Россия на пути к созданию коалиции стран ведущих борьбу с международным терроризмом.

В настоящее время терроризм все больше угрожает безопасности личности, общества и государства. Террористические акты, совершенные в последние годы в разных городах и населенных пунктах России, показали, что террористы стремятся к созданию в российском обществе обстановки страха и нестабильности. В недавнем прошлом борьба с терроризмом являлась прерогативой спецслужб и армии.

Однако теперь обстановка существенно изменилась. Мы имеем дело с международным терроризмом. Поскольку проявления терроризма приобрели международные масштабы, влекут за собой огромные политические, экономические, людские и моральные потери, только силами спецслужб и армии бороться с этой угрозой безопасности уже крайне сложно.

Поэтому Россия заинтересована в создании коалиции со странами разделяющими ее взгляды на угрозы терроризма. Москва многократно ставила вопрос о формировании широкой коалиции для противостояния этому явлению. Речь в первую очередь об ИГ, деятельность которого запрещена в России.

Сегодня мир действительно нуждается в широкой коалиции по борьбе с международным терроризмом, которая в своей деятельности опиралась бы на устав ООН, нормы международного права и решения Совета Безопасности ООН. Приоритетной задачей в сфере антитеррора является уничтожение ИГ. Это понимают все. Но в силу различных, прежде всего политических, интересов средства для достижения общей, казалось бы, цели выбирают разные.

Так, например была создана Первая коалиция по борьбе с международным терроризмом возглавляемая странами НАТО. Называют среди них в первую очередь США, Бельгию, Данию, Канаду, Францию и Нидерланды. Кроме того, первоначально к этому объединению примкнули страны Лиги арабских государств. Они действовали в основном на территории Сирии. Среди участников называли Бахрейн, Катар, Иорданию, КСА и ОАЭ. Эти государства тоже выделяли военных непосредственно для ведения боев с террористами. Следует отметить, что страны коалиции против ИГИЛ имеют определенные политические противоречия и такое объединение крайне нестабильно.

В 2015 году Россия создала свою коалицию для борьбы с международным терроризмом, в нее вошли такие страны как Сирия и Иран. Более желающих примкнуть к данной коалиции пока не нашлось, хотя ее усилия признаются более успешными, чем той, что создана первой. Вопрос этот находится в политической плоскости. Никто не желает перечить Штатам, которые не пожелали сотрудничать с РФ.