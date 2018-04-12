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С Днем космонавтики!

23:55. 12 апреля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: regnum.ru

Первый японский космонавт совершил полет на советском космическом корабле. Это уже потом японцы стали летать на «Шаттлах»…

Во время работы в Японии в 80-е годы я имел возможность посещать многие, даже весьма отдаленные районы этой страны, общаться с японцами, для которых это была первая встреча с русским, советским человеком. Разговоры были на самые разные темы. В удаленных от международного общения уголках Японии мне было важно и интересно понять, как простые жители этой соседней нам страны относятся к русским, насколько они подвергнуты пропаганде о «зловещих людях с севера», только и думающих, как захватить Японские острова. Ведь в те годы японцев усиленно убеждали в якобы существовавшей «сорэн-но кёи», то бишь «советской угрозе».

И все же правда о необычной Стране Советов проникала не только в периферийные города, но и в поселки и рыболовецкие деревни этой страны. Тогда я лишний раз убеждался, как много сделали Сергей Королев и Юрий Гагарин для повышения авторитета СССР в мире, пропаганды его миролюбивой политики. При импровизированных опросах практически ничего не знавших о СССР японцев они не могли назвать тогдашнего руководителя страны — Леонида Брежнева, но неизменно в памяти всплывало запомнившееся на всю жизнь имя — первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Этому во многом способствовала его триумфальная поездка в Японию, многочисленные встречи с простыми японцами, с распростертыми объятиями и морем цветов встречавшими героя-космонавта. Хорошо запомнил слова тогдашнего генерального секретаря крупнейшего профсоюзного объединения Японии — Сохио, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»

Акира Иваи: «Гагарин принадлежит не только России, он проложил путь в космос для всего человечества. Придет время, и в космос полетят и японцы. А, может быть, даже вместе с русскими».

Эти слова оказались провидческими. Действительно, в 1990 году мечта Иваи-сан и множества других японцев осуществилась. В октябре 1989 года приступил к тренировкам в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в качестве космонавта-исследователя гражданин Японии журналист Тоёхиро Акияма. 2 декабря 1990 года он стартовал в космос на корабле «Союз ТМ-11» в составе экипажа восьмой основной экспедиции орбитальной станции «Мир» совместно с командиром корабля В. М Афанасьевым и бортинженером М. Х. МанаровымПродолжительность полета составила 7 суток 21 час 54 минуты.

Указом президента СССР Т. Акияма был награжден орденом «Дружбы народов». Текст указа гласил: «За успешное осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», большой вклад в дело укрепления взаимопонимания, дружбы и доверия между народами Советского Союза и Японии наградить гражданина Японии космонавта-исследователя Тоехиро Акияму орденом Дружбы народов».

Отмечая сегодня в очередной раз день триумфа советской науки и техники — День космонавтики, хотелось бы рекомендовать читателям ИА REGNUM забытый, а нынешнему поколению, пожалуй, и вовсе неизвестный документальный фильм о поездке Юрия Алексеевича Гагарина в Японию.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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