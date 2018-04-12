Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2018
- 11:44 Савченко рассказала, до какого момента будет продолжать голодовку.
- 09:48 В Одессе объявили «партизанскую войну бандеровской оккупации».
- 03:30 За убийства российских соотечественников на Донбассе пора вводить смертную казнь, — депутат.
- 02:20 Coбака Петра Пopoшенко.
Савченко рассказала, до какого момента будет продолжать голодовку
Надежда Савченко, арестованная на Украине по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады, обещает продолжать голодовку до тех пор, пока не окажется на свободе.
Об этом говорится в ее обращении, опубликованном на странице в соцсети.
«Мое состояние на сегодня, 11 апреля 2018: здоровье от голодания ухудшается, (но) в пределах нормы, не критично.
Я продолжаю голодовку до того дня, пока не окажусь на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народный депутат Украины и политическую деятельность», — пишет Савченко.
Кроме того, она уточнила, что «от своего бывшего адвоката Чевгуза В. С. отказалась, так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты».
«Поэтому после расторжения с ним контракта прошу рассматривать все его заявления как его собственное мнение, а не мою позицию.
Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени о моей защите, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Проторченко Татьяна», — перечислила доверенных лиц Савченко.
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В Одессе объявили «партизанскую войну бандеровской оккупации»
10 апреля 1944 года город был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Малиновского. Это день отмечается в Одессе ежегодно наряду с 9 мая. И вот накануне этого события в городе появились щиты, надписи на которых жители Одессы восприняли как угрозу.
Согласно официальной статистике, 85% населения Одесской области общаются на русском языке, поэтому подобная «социальная реклама» местное население возмутила: «Они продолжают сжимать эту пружину, которая рано или поздно даст отдачу, да такую, что будет жутко!» «Чиновники – они всегда проститутки. У нас такая же ползучая оккупация. А по Одессе и более циничное дерьмо развешивали: «сепаратизм приносит разрушения» – и фотки разгромленного украинской же артиллерией Донецка», – отмечают в соцсетях.
Другие высмеяли укро-патриотов: «Нападет агрессор, а мы ему на мове: «Пишов геть, скотыняка». Агрессор испугался и убежал – о то зброя))). Придурки, одним словом)))». «Я так понимаю, военный на картинке убил родителей русскоязычной девочки, которую захватил?»
Но большинство заявили, что теперь принципиально будут игнорировать мову:
«Украинский знаю – всё таки в советских школах его преподавали основательно. Может быть, и разговаривал на нем с его носителями, но здесь уже дело принципа – нет и не буду».
«Я тоже знаю украинский, читаю, говорю, могу петь песни украинские, но теперь принципиально не буду, не хочу! И когда в Одессе слышу украинскую речь, меня аж выворачивает от негодования. Одесса – русскоязычный город! Вот до чего довели народ, что даже то, что любил, стал ненавидеть!»
«Они добились того, что люди стали ненавидеть мову. Я прекрасно владею украинским, но мне он стал неприятен, стал символом бандеровской оккупации».
«Говорили и будем говорить только на русском. Теперь уже принципиально».
«Война там, куда мова сует свое рыло. Меньше мовы – больше мира».
Варвара Бурлакова, Одесса
За убийства российских соотечественников на Донбассе пора вводить смертную казнь, — депутат
В ночь с 10 на 11 апреля усилились обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны Украины. Обстреляно более десяти населённых пунктов, в том числе с применением тяжёлой крупнокалиберной артиллерии. Семь мирных жителей получили ранения. По неофициальным данным, есть и убитые.
Депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, комментируя действия украинских боевиков, подчеркнул, что Россия должна сделать всё необходимое для того, чтобы защитить своих соотечественников на Донбассе.
Текст комментария предоставлен «Русской Весне» пресс-службой депутата.
«Украина продолжает неприкрытую военную агрессию, которая по сути является актом кровавого геноцида Украины против мирного населения Донбасса. Пора вводить норму в законодательстве РФ об уголовной ответственности за посягательство на жизнь или убийство российских соотечественников.
То, что происходит сегодня на Донбассе, — это прямая ответственность Порошенко и его соучастников по преступлениям, называющих себя украинскими властями.
И для них конкретно, для бандеровских нелюдей, убивающих жителей Донбасса, должен быть снят мораторий на смертную казнь. Такие нелюди не имеют права жить и обязаны ответить за свои преступления!» — заявил Козенко.
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Coбака Петра Пopoшенко
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