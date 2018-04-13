Армен Гаспарян: Эпохи санкций

Источник: histrf.ru

Не раз доводилось слышать в последние дни из уст молодых людей про санкции в отношении России. Говорят они об этом обычно с придыханием, иногда – с плохо скрытым ужасом. Дескать, как жить дальше в таких невыносимых условиях? Обычно я спокойно выслушиваю этот крик души и объясняю им, что принципиально нового ничего не произошло. Последние 100 лет наша страна постоянно находится под различными санкциями государств демократического мира.



Широк их спектр. Удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус. Тут и полная блокада товаров из СССР в 30-х годах, и технологическая блокада 1949 года, и Поправка Джексона – Вэника 1974 года, и блокада строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в 1981-м. Это мы ещё про блокаду Советской России сразу после революции не вспоминаем, воспринимая как нечто должное.

«Ладно, – скажет мне иной молодой человек, – это все было при коммунизме. Запад боролся с чуждой ему идеологией. Но ведь нынче нет у нас в стране главенствующей роли партии. Отчего же такая немилость?» Да дело вовсе не в политическом строе! Цель прежняя: любой ценой добиться бесчестия и уничижения России. И к событиям на Украине все это не имеет никакого отношения. Санкции последовали задолго до Майдана.

Многие, вероятно, даже не в курсе, что в 1998 году, когда и близко не было никакой «путинской диктатуры» и «возрождения имперских амбиций», последовали санкции в сфере научного сотрудничества. Американским компаниям было запрещено получать от указанных в списке 10 российских организаций любые товары, технологии или услуги. Ничего не напоминает?

Повторяю: идеология тут совершенно ни при чем. Речь идет о защите монополярного мироустройства. Своего собственного уютного мира. Как только Москва начала преодолевать последствия 90-х годов и возвращать подобающее себе место на международной арене – тут же включился механизм санкций. Поэтому воспринимайте это как сопутствующий фактор. Их снимут только в случае, когда Россия перестанет быть Россией. И то – я в этом не до конца убежден.

Есть ещё один популярный нынче повод для огорчений: привязка рубля к доллару как к мировой валюте. Но вы вспомните, что США как государство – моложе нашего Большого театра. И до этого как-то вполне обходились. Будучи почти 100 лет под санкциями, тоже не только выжили, но и победили в войне и первыми полетели в космос. Сами американцы тоже понимают, что перегибать палку нельзя. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства. Понимают, но вслух не говорят. Пока. Возможно, после окончания нынешнего «Карибского кризиса 2.0» заговорят. Выхода-то другого нет. Однополярный мир отживает стремительней, чем им бы этого хотелось.

Источник: nstarikov.ru