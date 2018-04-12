Охота на блох в Средневековье

Рассматривая портреты, на которых запечатлены дамы, жившие в XV – XVI веке, замечаешь в руках у многих то ли маленького пушистого зверька, то ли аксессуар из меха. И возникает закономерный вопрос, что это – любовь к домашним животным или веяние моды. На самом деле в руках у красавиц из прошлого блохоловка. О том, что это такое, для чего она была предназначена, и почему этот аксессуар должен был быть в руках каждой уважающей себя дамы.Борьба с ведьмами в Средние века привела почти к полному уничтожению кошек. Считалось, что именно они помогают колдуньям. Но как только исчезли кошки, города массово заполонили крысы. И как следствие в Европу пришла чума. Разносчиком заболевания стали блохи. Отсутствие бань и низкий уровень гигиены только способствовали развитию эпидемии.Мыслители занимались поисками философского камня, а уничтожать грызунов было не кому. Блохи поражали не только животных, но и людей. Прыгающие насекомые уже никого не удивляли. Они порой воспринимались как предмет для развлечения. Многие молодые французы хранили блох, пойманных на теле любимой девушки, как приятное воспоминание.Срамная коробочка для блох – традиционный аксессуар Средневековья. И крошечная блоха на ягодице.Однако, несмотря на эти незамысловатые развлечения, насекомые приносили людям больше неудобства, нежели веселья и удовольствия. И знатные особы начали искать возможность защититься от непрошеных гостей. Женская одежда украшалась шкурками грызунов. Такой аксессуар называли «блошиным мехом». Считалось, что все блохи будут собираться на воротнике – шкурке, который затем встряхивали вдали от состоятельной особы.Дама с блохоловкой.Этот вариант блохоловки был довольно популярным среди представительниц высшего общества. В качестве декорирования аксессуара использовали драгоценные металлы и камни. Живописцы того времени очень наглядно отразили блохоловки на своих картинах.У этого зверька было специальное назначение.На Руси модницы тоже страдали от прыгающих насекомых. Ведь парики и пышные платья которые они носили практически никогда не стирались, что и стало причиной поголовного поражения блохами. Причем страдали от насекомых не только состоятельные дамы. И в более бедных домах можно было заметить маленьких собачек в постели вместе с хозяйкой. Практичные крестьяне вряд ли стали бы заводить их ради развлечения.Женщина, ищущая блох при свечах. Роберт Робинсон. Около 1683-1688Многие дамы вместо воротников предпочитали носить с собой маленьких зверьков. Хорьки, собачки или горностаи выступали в качестве защитников своих хозяев от прыгающих насекомых. Ведь температура тела животного несколько выше, нежели у человека, и блохи почувствовав это, быстро меняли хозяина. Зверьки ловили их зубами и уничтожали. Историки моды считают, что этот факт стал родоначальником современной моды носить с собой карманных собачек.Ой, не из-за любви к животным…Был и ещё один вариант блохоловок. Изобретательные француженки изготавливали коробочки с отверстием, украшенные драгоценными камнями. Внутрь капали немного меда. Считалось, что его аромат привлечет надоедливых насекомых.Блохоловка. XVIII век. Германия.А вот в России ловушки для блох стали популярны в 18 веке. Их изготавливали из слоновой кости, стекла или фарфора. Помимо меда, игравшего роль липучки, в блохоловку капали немного крови, запах которой должен был привлечь блох. Таким образом попадая в ловушку насекомое прилипало к меду и уже не могло покинуть коробочку. Сегодня эти уникальные аксессуары можно встретить в качестве музейных экспонатов.

Источник: nashaplaneta.su