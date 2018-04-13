Невидимая война: Как в Киргизии пытаются дискредитировать Россию и Евразийский союз

Киргизские эксперты бьют тревогу. В последнее время все чаще используются фейковые новости для того, чтобы посеять среди жителей среднеазиатской республики недоверие к Евразийскому союзу.

На круглом столе «Анализ феномена постправды в социальных сетях интернета», который прошел в Бишкеке 12 апреля 2018 г. Заместитель директора Фонда «Евразийцы — новая волна» Д. Бердаков заявил, что сегодня реалии таковы, что именно из интернета и некоторых традиционных СМИ фэйковая или непроверенная информация попадает на улицы и ретранслируется гражданами по принципу «из уст в уста», зачастую обрастая все новыми подробностями.

Причем практика показывает, что наиболее скандальные и провокационные сообщения их авторы удаляют со своих страниц, однако запущенный слух продолжает циркулировать в обществе, деструктивно воздействуя на социальный климат и общественно-политическую ситуацию в целом. Таким образом, Интернет открывает практически неограниченные возможности для существования постправды.

Согласно исследованию Бердакова активными пользователями соц. сетей за февраль 2018 года в Киргизии были 457 490 авторов. Причем наибольшую активность граждане проявили в Facebook — 45,78%. Мониторинг социальных сетей также показал, что в республике действует более 30 Facebook-страничек с охватом аудитории от 25 тысяч подписчиков, более 50 Instagram-аккаунтов с охватом аудитории, превышающей 150 тысяч подписчиков в каждом из них. Помимо этого в стране активно функционируют около 20 страничек в «Одноклассниках», аудитория в каждой из них превышает 25 тысяч подписчиков.

Преимущества глобальной паутины с точки зрения охвата аудитории, почти повсеместной, не ограниченной границами государств, доступностью и высочайшей оперативностью по достоинству оценили представители так называемых традиционных СМИ. Каждое уважающее себя издание, новостное агентство или радиостанция имеет страницы в Интернете. Таким образом обеспечивается колоссальный охват аудитории в режиме онлайн.

Заметной вехой современного киргизского общества стало смещение гражданской активности с улиц и площадей в интернет-пространство. Можно сказать, что социальные сети сегодня — это не просто пространство для общения, получения и обмена информацией. Это площадка для продвижения политической повестки и идеальная среда для существования постправды, которая как раз и направлена на достижение политических интересов.

Технология постправды в киргизских условиях строится на двух основных факторах:

— яркая, агрессивная подача фэйковой новости или утверждения с расчетом на эмоциональное восприятие человека;

— учет особенностей аудитории, на которую она направлена.

Подавляющее большинство пользователей соцсетей — это молодежь от 15 до 35 лет. Для образа жизни молодых людей характерны мобильность, динамика, высокая степень пассионарности и присущий молодежи «дух бунтарства». Темп современной жизни молодого поколения не предполагает чтения длинных, наукообразных, часто — скучных статей или заметок, изобилующих цифрами и фактами. Характер информационного обмена — короткий пост, лайк, перепост, удачный мэм, главное — чтобы они попали в резонанс с душевным состоянием большой массы людей.

На этом и построен расчет творцов постправды. Применительно к Евразийскому интеграционному проекту ее эффект проявляется в том, что, по сути, Евразийский экономический союз зачастую воспринимается «положительно» или «негативно» в социальных сетях, не на основе фактов и выверенных суждений, а на основе ценностей и эмоций.

Большая часть негативных мифов о влиянии ЕАЭС в Киргизии в 2017 годе не имела под собой объективных оснований. Это подтверждается и социологическими исследованиями реального отношения населения Кыргызской Республики к ЕАЭС.

Так, по последним данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», в 2017 г. вступление Киргизии в ЕАЭС положительно оценивало 83% населения страны. Следует напомнить, что в 2014 году лишь 50% населения Киргизии поддерживало перспективу вступления республики в союз, а 30% выступали против.

Однако, на просторах «постправды» сформирована и наблюдается иная картина.

Как показывают результаты исследований социальных сетей Кыргызстана 74% процента публикаций в соц. сетях Кыргызстана (а это 365 постов) были негативными и лишь 126 публикаций (26%) позитивными.

Наиболее активно фейки о ЕАЭС распространяются на следующих страницах «Фейсбука» — «Кыргызстан против Таможенного Союза», Компр. KG, Компромат Кг, Антикоррупция KG, Askat Dukenbaev, Алмаз Алмаз, Улан Джумаков и др. К слову сказать, эти же ресурсы уделяют постоянное и особо пристальное внимание событиям, происходящим в Российской Федерации, как правило — в негативном ключе.

Можно говорить о том, что формируется иная, виртуальная реальность, далекая от объективной картины мира.

При формировании негативного отношения к ЕАЭС время от времени меняется набор мифов, используемых противниками объединения. Фэйки, опровергнутые реальной действительностью, в виртуальной уступают место новым.

По данным за февраль текущего года наибольшее количество негативных упоминаний в соцсетях связано с проблемами пересечения границ содружества. Ярко, доходчиво, эмоционально: затрагивает чувство национальной гордости и достоинства. И главное — почти справедливо. Почти. За одним только исключением: не рассматриваются причины пристального внимания погранслужб к пересекающим границу. А их — множество: недостоверные документы, подтверждающие личность, неадекватное поведение во время прохождения паспортного контроля, совершенные ранее административные правонарушение, нахождение в так называемом «черном списке» и т. д.

При этом никто не ставит себе задачи выяснить, какова доля подобных эксцессов в общем потоке миграции, который только для Российской Федерации в среднем по месяцу составляет до 35 000 въездов – выездов.

Коррупция — вторая по частоте упоминаний в соцсетях тема уж точно никак не относится к вопросу членства Кыргызстана в ЕАЭС. Критика Кремля и России с точки зрения целесообразности участия Кыргызстана в ЕАЭС, что называется вне всякой критики. Опять же, среди пользователей сети превалирует эмоциональный фактор: огульная критика «имперских амбиций» России в тренде «цивилизованный стран Запада».

По факту же «имперскость» России по отношению к Кыргызской Республике это:

— списание внешнего долга перед Россиией:

— рабочие места для более 700 тысяч кыргызстанцев;

— денежные переводы трудовых мигрантов, объем которых равен 35% ВВП;

— 500 миллионов долларов на адаптацию экономики к условиям ЕАЭС;

— 10 миллионов долларов на обеспечение горячими школьными завтраками;

— обеспечение безопасности Кыргызской Республики перед лицом угрозы распространения терроризма, особенно с учетом близости такого нестабильного региона, как Афганистан.

Список можно продолжать еще долго.

Иную картину мы наблюдаем среди пользователей Кирнета — сторонников интеграции. За некоторым исключением их аргументы основываются на экономических преимуществах ЕАЭС.

А. Дмитриев, для с «Русской Весны»​

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