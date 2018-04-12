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Интервенция на Русском Севере. История предательства

17:08. 12 апреля 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:


Годный документальный фильм посвященный иностранной интервенции в северных районах России в годы гражданской войны.
Весьма информативный рассказ об интервентах и их пособниках – много хроники и фактического материала.



Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:

1. Клим Жуков о преступлении в деревне Сонгми. Подробный разбор – https://www.youtube.com/watch?v=TYS1DueHDbw
2. Из истории русской внешней разведки. Разведчик Игнатьев – https://nickol1975.livejournal.com/9933575.html
3. Генштабисты и Февральская Революция. О том, как кадровые офицеры встретили свержение монархии – http://istmat.info/files/uploads/58821/february.pdf
4. Кровавая Гэбня – разные мелочи. Из практики Кременчугского НКВД – http://samlib.ru/s/sezin_s_j/krovavayagebnya.shtml (оказывается, на Украине арахис первыми начали выращивать заключенные ИТК НКВД).
5. Учите болгарский. О новой романе Чингиза Айтматова – https://io-bender.livejournal.com/14870.html плюс еще у автора фрагмент на тему творчества Ильфа и Петрова https://io-bender.livejournal.com/6638.html
6. Матросы – преторианцы революции. Лекция историка Кирилла Назаренко https://youtu.be/GNaU6rwLm5A (Годнота!)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: британская империя, Видео, Генштаб, гражданская война, документальное кино, интервенция, история, клим жуков, назаренко, разведка, революция, США
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