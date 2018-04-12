Гаагский узник совести В. Шешель: Сербы – это Русы из Серебряной Руси

Мы уже рассказывали на этих страницах о человеке несгибаемой воли и поразительной стойкости духа – Воиславе Шешеле.И разные польские иудеи, вроде упомянутого Мерона, равно как и прочие западные подонки могут сколько угодно пытаться сломать отважного серба – ничего у этих шакалов не вышло и никогда не выйдет!Чтобы напомнить историю западно-иудейского преследования стойкого славянина, мы предлагаем перепубликацию двух небольших постов, посвящённых гаагскому узнику.В политологических статьях всё чаще и чаще встречается относительно новое значение понятия „".Новое в смысле его употребления по-отношению к регионам планеты, объединённым по некоторому набору общих признаков духовного и культурного свойства.

Что значит чувствовать себя носителем Русской цивилизации или Открытый урок Шешеля либералам

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Гаагский узник совести

Воислав Шешель, председатель Сербской радикальной партии (СРП), провёл более 11 лет в Гаагских застенках. И всё время – в камере предварительного заключения. Ведь западные либероидные правозащитники так и не сумели вынести обвинительный приговор гордому сербу.

Да, Шешель сам в начале 2003 г. явился в Гаагу, чтобы заявить о своей невиновности. Обвинений против него было выдвинуто немало, но

гаагским палачам

даже

не хватило, чтобы их доказать.

И европейцы начали

мстить. Трижды Воислава Шешеля приговаривали к тюремным срокам. За… неуважение к суду!!!



2009 год – 15 месяцев тюрьмы за „вмешательстве в осуществление правосудия” .

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2011 год – 18 месяцев „по обвинению в неуважении к суду ” .

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2012 год – 24 месяца за „неуважение к суду”.



И это суд, чьи полномочия, согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 1503 от 2003, завершились в 2010 году!

Несколько дней назад В. Шешель был „условно освобождён” из

заключения. По состоянию здоровья.



Ничего западная свора правозащитников, имеющая государственную и международную поддержку либералов всех мастей,

с больным раком печени, имеющим сердечную недостаточность 60-летним патриотом Сербии и России Воиславом Шешелем.

Стойкость духа, безпримерное мужество и порядочность Шешеля демонстрируют его поступки. Несгибаемая воля и незыблемая вера в то, что Русская правда победит гнетущую лживость Западной цивилизации, – вот, что позволило сербу пройти сквозь все эти тяжелейшие испытания. И выйти из них с честью, несломленным.

Предлагаемое выступление В. Шешеля на Гаагском трибунале следует,

, отнести к 2008 году. На этих страницах оно

в 2012-ом.

Сербы – это Русы из Серебряной Руси



Удивительная сила духа интернированного евро-американскими фашистами Воислава Шешеля!

С полным основанием можно говорить о существовании Русской цивилизации, особенно, когда её противопоставляют Западной цивилизации (). Дух и Материя. Совесть и Выгода.Гаагский узник серб Воислав Шешель, бывший вице-президент Сербии, добровольно явившийся в Гаагу для доказательства лживости либеральных обвинений, преподал великолепный урок, показав, что означает человек Русской цивилизации. Стойкость духа, светлый разум и вера в справедливость.Нелишне заметить, что либеральное судилище длится уже, тогда как подследственный постоянно находится под стражей.Более того, либеральное право, как одна из основ демократии, на поверку оказалось лишь очередным. Ведь деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, согласно резолюции СБ ООН № 1503 от 2003,году! Т.е. уже два года, как МТБЮявляется правомочным судить кого бы то ни было!