Наша страна — уникальная, исключительная страна. Россия — уникальная, но не исключительная
23:48. 12 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Да это просто просто праздник какой-то.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4117228.html и https://colonelcassad.livejournal.com/4116593.html
Майк Помпео продолжает день откровений американской политики:
Вопрос – «Если Америка говорит, что смена режимов — это нормальная цель для её внешней политики, почему же другие страны не могут сказать так же?»
Ответ – «Наша страна — уникальная, исключительная страна. Россия — уникальная, но не исключительная».
А вы говорите, международное право, транспарентные подходы…Надо просто быть исключительным и тогда возможно все.
Пройдет еще немало времени, прежде чем у подобной публики ушибленной неограниченным гегемонизмом наступит просвтеление.
Ну и еще пара срываний покровов, дабы картина происходящего абсурда была более полной.
Один из создателей вещества «Новичок» Вил Мирзаянов заявил, что те, кто попытался отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, не учли одного свойства этого газа в условиях британской погоды.
Мирзаянов отметил, что у используемого при нападении на Скрипалей газа серии «Новичок» есть недостаток – высокая гидроуязвимость, сообщают СМИ.
По его словам, это вещество нельзя было использовать в Англии, где «стоял туман». По его мнению, подобная мысль может прийти в голову «только идиоту», который не был знаком с характеристиками вещества.
Мирзаянов утверждает, что киллер намазал ручку двери дома Скрипаля смесью газа А-234 в желе, когда хозяев не было дома. За то время, пока бывший шпион и его дочь отсутствовали, концентрация отравляющего вещества сильно упала. Лишь поэтому Скрипали избежали летального исхода, считает химик.
Живущий в США химик Мирзаянов ранее уверял, что от отравления «Новичком» невозможно вылечиться.
NB! Нахождение в Англии дает +50 резиста к "Новичку". Такой вот побочный эффект.
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Американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума с положительным результатом на «хлор и нервно-паралитическое вещество», сообщает телеканал MSNBC NEWS.
По словам двух его источников, данные образцы крови и мочи были получены из сирийских больниц или от сотрудников разведки США и других государств. Результаты анализа якобы говорят в пользу того, что были использованы хлор, а также некое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Как отмечается в материале «по словам официальных лиц, они «доверяют» разведывательным данным, однако не уверены в них на 100 процентов».
«США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии, которая произошла в прошлые выходные. Эти образцы, по словам американских чиновников, показали положительный результат на химические элементы, такие как хлор, большинство содержат хлор, но есть некоторые, которые оказались положительными на нервно-паралитическое вещество», — сообщила в эфире корреспондент телеканала. Она добавила, что полученные образцы «не показывают точно, был ли это зарин». По словам корреспондента, «американские чиновники сейчас достаточно уверены, что фактически за этой атакой стоит сирийский режим».
Вместе с тем экспертная миссия ОЗХО еще не прибыла в Сирию для проведения расследования предполагаемой химатаки в сирийской Думе.
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Организатором поставок отравляющих веществ, применявшихся в Сирии, является некто Хайсам аль-Кассар, который действовал при содействии США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Турции. С таким заявлением выступил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.
NB! Что этот сириец себе позволяет. Его страна вообще не уникальная и не исключительная.
Происходящий накал бреда в Вашингтоне вполне резонно стал обильной пищей для многочисленных карикатуристов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com