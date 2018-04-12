Гаагский узник совести В. Шешель: Сербы – это Русы из Серебряной Руси
10:53. 12 апреля 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: brahman
11.04.2018 г. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов признала Шешеля виновным в гонении, подстрекательстве и призывах к депортации и приговорила сербского националиста к 10 годам тюремного заключения.
Приговор огласил председательствующий судья Теодор Мерон.
Мы уже рассказывали на этих страницах о человеке несгибаемой воли и поразительной стойкости духа – Воиславе Шешеле.
И разные польские иудеи, вроде упомянутого Мерона, равно как и прочие западные подонки могут сколько угодно пытаться сломать отважного серба – ничего у этих шакалов не вышло и никогда не выйдет!
Чтобы напомнить историю западно-иудейского преследования стойкого славянина, мы предлагаем перепубликацию двух небольших постов, посвящённых гаагскому узнику.
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Что значит чувствовать себя носителем Русской цивилизации или Открытый урок Шешеля либералам
Публикация от 31 октября 2012 года.
В политологических статьях всё чаще и чаще встречается относительно новое значение понятия „цивилизация".
Новое в смысле его употребления по-отношению к регионам планеты, объединённым по некоторому набору общих признаков духовного и культурного свойства.
С полным основанием можно говорить о существовании Русской цивилизации, особенно, когда её противопоставляют Западной цивилизации (говоря о Русской цивилизации, слово русский здесь не означает, что лишь русские по крови являются единственными её носителями). Дух и Материя. Совесть и Выгода.
Гаагский узник серб Воислав Шешель, бывший вице-президент Сербии, добровольно явившийся в Гаагу для доказательства лживости либеральных обвинений, преподал великолепный урок, показав, что означает человек Русской цивилизации. Стойкость духа, светлый разум и вера в справедливость.
Нелишне заметить, что либеральное судилище длится уже более 9 лет без вынесения приговора, тогда как подследственный постоянно находится под стражей.
Более того, либеральное право, как одна из основ демократии, на поверку оказалось лишь очередным распиаренным клише без реального содержания. Ведь деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, согласно резолюции СБ ООН № 1503 от 2003, прекращена в 2010 году! Т.е. уже два года, как МТБЮ не является правомочным судить кого бы то ни было!
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Гаагский узник совести
Публикация от 16 ноября 2014 г.
Воислав Шешель, председатель Сербской радикальной партии (СРП), провёл более 11 лет в Гаагских застенках. И всё время – в камере предварительного заключения. Ведь западные либероидные правозащитники так и не сумели вынести обвинительный приговор гордому сербу.
Да, Шешель сам в начале 2003 г. явился в Гаагу, чтобы заявить о своей невиновности. Обвинений против него было выдвинуто немало, но гаагским палачам даже 11 лет не хватило, чтобы их доказать.
И европейцы начали подло, по-западному, мстить. Трижды Воислава Шешеля приговаривали к тюремным срокам. За… неуважение к суду!!!
- 2009 год – 15 месяцев тюрьмы за „вмешательстве в осуществление правосудия”.
- 2011 год – 18 месяцев „по обвинению в неуважении к суду ”.
- 2012 год – 24 месяца за „неуважение к суду”.
И это суд, чьи полномочия, согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 1503 от 2003, завершились в 2010 году!
Случай с сербским патриотом – ярчайшее свидетельство всей лживости, подлости и трусости т.н. западной демократии, ярчайшее.
Несколько дней назад В. Шешель был „условно освобождён” из предварительного заключения. По состоянию здоровья.
Ничего западная свора правозащитников, имеющая государственную и международную поддержку либералов всех мастей, ничего не смогла сделать с больным раком печени, имеющим сердечную недостаточность 60-летним патриотом Сербии и России Воиславом Шешелем.
Стойкость духа, безпримерное мужество и порядочность Шешеля демонстрируют его поступки. Несгибаемая воля и незыблемая вера в то, что Русская правда победит гнетущую лживость Западной цивилизации, – вот, что позволило сербу пройти сквозь все эти тяжелейшие испытания. И выйти из них с честью, несломленным.
Предлагаемое выступление В. Шешеля на Гаагском трибунале следует, видимо, отнести к 2008 году. На этих страницах оно появилось в 2012-ом.
Сербы – это Русы из Серебряной Руси
Удивительная сила духа интернированного евро-американскими фашистами Воислава Шешеля!
Источник: ss69100.livejournal.com