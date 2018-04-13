Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

«Грязная бомба» на «золотой» субмарине

19:46. 13 апреля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Американцы могли оказаться первыми жертвами атомной войны.

Источник: zvezdaweekly.ru

10 марта 1944 года японская подводная лодка I-52 (командир — Камео Уно), имевшая подводное водоизмещение 3.644 т и принадлежавшая к небольшой серии транспортных подлодок семейства «Type C-3», покинула японскую военно-морскую базу Куре и взяла курс на Германию.

Единственное сохранившееся фото подводной лодки I-52

Субмарине надлежало доставить в Третий рейх запас различных стратегических материалов (вначале на субмарину погрузили 9,8 т молибдена, 11 т вольфрама, 3 т опиума и 54 кг кофеина), а обратно — вывезти важные образцы вооружения и оборудования. Список был весьма внушительным: акустические торпеды Т-5, авиационный двигатель Jumo 213-A (стоял на новейшем истребителе Fw-190D), радиолокационные средства, бомбардировочные прицелы, радиолампы и шарикоподшипники, оптическое стекло, образцы новейших стальных сплавов, химических материалов и пр. В общей сложности — порядка 35-40 т разных стратегически важных материалов и оборудования, а также многочисленные секретные документы, включая техническую документацию по различным образцам вооружения.

Командир I-52 Камео Уно

Урановый груз

Рейсы, подобные тому, в который отправилась субмарина I-52, суда, надводные корабли и подводные лодки стран-членов Оси (Германии, Италии и Японии) совершали в течение всей Второй мировой войны с целью обмена новейшими образцами вооружения и оборудования, а также для доставки нуждавшейся стороне стратегически важных материалов. В некоторых зарубежных источниках со ссылкой «на дешифрованные радиоперехваты» также высказывается предположение, что в немецкой военно-морской базе Лорьян, расположенной в оккупированной части Франции, на борт I-52 должны были погрузить 800 кг оксида урана, предназначенного для создания так называемой «грязной бомбы», которую японские военные планировали применить против Соединенных Штатов.

Впрочем, на последующую несчастливую судьбу японской субмарины, о чем будет рассказано ниже, важнейшее влияние оказал другой груз — 2,2 т золота: 146 слитков по 14 кг каждый в 49 металлических ящиках. Золото это предназначалось в оплату за приобретаемое японцами вооружение и оборудование.

А во время захода в Сингапур на борт I-52 погрузили ещё 120 т олова, 9,8 т сырого каучука и 3,3 т хинина, в результате чего общая масса стратегических материалов, оказавшихся на борту подлодки, достигла примерно 290 т.

После завершения погрузки I-52 покинула Сингапур, пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и оказалась в Атлантическом океане. Тут то и произошло событие, имевшее для японских подводников фатальные последствия.

Роковая радиограмма

6 июня 1944 года японский военно-морской атташе в Берлине контр-адмирал Хидео Кодзима направил на имя командира I-52 радиограмму, в которой известил о высадке англо-американских сил в Нормандии. Теперь вместо Лорьяна Камео Уно предлагалось следовать в один из портов Норвегии, а прежде встретиться в точке рандеву с немецкой подводной лодкой. Но переговоры Хидео Кодзимы и командира I-52 были на контроле у американцев. Информация по японской субмарине, включая перехваченные радиограммы, стекалась к специалистам отдела F-21 (т.н. «кабинет слежения за подводными лодками» — Submarine Tracking Room) и кабинета F-211 (т.н. «секретный кабинет» — Secret Room), занимавшихся обеспечением борьбы с подводным противником на просторах Атлантики в зоне ответственности 10-го оперативного флота ВМС США.

Отдел F-21 — «кабинет слежения за подводными лодками»

Надо отметить, что F-21 и F-211 имели чрезвычайно высокий статус секретности. Так, например, нарисованный от руки руководителем отдела коммандером Кеннетом Ноулсом рисунок-схема F21 и F-211 была рассекречена только в 1998 году. Именно из F-21 и F-211 осуществлялось наведение поисково-ударной группы американского флота на японскую подводную лодку I-52, когда та вошла в операционную зону 10-го флота. В состав поисково-ударной группы (ПУГ) были включены эскортный авианосец «Боуг», в авиагруппу которого входили 9 истребителей FM-2 «Уайлдкэт» и 12 торпедоносцев-бомбардировщиков TBM-1C «Эвенджер», а также пять эскортных миноносцев.

Эскортный авианосец «Боуг»

Корабли группы, командиром которой являлся кэптен Орелиус Фосселер, покинули Касабланку 15 июня 1944 года. I-52 тем временем продолжала следовать своим курсом и ночью 22 июня примерно в 850 милях к западу от островов Кабо-Верде провела запланированную встречу с немецкой подводной лодкой U-530, которая передала японским коллегам топливо, станцию обнаружения излучения РЛС FuMB-7 и шифровальную машину «Энигма». Причем немецкой подлодке несказанно повезло: место встречи она покинула незадолго до того, как в кромешной тьме из поднебесья на следовавшую в надводном положении японскую субмарину неожиданно вывалился торпедоносец-бомбардировщик «Эвенджер» с авианосца «Боуг».

Торпедоносцы-бомбардировщики TBM-1C «Эвенджер»

Охотник и дичь

Поисково-ударная группа во главе с авианосцем «Боуг» прибыла в расчетное место нахождения I-52, о котором, напомним, американская разведка уже знала, вечером 23 июня и сразу же приступила к поиску. Приблизительно в 23 часа 40 минут старшина-радиотехник 1-го класса авиации ВМС Эд Уитлок, радист и оператор РЛС одного из торпедоносцев-бомбардировщиков TBM-1C, обнаружил неопознанную надводную цель. Причем ему весьма повезло, поскольку РЛС этого самолета была полуисправна — могла обнаруживать только цели по правому борту. Лейтенант-коммандер Тэйлор, получив доклад о контакте с неопознанной целью, тут же сбросил авиационную осветительную ракету и, увидев противника, бросил машину в атаку.

На первом заходе глубинные бомбы легли недалеко от субмарины, которая быстро погрузилась. Тогда Тэйлор в соответствии с установленной схемой выставил комплект радиогидроакустических буев (РГБ), после чего оператор доложил о хорошо различимых шумах подводной лодки. Тэйлор принимает решение применить торпеду — после чего из приемника РГБ послышался шум, свидетельствующий о разрушении корпуса подводной лодки.

Поскольку время патрулирования экипажа лейтенант-коммандера Тэйлора подходило к концу, в район атаки был направлен самолет младшего лейтенанта Уильяма Гордона, который тоже выставил комплект радиогидроакустических буев и зафиксировал едва слышный шум гребных винтов подводной лодки. Тогда Командир ПУГ кэптен Фосселер приказал повторить атаку. Уже утром в район атаки подошел эскортный миноносец «Янссен», который обнаружил на поверхности воды многочисленные обломки.

Эскортный миноносец «Янссен»

Победа была записана на счет и Тэйлора, и Гордона. Но уже после того, как в 1995 году были обнаружены обломки потопленной японской субмарины, специалисты Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса провели тщательный анализ записей сигналов РГБ, в результате было установлено, что потопил японскую подводную лодку I-52 все же экипаж лейтенант-коммандера Тэйлора, а шум винтов, который «поймали» на самолете младшего лейтенанта Гордона, принадлежал другой субмарине, находившейся в 20 милях от места событий…

Уже в наше время было предпринято несколько неудачных попыток поднять двухтонный груз золота с подводной лодки I-52, покоящейся на океанском дне. Но не это главное. Если бы I-52 удалось выполнить задачу и доставить в Японию оксид урана, американцы могли бы получить свою Хиросиму.

Владимир Щербаков, ответственный редактор НВО

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
... тени) на мостовую, под грязные ноги толпы, невинная шалость....применения тактических ракет или свободнопадающих бомб (в т.ч. ядерных... стоимость аналогичных по весу золотых чушек. Ресурс стимуляции новх... новые ракеты для этих субмарин. Только в России за...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2015
... который сбивается в серую грязную кашу, забивая сточную канализацию,... Топливо здесь на вес золота. Электричество только от генераторов....к берегу, все отсеки субмарины были закрыты и лодка ... ли равно, кто бомбит, лишь бы бомбить террористов?» — спросит ...
Приношу свои искренние извинения народу Ирана (за то, что мы вот-вот уничтожим его)
...Ссылка на статью «Китайская субмарина всплывает на поверхность в районе...эту маленькую страну всю грязную работу, а она ...был изображён раскинувший крылья золотой орёл, возносящийся над длинным...]: когда они последний раз бомбили ВАШУ местную школу? Когда...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>