить режим Асада [поддерживаемый Москвой] и настаивает на уважении Израилем суверенитета и безопасности Сирии. Этим предупреждением Россия ограничила свободу, которую израильские военно-воздушные силы до сих пор получали в сирийском воздушном пространстве для поражения враждебных Израилюэлементов, в первую очередь Ирана и «Хезболлы».

По словам наших источников, Нетаньяху ответил, что Израиль не может отказаться от действий по отношению к Сирии, поскольку это позволит Ирану установить постоянное враждебное военное присутствие в этой стране. И как, сказал премьер-министр, Израиль должен будет продолжать свои усилия, чтобы остановить это. Беседа между Путиным и Нетаньяху закончилась полным раздором.

ОБНОВЛЕНИЕ 4:27 PM (COVERT INTEL) Американские бомбардировки Сирии якобы будут встречены с террористическими атаками в США и ЕС. Приготовься.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:30 – Встреча Белого дома по Сирии, возможно, завершилась.Объединенные начальники штабов, директор Национальной разведки (ДНИ) и посол ООН ушли.

ОБНОВЛЕНИЕ 4:39 вечера EDT – представитель Белого дома Сара Сандерс: «Президент Трамп только что завершил встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Окончательное решение не принято. Мы продолжаем осмысливать информацию и заниматься беседами с нашими партнерами и союзниками ». Сандерс в Сирии: «Президент сегодня выступит с президентом Макроном и премьер-министром».

***** БЮЛЛЕТЕНЬ *****

ОБНОВЛЕНИЕ 5:16 вечера EDT -

США собирают крупнейшие воздушные и морские ударные силы после войны в Ираке в 2003 году, чтобы быть готовыми к нападениям на Сирию, если президент даст добро.

ОБНОВЛЕНИЕ 5:18 вечера EDT – секретарь Mattis отменил свою поездку в Нью-Йорк сегодня вечером, в пресс-секретарь Пентагона. Он должен был остаться на ночь и встретиться с Генри Киссинджером.

ОБНОВЛЕНИЕ 5:21 вечера EDT – сообщает, что Russian / Turkey / U.S. переговоры потерпели неудачу. Сообщается, что у Эрдогана были телефонные звонки как с президентом США Трампом, так и с президентом России Путиным, пытаясь успокоить ситуацию

***** БЮЛЛЕТЕНЬ *****

ОБНОВЛЕНИЕ 5:54 вечера EDT -

Национальные командные активы ВСЕ ВВЕДЕНЫ:

«CobraBall», а затем «RiverJoint». Также «Постоянный Феникс» поднимается.

CobraBall: RC-135S Cobra Ball – это быстро развертываемый самолет, в котором летают совместные начальники штабов, ориентированные на национальный приоритет, для сбора оптических и электронных данных по баллистическим целям.

RivetJoint: RC-135V / W Rivet Joint разведывательный самолет поддерживает потребителей театра и национального уровня с возможностями сбора, анализа и распространения информации в режиме реального времени.

Постоянный Феникс: Его задача – собирать образцы из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

ОБНОВЛЕНИЕ 6:10 вечера EDT -

Мэр Йонах Яхав из Хайфы, третьего по величине города Израиля, в четверг решил не дождаться официального оповещения, но отдал приказ жителям города готовиться к любым последствиям военной операции США в Сирии. Муниципальным властям было поручено открыть государственные приюты и направить аварийные службы на готовые. Яхав посоветовал семьям подготовить приюты и укрепленные комнаты для занятия и заложить на хранение предметы первой необходимости.

ОБНОВЛЕНИЕ 6:14 вечера EDT -

Великобритания заявляет, что премьер-министр Мэй и президент США Трамп в четверг говорили, что крайне важно сдерживать дальнейшее использование химического оружия сирийским правительством.

ОБНОВЛЕНИЕ 6:40 вечера EDT -

Министр обороны Маттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов Данфорд занимаются вопросами эскалации и предотвращения ударов по американским войскам.

Из двух источников со знанием внутренних дискуссий: без разрешения сегодняшней встречи в Сирии в Белом доме

ОБНОВЛЕНИЕ 7:13 вечера EDT – Подготовка к возможной российской встречной атаке на британскую базу RAF Akrotiri на Кипре продолжалась в четверг в случае военных действий под руководством США в Сирии.

ОБНОВЛЕНИЕ 7:22 вечера EDT – Президент Трамп вышел из встречи с его командой национальной безопасности без «окончательного решения» о том, как реагировать на предполагаемое нападение химического оружия в Сирии. ОБНОВЛЕНИЕ 7:31 вечера EDT – Два должностных лица США сказали что образцы крови и мочи от жертв химического нападения в Сирии, положительны для нервного агента и газа хлора. Несколько часов назад министр обороны Джим Маттис сказал, что администрация «ищет фактические доказательства» для поддержки химического нападения ОБНОВЛЕНИЕ 8:11 вечера EDT – ИЗРАИЛЬСКАЯ ОБОРОННАЯ СТРУКТУРА активирована ОБНОВЛЕНИЕ 9:15 вечера EDT – США спросили Россию о точном расположении своих сил в Сирии. Россия отказалась передать такую критически важную информацию. И именно по этой причине США так долго не наносят удары. Такая теория объясняет, почему разведывательная миссия США-НАТО находится вблизи Сирии.

Источник: http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/2362-un-ambassad…