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Доктор физ.-мат. наук: У подрастающего поколения отсутствует видение мира

14:32. 13 апреля 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:
Об абитуриентах:"Понятия логики у них нет вообще!"
"Они очень слабые: физически и морально."
"Выходит молодой человек, и у него начинают слёзы катиться! Я его отпаиваю валерьянкой…"
*
Т.е. ситуация в российском образовании страшнее, чем это видится даже из самых патриотичных репортажей. И вопрос "кто лет через 10-15 и чему будет обучать детей вчерашних выпускников вузов" требует немедленного разрешения на государственном уровне.

Ю.В.Рождественский: Кого, как и для чего мы учим?




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, дети, здоровье, логика, мировоззрение, образование
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