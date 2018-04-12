Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2018

Надежда Савченко, арестованная на Украине по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады, обещает продолжать голодовку до тех пор, пока не окажется на свободе.

Об этом говорится в ее обращении, опубликованном на странице в соцсети.

«Мое состояние на сегодня, 11 апреля 2018: здоровье от голодания ухудшается, (но) в пределах нормы, не критично.

Я продолжаю голодовку до того дня, пока не окажусь на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народный депутат Украины и политическую деятельность», — пишет Савченко.

Кроме того, она уточнила, что «от своего бывшего адвоката Чевгуза В. С. отказалась, так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты».

«Поэтому после расторжения с ним контракта прошу рассматривать все его заявления как его собственное мнение, а не мою позицию.

Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени о моей защите, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Проторченко Татьяна», — перечислила доверенных лиц Савченко.

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