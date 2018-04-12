Отчет ОЗХО по делу Скрипаля
15:13. 12 апреля 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
ОЗХО представила свою версию расследования дела Скрипаля.
Основные выводы:
1. Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим агентам высокого качества, почти без примесей
2. Название агента в опубликованном отчете отсутствует – оно есть только в "засекреченной" версии отчета, который получат все члены ОЗХО.
3. Происхождение нервно-паралтического агента которым был отравлен Скрипаль не установлено.
4. В открытой версии отчета отсутствует упоминание "России" или "Новичка".
Источник: colonelcassad.livejournal.com