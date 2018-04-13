Пенсионеры в России шикуют. Медведев привел в пример свою бабушку

Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву отчитаться по работе правительства с 2012 года. Так как Медведев возглавляет кабинет министров, ему также пришлось ответить на все депутатские запросы, в том числе по вопросам экономики. Какие планы с 2012 года все же не удалось реализовать на все 100%?

Во время выступления в Госдуме Дмитрий Медведев оповестил всех о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос с 2013 года до суммы в 11163 рубля, а это, между прочим, повышение суммы почти в два раза. По мнению Медведева одной из главных проблем в России остается бедность. И хотя проблема эта кричащая и наболевшая, бороться с ней только путем повышения оплаты труда неэффективно. Поэтому в условиях современной реальности ждать повышения МРОТ не приходится, да и денег в бюджете на это, как обычно, нет. Также он отметил, что существуют другие пути, с помощью которых надо бороться с бедностью. К этому вопросу должны подключаться все государственные структуры.

Пенсионеры наши живут вообще хорошо. Настолько хорошо, что пришло время наконец-то поднимать пенсионный возраст, главное сделать это надо продумано, тихо и без резких шагов. А в целом пенсионеры стали жить лучше, у работающих пенсионеров даже пенсионные выплаты не конфискуют, не то что в советское время, где одновременное получение заработной платы и пенсии до середины 70-ых годов совсем не допускалось. Медведев вспомнил свою бабушку, которая работала сторожем и поправился, сказав, что если и допускалось, то только если зарплата и пенсия очень маленькие. Бабушка Дмитрия Анатольевича получала 100 рублей, 60 из которых составляла зарплата и 40 - пенсия.