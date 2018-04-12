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Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2018

11:51. 12 апреля 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки

Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО)

Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО) | Русская весна

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис приехал в оккупированную Киевом Авдеевку. 

О визите прибалтийского политика сообщил глава так называемой Донецкой военной облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети. 

По его словам, члены делегации встречались с украинскими волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру города.

Также литовцы передали телевизионное оборудование для «информационной войны»: усилители сигнала украинских СМИ.

«Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование — фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию (имеются в виду территории ДНР и ЛНР – прим. РВ)», — сообщил Жебривский.

Добавим, что после посещения Авдеевки в планах Сквернялиса встреча в Киеве с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

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Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО) | Русская весна
Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО) | Русская весна
Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО) | Русская весна
Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО) | Русская весна

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