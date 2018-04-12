Главная » История, Невероятное в мире

Охота на блох в Средневековье

12:13. 12 апреля 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:


Рассматривая портреты, на которых запечатлены дамы, жившие в XV – XVI веке, замечаешь в руках у многих то ли маленького пушистого зверька, то ли аксессуар из меха. И возникает закономерный вопрос, что это – любовь к домашним животным или веяние моды. На самом деле в руках у красавиц из прошлого блохоловка. О том, что это такое, для чего она была предназначена, и почему этот аксессуар должен был быть в руках каждой уважающей себя дамы.

Борьба с ведьмами в Средние века привела почти к полному уничтожению кошек. Считалось, что именно они помогают колдуньям. Но как только исчезли кошки, города массово заполонили крысы. И как следствие в Европу пришла чума. Разносчиком заболевания стали блохи. Отсутствие бань и низкий уровень гигиены только способствовали развитию эпидемии.
Мыслители занимались поисками философского камня, а уничтожать грызунов было не кому. Блохи поражали не только животных, но и людей. Прыгающие насекомые уже никого не удивляли. Они порой воспринимались как предмет для развлечения. Многие молодые французы хранили блох, пойманных на теле любимой девушки, как приятное воспоминание.



Срамная коробочка для блох – традиционный аксессуар Средневековья. И крошечная блоха на ягодице.

Однако, несмотря на эти незамысловатые развлечения, насекомые приносили людям больше неудобства, нежели веселья и удовольствия. И знатные особы начали искать возможность защититься от непрошеных гостей. Женская одежда украшалась шкурками грызунов. Такой аксессуар называли «блошиным мехом». Считалось, что все блохи будут собираться на воротнике – шкурке, который затем встряхивали вдали от состоятельной особы.



Дама с блохоловкой.

Этот вариант блохоловки был довольно популярным среди представительниц высшего общества. В качестве декорирования аксессуара использовали драгоценные металлы и камни. Живописцы того времени очень наглядно отразили блохоловки на своих картинах.



У этого зверька было специальное назначение.

На Руси модницы тоже страдали от прыгающих насекомых. Ведь парики и пышные платья которые они носили практически никогда не стирались, что и стало причиной поголовного поражения блохами. Причем страдали от насекомых не только состоятельные дамы. И в более бедных домах можно было заметить маленьких собачек в постели вместе с хозяйкой. Практичные крестьяне вряд ли стали бы заводить их ради развлечения.



Женщина, ищущая блох при свечах. Роберт Робинсон. Около 1683-1688

Многие дамы вместо воротников предпочитали носить с собой маленьких зверьков. Хорьки, собачки или горностаи выступали в качестве защитников своих хозяев от прыгающих насекомых. Ведь температура тела животного несколько выше, нежели у человека, и блохи почувствовав это, быстро меняли хозяина. Зверьки ловили их зубами и уничтожали. Историки моды считают, что этот факт стал родоначальником современной моды носить с собой карманных собачек.



Ой, не из-за любви к животным…

Был и ещё один вариант блохоловок. Изобретательные француженки изготавливали коробочки с отверстием, украшенные драгоценными камнями. Внутрь капали немного меда. Считалось, что его аромат привлечет надоедливых насекомых.



Блохоловка. XVIII век. Германия.
А вот в России ловушки для блох стали популярны в 18 веке. Их изготавливали из слоновой кости, стекла или фарфора. Помимо меда, игравшего роль липучки, в блохоловку капали немного крови, запах которой должен был привлечь блох. Таким образом попадая в ловушку насекомое прилипало к меду и уже не могло покинуть коробочку. Сегодня эти уникальные аксессуары можно встретить в качестве музейных экспонатов.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Средневековая Европа. Штрихи к портрету Часть 2
...копошились вши и блохи (бань в средневековой Европе, как ...относится и запрет на охоту.Вода, употребляемая для... благодаря которым в готическом Средневековье появляется платок «фаццолетто»: «...по мысли средневековых дам, должны были собираться блохи, и откуда...
Как инквизиция зверей судила
... кошек считалось само собой разумеющимся. Средневековые ученые ставили опыты по превращению...маленькие пушистые животные избавляют от блох). После разыгравшейся в 1344 году... Священной Войны Число человеческих жертв охоты на ведьм неизвестно. Оценки колеблются...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... не учат её вычёсывать блох или правильно глодать косточку. ...назад находилась в глубочайшем средневековье, а сегодня впереди планеты...сами. Волчица учит волчат охотиться, зайчиха учит зайчат прятаться..., и львицы научат их охотиться, – всё. Самочки остаются...
Русь была богаче Запада
... в королевских покоях. Вши и блохи множились в причёсках, под париками... не на «тёмные» времена раннего Средневековья, а как раз на «блестящий... таких садистских безумств, как массовые охоты на ведьм, наши предки не...
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
... около «Боинга» Голландия скатывается в Средневековье. Близкие к правительству Нидерландов СМИ... у себя в стране настоящую охоту на проамериканских политиков и созданные..., а носовым платком, не ловить блох зубами и в целом вести...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>