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Пирамиды. Принцип и применение эффекта формы

14:29. 13 апреля 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Сергей Юровских

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“Пирамиды, построенные древними высокоразвитыми цивилизациями, достались нам в наследство как великая загадка. Я около 15 лет задаюсь вопросами о сути пирамид, и хочу сегодня поделиться своими мыслями по их назначению и принципу действия. От сердца благодарю Народное Славянское Радио за эту возможность. А подсказали мне суть многих процессов, связанных с эффектом формы, энергообменом, и принципами исцеления, труды этих мудрых людей:
Сергей Жуков https://sesammen.livejournal.com/
Виктор Шаубергер «Энергия воды»
Владимир Жикаренцев «Путь к свободе»
Кристофер Данн «Пирамида в Гизе: усыпальница или энергостанция»
Луиза Хей «Исцели себя сам»
С. В. Мякин, И. В. Васильева, А. В. Руденко «Исследование влияния формируемого пирамидой поля на материальные объекты»
Сергей Юровских

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Источник: www.youtube.com

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