Доктор физ.-мат. наук: У подрастающего поколения отсутствует видение мира
14:32. 13 апреля 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Об абитуриентах:"Понятия логики у них нет вообще!"
"Они очень слабые: физически и морально."
"Выходит молодой человек, и у него начинают слёзы катиться! Я его отпаиваю валерьянкой…"
"Они очень слабые: физически и морально."
"Выходит молодой человек, и у него начинают слёзы катиться! Я его отпаиваю валерьянкой…"
*Т.е. ситуация в российском образовании страшнее, чем это видится даже из самых патриотичных репортажей. И вопрос "кто лет через 10-15 и чему будет обучать детей вчерашних выпускников вузов" требует немедленного разрешения на государственном уровне.
Ю.В.Рождественский: Кого, как и для чего мы учим?
Источник: ss69100.livejournal.com