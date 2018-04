Открытым текстом 13.04.2018

Если вы видите этот текст — значит Соединённые Государства Америки ещё не дошли до войны с нами. Хотя блефовали старательно. Не откажу себе в удовольствии процитировать три твита президента Трампа утром в среду.

«Россия пообещала сбить любую и каждую ракету, выпущенную по Сирии. Готовься, Россия, потому что они должны прибыть, красивые, новые и «умные»! Тебе не следует партнёрствовать с газоубийственным животным, убивающим людей и наслаждающимся этим!»

Всего через 40 минут:

«Наши взаимоотношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи её экономике — в чём-то, что очень легко сделать. А мы нуждаемся в совместной работе всех народов. Прекратим гонку вооружений?»

И ещё через 83 минуты:

«Много дурной крови, связанной с Россией, порождено лживым и коррумпированным расследованием о России, возглавленным сторонниками Демократической партии, а то и людьми, работавшими на Обаму».

Скажете, три противоречия за два часа — безумие? Открытым текстом объясняю: угроза ракетами — подготовка к переговорам в лучшем базарном стиле.

Трамп задирает цену, чтобы поторговаться всласть. Рассказ о помощи нашей экономике — приглашение обсудить, какие наши отрасли СГА смогут снова взять под свой контроль. А расследование, затеянное политическими противниками Трампа, и впрямь зашло в тупик. Но внутренние распри проще всего смягчить внешними.

Угроза удара по Сирии — совершенно серьёзная. Может быть, и не сразу — но через месяц достаточно близко к Сирии подойдёт авианосная группа. То есть ковбой взведёт курок. В среду американцы заявили о готовности бомбить и российские военные базы. Что тогда? А если вместо ракеты генералы из «партии войны» подставят под наши ПВО свой самолет? Ставки всё выше. Но и сдавать назад никак нельзя. Дадим слабину — добьют Сирию — за нас возьмутся.

Тем временем Англия старательно истребляет вещественные доказательства по делу об отравлении своего агента Сергея Викторовича Скрипаля и его дочери Юлии.

Вывезена уличная скамейка, где их нашли в обмороке. Убит и сожжён их домашний кот — мол, перенервничал, глядя на смерть от обезвоживания морских свинок в клетке.

Грызунов тоже сожгли. Пообещали снести сам дом и ресторанчики, где Скрипали посидели за пару часов до обморока. Дочь Скрипаля куда-то увезли, да ещё посулили отдать вместе с отцом под американскую систему защиты свидетелей. От её имени опубликовано письмо с отказом от встреч с родными, близкими и российскими дипломатами. От текста на версту разит липой. Того и гляди самих Скрипалей сожгут, как их кота. Зато теперь понятно, зачем была вся истерика с обвинениями Российской Федерации.

Группа информационного террора «Белые каски» опубликовала очередную халтурную инсценировку газовой атаки. На сей раз — на городок Дума в районе Восточная Гута, откуда в среду вышли последние боевики.

Специалисты давно открытым текстом указали: дело Скрипалей — первый ход очевидной комбинации. Мол, почему Путин поддерживает Асада? Да потому, что оба — хронические отравители. И суда на них нет.

Союзники Соединённых Государств Америки наложили вето в Совете Безопасности ООН на предложенные РФ резолюции о порядке международного расследования случаев применения химического оружия. В свою очередь РФ наложила вето на предложение СГА придать новой службе права и расследовать, и наказывать. Вашингтон заявил, что русские перешли черту: мол, не хотят защищать мирных жителей.

Итак, show must go on. По правилам пиара. Первый акт, обвиняющий нас в применении боевого отравляющего вещества в Лондоне, сыгран. Второй, где мы уже поддерживаем химическую атаку в Гуте, прошёл удачно.

Можно поаплодировать разыгранной комбинации. Но оваций не слышно. В антракте мир замер. Ведь исход спектакля всё очевиднее и страшнее. Даже тем, кто в главных ролях.

Глава британского правительства, недавно безо всяких доказательств обвинявшая нас в отравлении Скрипалей, заявила, что не применит войска против Сирии, пока не получит надёжные доказательства. Может, наконец, дойдёт и до режиссёров кровавого шапито?

В 2013 году наш президент уговорил сирийского включиться в Договор о запрещении химического оружия. Организация ОЗХО, созданная по договору, вывезла яды со всей территории, подконтрольной законной власти Сирии. Даже Нобелевскую премию мира за это получила.

По мере освобождения сирийской земли от террористов находят созданные ими склады ядов. О возможной провокации с их применением РФ предупреждала весь мир на протяжении двух недель до публикации группой информационного террора «Белые каски» очередной инсценировки атаки. Ни одно из предупреждений не услышано.

Химические боеприпасы и мастерские по их производству, созданные террористами, эксперты ОЗХО не хотят видеть: мол, страшно ездить туда, где недавно стреляли. Да зачем им туда ехать? Нельзя же верить Асаду, потому что диктатор. Кому тогда верить? Конечно, информационному отделу террористической группы «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)! Хотя специалисты открытым текстом указывают: их кино об атаке в Гуте такое же халтурное, как и все предыдущие.

Актёры «Белых касок» в прошлых съёмках надевали марлевые повязки, заведомо НЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ от нервно-паралитических боевых отравляющих веществ. Теперь они действуют вовсе без повязок, хотя даже остатка хлора на коже и в волосах тех, кого они поливают водой, достаточно по меньшей мере для тяжёлого кашля всех находящихся в помещении.

Наш представитель в ООН открытым текстом спросил: зачем вообще законная власть Сирии могла бить химией по городу, откуда боевики уже выходили? Представительница главного в мире организатора террора — Соединённых Государств Америки — сделала вид, что не услышала вопроса.

Так же старательно СГА с подельниками не слышали наши предупреждения о подготовке очередной белокасочной трагикомедии. Кто же признает то, что противоречит его плану? Шоу «Белых касок» выходят в интернет, когда их хозяева — террористы, вооружённые не видеокамерами, а винтовками да пушками, — терпят поражения.

Наниматели террористов — СГА, ЕС, нефтяные шейхи — делают вид, что верят им. Ибо защищают свои инвестиции. Сейчас ОЗХО пришлось — под угрозой утраты массового доверия — направить в Восточную Гуту своих экспертов. Как думаете, что скажут эти нобелевские лауреаты?

Киевские террористы, похоже, решили, что мы слишком заняты их арабскими коллегами. И, не получив своевременно по морде за пиратство, продолжили.

В порту Южный под Одессой задержано российское судно, якобы добывающее песок в заповеднике «Лебяжьи острова» около крымского залива Каркинит. Дополнительным отягчающим обстоятельством названо использование песка на строительстве моста через Керченский пролив.

Открытым текстом напоминаю: на Украине даже в мирное время заповедники разрушали все кому не лень. Но главное обвинение, конечно, не экологическое, а в том, что судно работало в водах Крыма.

Киевские террористы всё ещё отказываются признавать, что Крым от них сбежал четыре года назад. Вот они и отыгрываются на тех русских, кто случайно угодит в пределы досягаемости Киева. Увы, мы недооценили степень наглого безрассудства тех, кто еще 25 марта захватил керченский траулер «Норд» и до сих пор не позволяет его экипажу выехать домой: мол, паспорта РФ, выданные жителям Крыма, недействительны.

Похоже, юридические меры до беспредельщиков не доходят. Ну что же, «если дверь к мозгам закрыта — надо в печень постучать». Но в тот момент, когда Киев не будет ждать нашего ответа на свои провокации. Очень надеюсь, что в скором будущем и сами арестованные суда, и их экипажи просочатся через границу между Украиной и остальной Россией неведомым укронауке способом. Есть у нас на сей счет мастера, будьте уверены.

