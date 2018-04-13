Доктор физ.-мат. наук: У подрастающего поколения отсутствует видение мира

*

Ю.В.Рождественский: Кого, как и для чего мы учим?

Об абитуриентах:"Понятия логики у них нет вообще!""Они очень слабые: физически и морально.""Выходит молодой человек, и у него начинают слёзы катиться! Я его отпаиваю валерьянкой…"Т.е. ситуация в российском образовании страшнее, чем это видится даже из самых патриотичных репортажей. И вопрос "кто лет через 10-15 и чему будет обучать детей вчерашних выпускников вузов" требует немедленного разрешения на государственном уровне.

Источник: ss69100.livejournal.com