О боеспособности ВС РФ и забытых героях ВОВ

Председатель «Союза Военных Моряков» капитан 1 ранга запаса Евдокимов М.А. делает анализ обороноспособности России на современном этапе..

Обороноспособность нашей Родины - не выдерживает никакой критики и не в состоянии сегодня надёжно защитить наше Отечество. Начатая в последнее время реформа Армии и Флота - является лишь жалкой профанацией восстановления боеспособности наших Вооруженных сил и не отвечает современным требованиям. Сегодня только численность Армии и Флота - более чем в 2 раза ниже минимально необходимой - для надёжной защиты нашего Отечества, что фактически является преступлением перед нашей страной и нашим многонациональным народом.

Источник: pdsnpsr.ru