Пирамиды. Принцип и применение эффекта формы

Автор-сказитель – Сергей Юровских



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Поддержать строительство пирамиды можно по номеру карты СБ 5469 4500 1219 5848

и через Qiwi кошелек 96 20 44 46 77



“Пирамиды, построенные древними высокоразвитыми цивилизациями, достались нам в наследство как великая загадка. Я около 15 лет задаюсь вопросами о сути пирамид, и хочу сегодня поделиться своими мыслями по их назначению и принципу действия. От сердца благодарю Народное Славянское Радио за эту возможность. А подсказали мне суть многих процессов, связанных с эффектом формы, энергообменом, и принципами исцеления, труды этих мудрых людей:

Сергей Жуков https://sesammen.livejournal.com/

Виктор Шаубергер «Энергия воды»

Владимир Жикаренцев «Путь к свободе»

Кристофер Данн «Пирамида в Гизе: усыпальница или энергостанция»

Луиза Хей «Исцели себя сам»

С. В. Мякин, И. В. Васильева, А. В. Руденко «Исследование влияния формируемого пирамидой поля на материальные объекты»

Сергей Юровских



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Источник: www.youtube.com