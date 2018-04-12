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Отчет ОЗХО по делу Скрипаля

15:13. 12 апреля 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:






ОЗХО представила свою версию расследования дела Скрипаля.
Основные выводы:

1. Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим агентам высокого качества, почти без примесей
2. Название агента в опубликованном отчете отсутствует – оно есть только в "засекреченной" версии отчета, который получат все члены ОЗХО.
3. Происхождение нервно-паралтического агента которым был отравлен Скрипаль не установлено.
4. В открытой версии отчета отсутствует упоминание "России" или "Новичка".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, озхо, Россия, скрипаль
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