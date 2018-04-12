Отчет ОЗХО по делу Скрипаля

ОЗХО представила свою версию расследования дела Скрипаля.Основные выводы:1. Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим агентам высокого качества, почти без примесей2. Название агента в опубликованном отчете отсутствует – оно есть только в "засекреченной" версии отчета, который получат все члены ОЗХО.3. Происхождение нервно-паралтического агента которым был отравлен Скрипаль не установлено.4. В открытой версии отчета отсутствует упоминание "России" или "Новичка".

Источник: colonelcassad.livejournal.com