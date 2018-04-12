Привычки немцев, которые шокировали русских на Великой Отечественной войне

На Великой Отечественной столкнулись не только разные идеологии, но и культуры. Для советских людей воспитанных в духе правильных жизненных ценностей стало шоком поведение немецких солдат, которых они могли наблюдать в неформальной обстановке. Близкое знакомство С военнослужащими вермахта близко познакомились как мирные советские граждане, так и красноармейцы.По свидетельству фронтовиков, иногда с германскими солдатами общались во время затишья между сражениями – противники могли угостить друг друга куревом и консервами или даже погонять мяч. После Сталинграда немцы стали чаще попадать в плен, некоторых из них отправляли в советские госпитали. В больничном одеянии от раненых красноармейцев их можно было отличить разве что по немецкой речи.Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с немцами, несмотря на глубокие и богатые истоки германской культуры, они вели себя, мягко скажем, не совсем пристойно – слишком раскрепощённо, нарочито грубовато, иногда откровенно вульгарно. Рамки приличия с детства знакомые советскому человеку им были неведомы. Совсем не так как мы они организовывали и свой быт.Долгое время в германской армии не существовало надлежащих условий для стирки и мытья, что порождало в действующих частях высокий уровень антисанитарии.Немецкий лейтенант Эверт Готтфрид отмечал, что они, конечно, старались быть чистыми, но в окопной жизни это было сложно. Со слов офицера, именно у русских его полк выучился привычке постоянно мыться и стираться, и уже в 1941 своими руками Готтфрид построил первую баню, что позволило его подчиненным избавиться от вшей и других паразитов.Позарились на чужоеЕсли в первые месяцы войны немецкое начальство старалось наказывать своих солдат за хищение имущества, принадлежащего населению оккупированных территорий, то к концу 1942 года эти меры уже не действовали. Более того, военнослужащие вермахта все чаще обворовывали своих же сослуживцев. «Наши офицеры присваивали предназначенные нам продовольственные товары: шоколад, сухофрукты, ликеры и посылали все это домой или использовали сами», – писал домой один из немецких солдат.Правда, вскоре вся верхушка части, которая промышляла грабежом, была отстранена от должностей и отправлена в резерв. Как оказалось, для того, чтобы их повысили в звании. На полевой кухне, по словам немцев, царило обыкновенное армейское кумовство. Ни в чем себе не отказывали те, кто был близок к «господствующей клике».Денщики ходили с «лоснящимися мордами», а у ординарцев животы были «словно барабаны». Полковник Луитпольд Штейдле, командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, рассказывал, как в ноябре 1942 года застал своих солдат за разворовыванием посылок товарищей. В гневе он избил первого попавшегося ему под руку воришку, однако в дальнейшем понял, что разложение в отступающей от Сталинграда армии уже не остановить.Следует сказать, что для многих вторжение Германии в СССР было сродни поездке в экзотическую страну. Но реальность их быстро отрезвила. К примеру, уже в декабре 1941 года рядовой Фольтгеймер писал жене: «Умоляю тебя, перестань мне писать о шелке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми – я погибаю, я умру, я это чувствую». Дело в культуре После поголовного пленения немцев советским солдатам стали попадаться шокирующее снимки, знакомящие с времяпровождением германских солдат на войне. На многих из них рядовые и офицеры вермахта были абсолютно голыми: то они показывают свой зад, то «мужское достоинство», здесь они в обнимку с куклой женщины в натуральную величину, а тут над выгребной ямой делают непотребные дела.По словам психоаналитиков анально-генитальная тема у немцев в крови. Так, фольклорист и культурный антрополог Алан Дандес отмечает, что копрологический вопрос – специфическая особенность немецкой национальной культуры, которая сохранялась и в XX веке. Ссылаясь на тексты Мартина Лютера, Иоганна Гете и Генриха Гейне, ученый доказывает, что интерес к столь низменной теме был не чужд даже лучшим представителям немецкой нации. Возьмем, к примеру, письма Моцарта, адресованные кузине, в которых встречаются такие выражения, как «лизни мой зад» или «нагадь в постель». Светоч музыкальной классики в этом не видел ничего зазорного.С этой точки зрения для немецкого солдата что называется «испортить воздух» было абсолютно естественным действием. Удовлетворить потребности Неотъемлемой частью немецкого армейского быта были бордели.Их создавали не только в оккупированной Европе, но и на территории Советского Союза. Решение упорядочить половую жизнь личного состава было принято после того, как почти каждый десятый немецкий солдат переболел сифилисом или триппером. В организованных «домах терпимости» проститутки получали жалование, страховку, льготы, а также надлежащее медицинское обслуживание. По сохранившимся документам известно, что подобные заведения были в Пскове, Гатчине, Ревеле, Сталино.Существенную долю содержимого посылок, присылаемых из Германии на фронт, составляли презервативы. Контрацептивы кроме самих борделей можно было приобрести в буфетах, на кухнях или у снабженцев. Впрочем, не озабоченные сексуальными проблемами немцы жаловались, что для большинства изголодавшихся и изнеможенных солдат, многим из которых суждено умереть, «резиновые изделия вместо хлеба были равнозначны присылке раскаленных углей в ад».«Отработанный материал»Однако больше шокировало то, что публичные дома действовали и в концентрационных лагерях. Так, в июне 1941 года Генрих Гиммлер распорядился организовать «дом терпимости» в концлагере Маутхаузен, который мог бы обслуживать эсесовцев.В качестве жриц любви, вопреки расовой политике рейха, использовались узницы лагеря. Многие из них в условиях массового голода и высокой смертности среди заключенных добровольно соглашались на подобную «работу». Но это лишь временно облегчало участь представительниц «низших рас». Спустя несколько месяцев они возвращались в бараки нередко беременные или больные сифилисом. Начальству не было дела до судеб проституток. Чаще всего их мучения закачивал укол смертельной инъекции.Не сносить головыМы знаем, что на фронте в частях советской армии за серьезную провинность могли и расстрелять. Однако даже у сотрудников НКВД в голове не укладывалось, что по ту сторону фронта в качестве наказания применялось отсечение головы. Немецкий артиллерист Макс Ландовски вспоминал, что в течение 1943-44 годов в 253-й пехотной дивизии бóльшая часть солдат была казнена на гильотине.Так карали преимущественно за попытку дезертирства или же за самовольную отлучку из части. Ландовски также отмечал высокий процент самоубийств в его части. Этому способствовала полная доступность огнестрельного оружия, однако военнослужащие не только стрелялись, но и вешались, топились или сводили счеты с жизнью прыжком с большой высоты. Более 2/3 попыток самоубийств в немецкой армии заканчивалось летальным исходом.

Источник: nashaplaneta.su